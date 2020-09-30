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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 01 жов, 2020 16:49
_Mykola_ написав:
лично я вижу, что стало хуже чем было полтора года назад.
Что сделано сегодня, чтобы завтра стало лучше?
Или, чтобы завтра не стало хуже, чем сегодня?
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sal
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Додано: Чет 01 жов, 2020 16:54
pesikot написав: sal написав:
Если не брать безвизовый армовир (это отдельные темы), то хорошая ситуация у нас не гарантирована ни в какой сфере при любом правительстве.
Абсолютно все сферы стали самостоятельно нежизнеспособными.
Да не мучайся, едь в Россию, в Израиль и не нуди здесь
Сперша Супрун пыталась реформировать ту клоаку, в которую превратилась наша медицина. Встретила яростное сопротивление. Но первый уровень она таки провела
Теперь провален второй уровень реформ и все так изумляются, а почему, а почему не готова медицина ?
Да вот та клоака и не готова. И не была готова и не будет
2.8 ярда на МВД, минздрав, исполнительная служба. Какое, б***, исполнительная служба имеет отношение к ковиду ?
Езжай в Израиль или Россию и не нуди тут, не мучайся.
Теперь уже точно не вернусь
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Додано: Чет 01 жов, 2020 17:10
Вкладчик1234 написав:
"наша жизнь не будет прежней", и уже не будет никаких ОРВИ
Если запахи не различаешь - то Ковид 19/20/21..
Если различаешь - то ОРВИ/Грип/..
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