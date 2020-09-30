Додано: Чет 01 жов, 2020 16:45

sal написав: ЛАД написав: малореальна хорошая медицина в нищей стране.

Практически гарантировано, что сегодняшняя ситуация была бы примерно такой же при любом правительстве.

Ну если не брать нереальные варианты с каким-нибудь Сталиным. малореальна хорошая медицина в нищей стране.Практически гарантировано, что сегодняшняя ситуация была бы примерно такой же при любом правительстве.Ну если не брать нереальные варианты с каким-нибудь Сталиным.

Если не брать безвизовый армовир (это отдельные темы), то хорошая ситуация у нас не гарантирована ни в какой сфере при любом правительстве.

Абсолютно все сферы стали самостоятельно нежизнеспособными. Если не брать безвизовый армовир (это отдельные темы), то хорошая ситуация у нас не гарантирована ни в какой сфере при любом правительстве.Абсолютно все сферы стали самостоятельно нежизнеспособными.

"Ковидный фонд составил 66 млрд грн, фактических расходов уже есть 25 млрд грн. На что ушли эти 25 млрд? 12,6 млрд грн - на строительство дорог и амбулаторий, 9,2 млрд грн - выплаты по безработице, частичной безработице, на детей ФЛП, страховые выплаты и материальная помощь медикам, 2,8 млрд грн - доплата к зарплате МВД, Минздрава и исполнительной службы, 289 млн грн - закупка оборудования, средств индивидуальной защиты", - добавил Пацкан.

Да не мучайся, едь в Россию, в Израиль и не нуди здесьСперша Супрун пыталась реформировать ту клоаку, в которую превратилась наша медицина. Встретила яростное сопротивление. Но первый уровень она таки провелаТеперь провален второй уровень реформ и все так изумляются, а почему, а почему не готова медицина ?Да вот та клоака и не готова. И не была готова и не будет289 млн на оборудование и средства защиты из 25 ярдов.2.8 ярда на МВД, минздрав, исполнительная служба. Какое, б***, исполнительная служба имеет отношение к ковиду ?