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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1873187418751876> Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 261 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 12% 32 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 56 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 40 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 15 Найманий працівник, втратив роботу 5% 14 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 15% 40 Всього голосів : 261 Додано: Чет 01 жов, 2020 16:49 Re: ничего _Mykola_ написав: лично я вижу, что стало хуже чем было полтора года назад. лично я вижу, что стало хуже чем было полтора года назад.

Что сделано сегодня, чтобы завтра стало лучше?

Или, чтобы завтра не стало хуже, чем сегодня? Что сделано сегодня, чтобы завтра стало лучше?Или, чтобы завтра не стало хуже, чем сегодня? sal Повідомлень: 3956 З нами з: 25.03.16 Подякував: 809 раз. Подякували: 292 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 жов, 2020 16:54 pesikot написав: sal написав: Если не брать безвизовый армовир (это отдельные темы), то хорошая ситуация у нас не гарантирована ни в какой сфере при любом правительстве.

Абсолютно все сферы стали самостоятельно нежизнеспособными. Если не брать безвизовый армовир (это отдельные темы), то хорошая ситуация у нас не гарантирована ни в какой сфере при любом правительстве.Абсолютно все сферы стали самостоятельно нежизнеспособными.

Да не мучайся, едь в Россию, в Израиль и не нуди здесь



Сперша Супрун пыталась реформировать ту клоаку, в которую превратилась наша медицина. Встретила яростное сопротивление. Но первый уровень она таки провела



Теперь провален второй уровень реформ и все так изумляются, а почему, а почему не готова медицина ?

Да вот та клоака и не готова. И не была готова и не будет



2.8 ярда на МВД, минздрав, исполнительная служба. Какое, б***, исполнительная служба имеет отношение к ковиду ? Да не мучайся, едь в Россию, в Израиль и не нуди здесьСперша Супрун пыталась реформировать ту клоаку, в которую превратилась наша медицина. Встретила яростное сопротивление. Но первый уровень она таки провелаТеперь провален второй уровень реформ и все так изумляются, а почему, а почему не готова медицина ?Да вот та клоака и не готова. И не была готова и не будет2.8 ярда на МВД, минздрав, исполнительная служба. Какое, б***, исполнительная служба имеет отношение к ковиду ?



Езжай в Израиль или Россию и не нуди тут, не мучайся. Езжай в Израиль или Россию и не нуди тут, не мучайся. Теперь уже точно не вернусь Shram Повідомлень: 3227 З нами з: 26.03.16 Подякував: 171 раз. Подякували: 977 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 жов, 2020 17:10 Re: обоняние Вкладчик1234 написав: "наша жизнь не будет прежней", и уже не будет никаких ОРВИ "наша жизнь не будет прежней", и уже не будет никаких ОРВИ

Если запахи не различаешь - то Ковид 19/20/21..

Если различаешь - то ОРВИ/Грип/.. Если запахи не различаешь - то Ковид 19/20/21..Если различаешь - то ОРВИ/Грип/.. sal Повідомлень: 3956 З нами з: 25.03.16 Подякував: 809 раз. Подякували: 292 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 жов, 2020 17:45 _Mykola_ написав: И лично я вижу, что стало хуже чем было полтора года назад. И лично я вижу, что стало хуже чем было полтора года назад.

а реформы продолжаються так что то ли ещё будет... а реформы продолжаються так что то ли ещё будет... жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса... Тракторист

Повідомлень: 4984 З нами з: 06.08.08 Подякував: 259 раз. Подякували: 789 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 жов, 2020 18:18 Тракторист написав: _Mykola_ написав: И лично я вижу, что стало хуже чем было полтора года назад. И лично я вижу, что стало хуже чем было полтора года назад.

а реформы продолжаються так что то ли ещё будет... а реформы продолжаються так что то ли ещё будет...

Реформа, как раз, остановлена и ты видишь последствия Реформа, как раз, остановлена и ты видишь последствия "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 5320 З нами з: 31.08.09 Подякував: 341 раз. Подякували: 1060 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 жов, 2020 18:33 pesikot написав: Тракторист написав: _Mykola_ написав: И лично я вижу, что стало хуже чем было полтора года назад. И лично я вижу, что стало хуже чем было полтора года назад.

а реформы продолжаються так что то ли ещё будет... а реформы продолжаються так что то ли ещё будет...

Реформа, как раз, остановлена и ты видишь последствия Реформа, как раз, остановлена и ты видишь последствия



Как и все "реформы" Порошенко.

