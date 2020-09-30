19yuriy91 написав:Керівник офісу Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні Ярно Хабіхт заявив, що до кінця року в країні щодня виявлятимуть 7-9 тисяч нових хворих на коронавірус. "Найближчими місяцями ми очікуємо, що кількість випадків перевищить 5 тисяч, і може складати від 7-ми до 9-ти тисяч випадків на день. В цьому ж контексті ми також спостерігаємо все більше випадків у Європі", - пояснив Хабіхт. https://suspilne.media/67344-vooz-progn ... -19-sodna/
метрополия спустила план в колонию?...
петя планы метрополии старался перевыпонить, а интересно как будет выполнять зе-власть?...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
sal написав:Хирург обязательно направит на бесплатную прививку от столбняка (3 шт). Но примут и сделают бесплатно только с направлением от семейного(!), т.е. пациент без семейника - иностранец в своей стране..
вот только вакцин от столбняка в большинстве областей Украины нет уже больше полугода...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...