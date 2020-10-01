zРадио написав:Народная примета - адепты "медреформы" остаются таковыми до первого личного соприкосновения с ее результатами...
Ну красиво сказал, вау-эффект Но ты же сам лично не пойдёшь к старому совковому врачу, ты себя ценишь
ты предпочтёшь записаться он-лайн, Но ты тут всё обосрёшь, что медреформа не сработала, чтобы ни дай бог, кто-то воспользовался преимуществами мед.реформы. Ведь воспользоваться могут только ты и тебе подобные
Что за поток сознания? Я много раз уже резюмировал претензию к медреформе. Осовременивание отрасли, конечно же, необходимо, но только это денег стоит - бюджет на медицину необходимо было увеличивать, а Супрун завернула в красивую обертку отказ государства от своих социальных обязательств. Вот и все.
Деньги, за которые тебя раньше хоть и с очередями, хоть и в неремонтированных стенах лечили, распилили на фантомные вертолеты Авакова и псевдо-антикоррупционный суд...
Радуйся, пОциент
2 девушки сегодня получили пересадку почек от матерей, один пациент получил пересадку лёгких, 2-3 пациента получили пересадки органов от умершего донора с разрешения его родных, в Киеве выписали 2х здоровых близняшек родившихся на 5 месяце и весивших чуть больше 500 и 600 грамм при рождении. Да, то что писал антей69 тоже имеем, но и на что-то достойное нельзя закрывать глаза.
stm написав:2 девушки сегодня получили пересадку почек от матерей, один пациент получил пересадку лёгких, 2-3 пациента получили пересадки органов от умершего донора с разрешения его родных, в Киеве выписали 2х здоровых близняшек родившихся на 5 месяце и весивших чуть больше 500 и 600 грамм при рождении. Да, то что писал антей69 тоже имеем, но и на что-то достойное нельзя закрывать глаза.
К чему это? Не уверен, что вы понимаете содержания медреформы, если всерьез пытаетесь выдать эти истории успеха за ее результат
Hotab написав:У кацапиков все стабильно , начиная с апреля. Август показал +10% смертности по Москве, и +14% по Питеру. В сравнении с этими же месяцами 2019 года. Не иначе как от страха умирают и дальше. Почему-то боятся , не смотря на то,что все рашаСМИ уверяют, что КОВИД уже побежден, да и что вакцина уже в массах. Какие-то трусливые эти кацапы... Сентябрь видимо покажут через пару недель.
А что в Украине? Крайняя инфо была +10% июнь 2020 к июню 2019. Июль и август нет цифр?
Це недоотримана мед. допомога страждущим через короною
sal написав:Хирург обязательно направит на бесплатную прививку от столбняка (3 шт). Но примут и сделают бесплатно только с направлением от семейного(!), т.е. пациент без семейника - иностранец в своей стране..
вот только вакцин от столбняка в большинстве областей Украины нет уже больше полугода...
сколько случаев столбняка было в украине за последние 10 лет? и последние полгода?
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
stm написав:2 девушки сегодня получили пересадку почек от матерей, один пациент получил пересадку лёгких, 2-3 пациента получили пересадки органов от умершего донора с разрешения его родных, в Киеве выписали 2х здоровых близняшек родившихся на 5 месяце и весивших чуть больше 500 и 600 грамм при рождении. Да, то что писал антей69 тоже имеем, но и на что-то достойное нельзя закрывать глаза.
К чему это? Не уверен, что вы понимаете содержания медреформы, если всерьез пытаетесь выдать эти истории успеха за ее результат
К чему видеть что-то хорошее в Украине правда ))) многое из перечисленного до этого в Украине было невозможно, мы ехали в Белоруссию, Турцию, РФ и Польшу. Сейчас наши медики могут проводить эти операции, чему предшествовали юридические моменты и изменения в законодательстве, выделенные гранды на оснащение и обучение, что и пугает словом реформы.
stm написав:2 девушки сегодня получили пересадку почек от матерей, один пациент получил пересадку лёгких, 2-3 пациента получили пересадки органов от умершего донора с разрешения его родных, в Киеве выписали 2х здоровых близняшек родившихся на 5 месяце и весивших чуть больше 500 и 600 грамм при рождении. Да, то что писал антей69 тоже имеем, но и на что-то достойное нельзя закрывать глаза.
К чему это? Не уверен, что вы понимаете содержания медреформы, если всерьез пытаетесь выдать эти истории успеха за ее результат
К чему видеть что-то хорошее в Украине правда ))) многое из перечисленного до этого в Украине было невозможно, мы ехали в Белоруссию, Турцию, РФ и Польшу. Сейчас наши медики могут проводить эти операции, чему предшествовали юридические моменты и изменения в законодательстве, выделенные гранды на оснащение и обучение, что и пугает словом реформы.
Вы просто мастер манипуляций! Напомню, что речь шла о медреформе по изменению подходов к финансированию медицины и сокращению скоупа оплачиваемых государством медуслуг.
То, что параллельно с этой недореформой развивалась и регуляторика по трансплантации - безусловно, положительный момент. Только упомянутая выше Супрун здесь ни к селу ни к городу. Это заслуга в первую очередь украинских хирургов, прошедших огонь и воду, чтобы пробиться сквозь стену непонимания и безразличия тупых чиновничьих морд
zРадио написав: Вы просто мастер манипуляций! Напомню, что речь шла о медреформе по изменению подходов к финансированию медицины и сокращению скоупа оплачиваемых государством медуслуг.
То, что параллельно с этой недореформой развивалась и регуляторика по трансплантации - безусловно, положительный момент. Только упомянутая выше Супрун здесь ни к селу ни к городу. Это заслуга в первую очередь украинских хирургов, прошедших огонь и воду, чтобы пробиться сквозь стену непонимания и безразличия тупых чиновничьих морд
Супрун и медреформа действительно прямым текстом говорит что 3 недоздания которые не могут проводить определеное количество операций в год, должны стать одним, сократить штат и смочь делать это количество операций. А всем страждущим надо понять что распыление денег на содержание и оснащение зданий всех которые есть невозможно. Я не могу содержать штат, оплачивать ремонт, свет, отопление и воду просто для красоты и одной операции в год. Точка.