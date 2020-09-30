_Mykola_ написав:30 сентября, в Украине - 4069 заболевших это новый рекорд.
Керівник офісу Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні Ярно Хабіхт заявив, що до кінця року в країні щодня виявлятимуть 7-9 тисяч нових хворих на коронавірус. "Найближчими місяцями ми очікуємо, що кількість випадків перевищить 5 тисяч, і може складати від 7-ми до 9-ти тисяч випадків на день. В цьому ж контексті ми також спостерігаємо все більше випадків у Європі", - пояснив Хабіхт. https://suspilne.media/67344-vooz-progn ... -19-sodna/
antey1969 написав:Итак, недавно закончилась конференция по Ковиду. Сначала было море воды, то есть ничего нового. Когда под конец пошли вопросы и жалобы о ситуации, стало интересно. Значит так. Все, что Степанов вещает по поводу 57% загрузки больниц сразу же отправляем в утиль. На самом деле ковидные(даже расширенные) отделения забиты на 90+% в большинстве регионов. Ситуация осложняется тем, что с каждой неделей поступает все больше тяжелых, их процент неуклонно растет. Доходит до того, что больницы тяжелых отказываются брать. Причины две. 1) Реанимационных коек в отделениях порядка 5-10%, и если они загружены, то класть тяжелых просто некуда. 2) Идиотский циркуляр, когда Служба Здоровья платит только за успешно пролеченные случаи. Если больной умер, считайте больница его лечила из благотворительности и лишь из любви к ближнему своему. По сути мы вплотную приближаемся к тому, что администрации клиник будут перебирать, кого брать, а кого не брать. А некоторые уже приступили. Ситуацию с тестами МОЗ хочет решить, оплачивая услуги по тестированию на Ковид частными клиниками. Ситуация с персоналом за пол-года ухудшилась - из гос. медицины ушло по собственному более полутора тысяч медработников. За пол-года работы на урезанных с апреля зарплатах, многие стали искать подработки. Пошли к частникам. Кроме уволившихся, были еще полутораставочники. Они тоже уходят на ставку, создавая еще больший дефицит медработников. Как оказалось, на полторы ставки с апреля стало работать невыгодно, потому что доплата больнице из бюджета идет на единицу персонала, а не за человекочасы. Выгоднее стало работать на ставку в больнице и на пол-ставки у частника. Доходит до того, что медики из ковидариев параллельно подрабатывают в частных кабинетах или вообще в чистых отделениях клиник. Ну а что, оперировать и сопровождать остальных больных кто-то должен. Привет всем карантинным нормам! По Киеву медсестер и санитарок не хватает просто катастрофически, врачи в нековидных отделениях работают без доплат один за двоих(например, если до апреля на суточном дежурстве было четыре врача, то сейчас на то же количество больных - два), где только можно, стараются задействовать интернов. По аппаратуре. За пол-года интенсивного использования, и ранее еле дышащее оборудование, начинает ускоренными темпами выходить из строя. Не знаю как в регионах, в Киеве вопрос пока решается перетаскиванием оставшихся аппаратов из нековидной части больницы в ковидные. В нековидных реанимациях уже ощущается острый недостаток аппаратуры, врачи вместо мониторов снова вспоминают, как определять состояние больного на глазок, фонендоскопом и другими методами середины прошлого века. О разрекламированных правительством повышенных ЗП медикам с сентября. ЗП пришли - суммы все те же, августовские. То ли "забыли", то ли уже непосредственно перед выборами облагодетельствуют медперсонал. Вот вроде бы и все.
ЛАД написав: Старикан, советской медицины уже нет, но почему нельзя сохранить из неё что-то удобное и рациональное? Почему надо слепо копировать Запад? Тем более, при практически отсутствующей страховой медицине.
Почему нельзя сохранить - не знаю, не специалист. Возможно, советская система медицины и капитализм несовместимы.
Я только напоминаю, что так работает система в странах золотого миллиарда (как работает медицина, скажем, в Нигерии - не знаю).
И я многократно писал, что без введения страховой медицины и изъятия из Конституции статьи о бесплатности медицины никакая реформа в этой области работать не будет. Поскольку ни того, ни другого в ближайшее время не ожидается - мы так и будем болтаться между советской и западной моделями.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
ЛАД написав: Не очень понятно. У нас что, была такая нехватка медработников у частников? Получается, что они сумели принять эти 1,5 тыс + на полставки тех, кто был на полторы ставки в госах?
Почему нет? Я в прошлом году побывал в "Эввиве" у трех разных врачей - уролога, офтальмолога (дважды) и гастроэнтеролога. Все они - совместители и достаточно сильно загружены (как и другие врачи тех же специальностей), довольно трудно было выбрать удобные день и время.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+