19yuriy91 написав:Керівник офісу Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні Ярно Хабіхт заявив, що до кінця року в країні щодня виявлятимуть 7-9 тисяч нових хворих на коронавірус. "Найближчими місяцями ми очікуємо, що кількість випадків перевищить 5 тисяч, і може складати від 7-ми до 9-ти тисяч випадків на день. В цьому ж контексті ми також спостерігаємо все більше випадків у Європі", - пояснив Хабіхт. https://suspilne.media/67344-vooz-progn ... -19-sodna/
метрополия спустила план в колонию?...
петя планы метрополии старался перевыпонить, а интересно как будет выполнять зе-власть?...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
sal написав:Хирург обязательно направит на бесплатную прививку от столбняка (3 шт). Но примут и сделают бесплатно только с направлением от семейного(!), т.е. пациент без семейника - иностранец в своей стране..
вот только вакцин от столбняка в большинстве областей Украины нет уже больше полугода...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Starikan написав:Почему нельзя сохранить - не знаю, не специалист. Возможно, советская система медицины и капитализм несовместимы.
Возможно. ) Но является очевидным, что при капитализме медицина такая же отрасль по извлечению прибыли при минимальных издержках как и любая другая. Размер компоненты социальной значимости зависит от активности эксплуатируемого класса. )
19yuriy91 написав:Керівник офісу Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні Ярно Хабіхт заявив, що до кінця року в країні щодня виявлятимуть 7-9 тисяч нових хворих на коронавірус. "Найближчими місяцями ми очікуємо, що кількість випадків перевищить 5 тисяч, і може складати від 7-ми до 9-ти тисяч випадків на день. В цьому ж контексті ми також спостерігаємо все більше випадків у Європі", - пояснив Хабіхт. https://suspilne.media/67344-vooz-progn ... -19-sodna/
метрополия спустила план в колонию?...
петя планы метрополии старался перевыпонить, а интересно как будет выполнять зе-власть?...
Що зробить? Введе новий жорсткий карантин.... Строк - кінець жовтня.
А вже відео трупів на вулицях зажахають манюпас....
Доречі, якщо буде 9 тис хворих на день, доведеться лепрозорії=ковідники відкривати в шкільних спортзалах і ввести добровільну сімейну повинність по догляду за своїми сімейними хворими.
У кацапиков все стабильно , начиная с апреля. Август показал +10% смертности по Москве, и +14% по Питеру. В сравнении с этими же месяцами 2019 года. Не иначе как от страха умирают и дальше. Почему-то боятся , не смотря на то,что все рашаСМИ уверяют, что КОВИД уже побежден, да и что вакцина уже в массах. Какие-то трусливые эти кацапы... Сентябрь видимо покажут через пару недель.
А что в Украине? Крайняя инфо была +10% июнь 2020 к июню 2019. Июль и август нет цифр?
ЛАД написав:малореальна хорошая медицина в нищей стране. Практически гарантировано, что сегодняшняя ситуация была бы примерно такой же при любом правительстве. Ну если не брать нереальные варианты с каким-нибудь Сталиным.
Если не брать безвизовый армовир (это отдельные темы), то хорошая ситуация у нас не гарантирована ни в какой сфере при любом правительстве. Абсолютно все сферы стали самостоятельно нежизнеспособными.
ЛАД написав:малореальна хорошая медицина в нищей стране. Практически гарантировано, что сегодняшняя ситуация была бы примерно такой же при любом правительстве. Ну если не брать нереальные варианты с каким-нибудь Сталиным.
Если не брать безвизовый армовир (это отдельные темы), то хорошая ситуация у нас не гарантирована ни в какой сфере при любом правительстве. Абсолютно все сферы стали самостоятельно нежизнеспособными.
Да не мучайся, едь в Россию, в Израиль и не нуди здесь
Сперша Супрун пыталась реформировать ту клоаку, в которую превратилась наша медицина. Встретила яростное сопротивление. Но первый уровень она таки провела
"Ковидный фонд составил 66 млрд грн, фактических расходов уже есть 25 млрд грн. На что ушли эти 25 млрд? 12,6 млрд грн - на строительство дорог и амбулаторий, 9,2 млрд грн - выплаты по безработице, частичной безработице, на детей ФЛП, страховые выплаты и материальная помощь медикам, 2,8 млрд грн - доплата к зарплате МВД, Минздрава и исполнительной службы, 289 млн грн - закупка оборудования, средств индивидуальной защиты", - добавил Пацкан.
289 млн на оборудование и средства защиты из 25 ярдов. 1.1% 2.8 ярда на МВД, минздрав, исполнительная служба. Какое, б***, исполнительная служба имеет отношение к ковиду ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой