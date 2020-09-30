pesikot написав:

sal написав: Если не брать безвизовый армовир (это отдельные темы), то хорошая ситуация у нас не гарантирована ни в какой сфере при любом правительстве.

Абсолютно все сферы стали самостоятельно нежизнеспособными. Если не брать безвизовый армовир (это отдельные темы), то хорошая ситуация у нас не гарантирована ни в какой сфере при любом правительстве.Абсолютно все сферы стали самостоятельно нежизнеспособными.

Да не мучайся, едь в Россию, в Израиль и не нуди здесьСперша Супрун пыталась реформировать ту клоаку, в которую превратилась наша медицина. Встретила яростное сопротивление. Но первый уровень она таки провелаТеперь провален второй уровень реформ и все так изумляются, а почему, а почему не готова медицина ?Да вот та клоака и не готова. И не была готова и не будет2.8 ярда на МВД, минздрав, исполнительная служба. Какое, б***, исполнительная служба имеет отношение к ковиду ?