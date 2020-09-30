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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1872187318741875>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 261
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
40
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 261
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 11:57

Re: несрочная не помощь

  Starikan написав:типичная картина практически для всего мира. Срочную помощь получить очень сложно.

Что вы несете?!
А типичная картина для несрочной помощи - практически для всего мира получить ее нельзя?
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 12:04

  19yuriy91 написав:Керівник офісу Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні Ярно Хабіхт заявив, що до кінця року в країні щодня виявлятимуть 7-9 тисяч нових хворих на коронавірус.
"Найближчими місяцями ми очікуємо, що кількість випадків перевищить 5 тисяч, і може складати від 7-ми до 9-ти тисяч випадків на день. В цьому ж контексті ми також спостерігаємо все більше випадків у Європі", - пояснив Хабіхт.
https://suspilne.media/67344-vooz-progn ... -19-sodna/

метрополия спустила план в колонию?... ;)

петя планы метрополии старался перевыпонить, а интересно как будет выполнять зе-власть?... :mrgreen:
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 12:07

  sal написав:Хирург обязательно направит на бесплатную прививку от столбняка (3 шт). Но примут и сделают бесплатно только с направлением от семейного(!), т.е. пациент без семейника - иностранец в своей стране..

вот только вакцин от столбняка в большинстве областей Украины нет уже больше полугода...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 13:34

  Starikan написав:Почему нельзя сохранить - не знаю, не специалист. Возможно, советская система медицины и капитализм несовместимы.

Возможно. ) Но является очевидным, что при капитализме медицина такая же отрасль по извлечению прибыли при минимальных издержках как и любая другая. Размер компоненты социальной значимости зависит от активности эксплуатируемого класса. )
tumos
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 13:42

  Тракторист написав:
  19yuriy91 написав:Керівник офісу Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні Ярно Хабіхт заявив, що до кінця року в країні щодня виявлятимуть 7-9 тисяч нових хворих на коронавірус.
"Найближчими місяцями ми очікуємо, що кількість випадків перевищить 5 тисяч, і може складати від 7-ми до 9-ти тисяч випадків на день. В цьому ж контексті ми також спостерігаємо все більше випадків у Європі", - пояснив Хабіхт.
https://suspilne.media/67344-vooz-progn ... -19-sodna/

метрополия спустила план в колонию?... ;)

петя планы метрополии старался перевыпонить, а интересно как будет выполнять зе-власть?... :mrgreen:

Що зробить? Введе новий жорсткий карантин....
Строк - кінець жовтня.

А вже відео трупів на вулицях зажахають манюпас....

Доречі, якщо буде 9 тис хворих на день, доведеться лепрозорії=ковідники відкривати в шкільних спортзалах і ввести добровільну сімейну повинність по догляду за своїми сімейними хворими.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 14:27

У кацапиков все стабильно , начиная с апреля. Август показал +10% смертности по Москве, и +14% по Питеру. В сравнении с этими же месяцами 2019 года. Не иначе как от страха умирают и дальше. Почему-то боятся , не смотря на то,что все рашаСМИ уверяют, что КОВИД уже побежден, да и что вакцина уже в массах. Какие-то трусливые эти кацапы...
Сентябрь видимо покажут через пару недель.

А что в Украине? Крайняя инфо была +10% июнь 2020 к июню 2019. Июль и август нет цифр?
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 16:05

Re: нереальные дотации

  ЛАД написав:малореальна хорошая медицина в нищей стране.
Практически гарантировано, что сегодняшняя ситуация была бы примерно такой же при любом правительстве.
Ну если не брать нереальные варианты с каким-нибудь Сталиным.

Если не брать безвизовый армовир (это отдельные темы), то хорошая ситуация у нас не гарантирована ни в какой сфере при любом правительстве.
Абсолютно все сферы стали самостоятельно нежизнеспособными.
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 16:22

Собянин обязал компании в Москве перевести на удаленку 30% сотрудников

https://www.rbc.ru/society/01/10/2020/5f75bce29a79477ea2d0cb53
остальных вакцинировали уже наверно... Если честно, эпик феил с вакциной, я уж было думал к родственникам в РФ съездить, на медицинский туризм так сказать...
st512
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 16:43

Re: сбой системы?

  BIGor написав:то-ли столько неверующих в Ковид-19, то-ли система образования дала очень большой сбой... Плохо только что эти ****** дальше будут распостранять заразу и на нормальных.

Какой именно сбой дало образование?
Да, отсутствие дисциплины распространяется и на нормальных. Но Ковид не так смертельно опасен, как попадание под колеса автомобиля.
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 16:45

  sal написав:
  ЛАД написав:малореальна хорошая медицина в нищей стране.
Практически гарантировано, что сегодняшняя ситуация была бы примерно такой же при любом правительстве.
Ну если не брать нереальные варианты с каким-нибудь Сталиным.

Если не брать безвизовый армовир (это отдельные темы), то хорошая ситуация у нас не гарантирована ни в какой сфере при любом правительстве.
Абсолютно все сферы стали самостоятельно нежизнеспособными.

Да не мучайся, едь в Россию, в Израиль и не нуди здесь

Сперша Супрун пыталась реформировать ту клоаку, в которую превратилась наша медицина. Встретила яростное сопротивление. Но первый уровень она таки провела

Теперь провален второй уровень реформ и все так изумляются, а почему, а почему не готова медицина ?
Да вот та клоака и не готова. И не была готова и не будет
За деньги из "коронавирусного фонда" не приобрели ни одного аппарата ИВЛ
"Ковидный фонд составил 66 млрд грн, фактических расходов уже есть 25 млрд грн. На что ушли эти 25 млрд? 12,6 млрд грн - на строительство дорог и амбулаторий, 9,2 млрд грн - выплаты по безработице, частичной безработице, на детей ФЛП, страховые выплаты и материальная помощь медикам, 2,8 млрд грн - доплата к зарплате МВД, Минздрава и исполнительной службы, 289 млн грн - закупка оборудования, средств индивидуальной защиты", - добавил Пацкан.

289 млн на оборудование и средства защиты из 25 ярдов. 1.1%
2.8 ярда на МВД, минздрав, исполнительная служба. Какое, б***, исполнительная служба имеет отношение к ковиду ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Чет 01 жов, 2020 15:45
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