Ни одна не была доведена до конца, и ни одна не закончилась результатом. Как и все "реформы" Порошенко.Ни одна не была доведена до конца, и ни одна не закончилась результатом. Теперь уже точно не вернусь Shram Повідомлень: 3227 З нами з: 26.03.16 Подякував: 171 раз. Подякували: 977 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 жов, 2020 18:37 pesikot написав: Тракторист написав: _Mykola_ написав: И лично я вижу, что стало хуже чем было полтора года назад. И лично я вижу, что стало хуже чем было полтора года назад.

а реформы продолжаються так что то ли ещё будет... а реформы продолжаються так что то ли ещё будет...

Реформа, как раз, остановлена и ты видишь последствия Реформа, как раз, остановлена и ты видишь последствия



Народная примета - адепты "медреформы" остаются таковыми до первого личного соприкосновения с ее результатами... Народная примета - адепты "медреформы" остаются таковыми до первого личного соприкосновения с ее результатами... zРадио

Повідомлень: 7664 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1389 раз. Подякували: 3150 раз. Профіль 7 5 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 жов, 2020 18:53 zРадио написав: pesikot написав: Реформа, как раз, остановлена и ты видишь последствия Реформа, как раз, остановлена и ты видишь последствия

Народная примета - адепты "медреформы" остаются таковыми до первого личного соприкосновения с ее результатами... Народная примета - адепты "медреформы" остаются таковыми до первого личного соприкосновения с ее результатами...

Это такие специальные люди по натягиванию совы на глобус, работа у них такая. Это такие специальные люди по натягиванию совы на глобус, работа у них такая. artlife Повідомлень: 486 З нами з: 07.10.19 Подякував: 57 раз. Подякували: 94 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 жов, 2020 20:07 zРадио написав: Народная примета - адепты "медреформы" остаются таковыми до первого личного соприкосновения с ее результатами... Народная примета - адепты "медреформы" остаются таковыми до первого личного соприкосновения с ее результатами...

Ну красиво сказал, вау-эффект

Но ты же сам лично не пойдёшь к старому совковому врачу, ты себя ценишь



ты предпочтёшь записаться он-лайн,

Но ты тут всё обосрёшь, что медреформа не сработала, чтобы ни дай бог, кто-то воспользовался преимуществами мед.реформы.

Ведь воспользоваться могут только ты и тебе подобные Ну красиво сказал, вау-эффектНо ты же сам лично не пойдёшь к старому совковому врачу, ты себя ценишьты предпочтёшь записаться он-лайн,Но ты тут всё обосрёшь, что медреформа не сработала, чтобы ни дай бог, кто-то воспользовался преимуществами мед.реформы.Ведь воспользоваться могут только ты и тебе подобные "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 5320 З нами з: 31.08.09 Подякував: 341 раз. Подякували: 1060 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 жов, 2020 20:16 pesikot написав: zРадио написав: Народная примета - адепты "медреформы" остаются таковыми до первого личного соприкосновения с ее результатами... Народная примета - адепты "медреформы" остаются таковыми до первого личного соприкосновения с ее результатами...

Ну красиво сказал, вау-эффект

Но ты же сам лично не пойдёшь к старому совковому врачу, ты себя ценишь



ты предпочтёшь записаться он-лайн,

Но ты тут всё обосрёшь, что медреформа не сработала, чтобы ни дай бог, кто-то воспользовался преимуществами мед.реформы.

Ведь воспользоваться могут только ты и тебе подобные Ну красиво сказал, вау-эффектНо ты же сам лично не пойдёшь к старому совковому врачу, ты себя ценишьты предпочтёшь записаться он-лайн,Но ты тут всё обосрёшь, что медреформа не сработала, чтобы ни дай бог, кто-то воспользовался преимуществами мед.реформы.Ведь воспользоваться могут только ты и тебе подобные



Что за поток сознания? Я много раз уже резюмировал претензию к медреформе. Осовременивание отрасли, конечно же, необходимо, но только это денег стоит - бюджет на медицину необходимо было увеличивать, а Супрун завернула в красивую обертку отказ государства от своих социальных обязательств. Вот и все.



Деньги, за которые тебя раньше хоть и с очередями, хоть и в неремонтированных стенах лечили, распилили на фантомные вертолеты Авакова и псевдо-антикоррупционный суд...



Радуйся, пОциент Что за поток сознания? Я много раз уже резюмировал претензию к медреформе. Осовременивание отрасли, конечно же, необходимо, но только это денег стоит - бюджет на медицину необходимо было увеличивать, а Супрун завернула в красивую обертку отказ государства от своих социальных обязательств. Вот и все.Деньги, за которые тебя раньше хоть и с очередями, хоть и в неремонтированных стенах лечили, распилили на фантомные вертолеты Авакова и псевдо-антикоррупционный суд...Радуйся, пОциент zРадио

Повідомлень: 7664 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1389 раз. Подякували: 3150 раз. Профіль 7 5 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 1873187418751876> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Чет 01 жов, 2020 15:45