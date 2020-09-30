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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1871187218731874

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 261
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
40
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 261
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 11:57

Re: несрочная не помощь

  Starikan написав:типичная картина практически для всего мира. Срочную помощь получить очень сложно.

Что вы несете?!
А типичная картина для несрочной помощи - практически для всего мира получить ее нельзя?
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 12:04

  19yuriy91 написав:Керівник офісу Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні Ярно Хабіхт заявив, що до кінця року в країні щодня виявлятимуть 7-9 тисяч нових хворих на коронавірус.
"Найближчими місяцями ми очікуємо, що кількість випадків перевищить 5 тисяч, і може складати від 7-ми до 9-ти тисяч випадків на день. В цьому ж контексті ми також спостерігаємо все більше випадків у Європі", - пояснив Хабіхт.
https://suspilne.media/67344-vooz-progn ... -19-sodna/

метрополия спустила план в колонию?... ;)

петя планы метрополии старался перевыпонить, а интересно как будет выполнять зе-власть?... :mrgreen:
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 12:07

  sal написав:Хирург обязательно направит на бесплатную прививку от столбняка (3 шт). Но примут и сделают бесплатно только с направлением от семейного(!), т.е. пациент без семейника - иностранец в своей стране..

вот только вакцин от столбняка в большинстве областей Украины нет уже больше полугода...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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