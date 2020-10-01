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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1873187418751876>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 261
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
40
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 261
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 16:49

Re: ничего

  _Mykola_ написав:лично я вижу, что стало хуже чем было полтора года назад.

Что сделано сегодня, чтобы завтра стало лучше?
Или, чтобы завтра не стало хуже, чем сегодня?
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 16:54

  pesikot написав:
  sal написав:Если не брать безвизовый армовир (это отдельные темы), то хорошая ситуация у нас не гарантирована ни в какой сфере при любом правительстве.
Абсолютно все сферы стали самостоятельно нежизнеспособными.

Да не мучайся, едь в Россию, в Израиль и не нуди здесь

Сперша Супрун пыталась реформировать ту клоаку, в которую превратилась наша медицина. Встретила яростное сопротивление. Но первый уровень она таки провела

Теперь провален второй уровень реформ и все так изумляются, а почему, а почему не готова медицина ?
Да вот та клоака и не готова. И не была готова и не будет

2.8 ярда на МВД, минздрав, исполнительная служба. Какое, б***, исполнительная служба имеет отношение к ковиду ?


Езжай в Израиль или Россию и не нуди тут, не мучайся.
Теперь уже точно не вернусь
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 17:10

Re: обоняние

  Вкладчик1234 написав:"наша жизнь не будет прежней", и уже не будет никаких ОРВИ

Если запахи не различаешь - то Ковид 19/20/21..
Если различаешь - то ОРВИ/Грип/..
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 17:45

  _Mykola_ написав:И лично я вижу, что стало хуже чем было полтора года назад.

а реформы продолжаються так что то ли ещё будет... ;)
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 18:18

  Тракторист написав:
  _Mykola_ написав:И лично я вижу, что стало хуже чем было полтора года назад.

а реформы продолжаються так что то ли ещё будет... ;)

Реформа, как раз, остановлена и ты видишь последствия
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 18:33

  pesikot написав:
  Тракторист написав:
  _Mykola_ написав:И лично я вижу, что стало хуже чем было полтора года назад.

а реформы продолжаються так что то ли ещё будет... ;)

Реформа, как раз, остановлена и ты видишь последствия


Как и все "реформы" Порошенко.
Ни одна не была доведена до конца, и ни одна не закончилась результатом.
Теперь уже точно не вернусь
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 18:37

  pesikot написав:
  Тракторист написав:
  _Mykola_ написав:И лично я вижу, что стало хуже чем было полтора года назад.

а реформы продолжаються так что то ли ещё будет... ;)

Реформа, как раз, остановлена и ты видишь последствия


Народная примета - адепты "медреформы" остаются таковыми до первого личного соприкосновения с ее результатами...
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 18:53

  zРадио написав:
  pesikot написав:Реформа, как раз, остановлена и ты видишь последствия

Народная примета - адепты "медреформы" остаются таковыми до первого личного соприкосновения с ее результатами...

Это такие специальные люди по натягиванию совы на глобус, работа у них такая.
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 20:07

  zРадио написав:Народная примета - адепты "медреформы" остаются таковыми до первого личного соприкосновения с ее результатами...

Ну красиво сказал, вау-эффект :)
Но ты же сам лично не пойдёшь к старому совковому врачу, ты себя ценишь

ты предпочтёшь записаться он-лайн,
Но ты тут всё обосрёшь, что медреформа не сработала, чтобы ни дай бог, кто-то воспользовался преимуществами мед.реформы.
Ведь воспользоваться могут только ты и тебе подобные
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 20:16

  pesikot написав:
  zРадио написав:Народная примета - адепты "медреформы" остаются таковыми до первого личного соприкосновения с ее результатами...

Ну красиво сказал, вау-эффект :)
Но ты же сам лично не пойдёшь к старому совковому врачу, ты себя ценишь

ты предпочтёшь записаться он-лайн,
Но ты тут всё обосрёшь, что медреформа не сработала, чтобы ни дай бог, кто-то воспользовался преимуществами мед.реформы.
Ведь воспользоваться могут только ты и тебе подобные


Что за поток сознания? Я много раз уже резюмировал претензию к медреформе. Осовременивание отрасли, конечно же, необходимо, но только это денег стоит - бюджет на медицину необходимо было увеличивать, а Супрун завернула в красивую обертку отказ государства от своих социальных обязательств. Вот и все.

Деньги, за которые тебя раньше хоть и с очередями, хоть и в неремонтированных стенах лечили, распилили на фантомные вертолеты Авакова и псевдо-антикоррупционный суд...

Радуйся, пОциент :mrgreen:
zРадио
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Чет 01 жов, 2020 15:45
ЛОБ

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