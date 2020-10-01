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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1873187418751876 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 261 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 12% 32 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 56 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 40 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 15 Найманий працівник, втратив роботу 5% 14 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 15% 40 Всього голосів : 261 Додано: Чет 01 жов, 2020 20:28 zРадио написав: pesikot написав: zРадио написав: Народная примета - адепты "медреформы" остаются таковыми до первого личного соприкосновения с ее результатами... Народная примета - адепты "медреформы" остаются таковыми до первого личного соприкосновения с ее результатами...

Ну красиво сказал, вау-эффект

Но ты же сам лично не пойдёшь к старому совковому врачу, ты себя ценишь



ты предпочтёшь записаться он-лайн,

Но ты тут всё обосрёшь, что медреформа не сработала, чтобы ни дай бог, кто-то воспользовался преимуществами мед.реформы.

Ведь воспользоваться могут только ты и тебе подобные Ну красиво сказал, вау-эффектНо ты же сам лично не пойдёшь к старому совковому врачу, ты себя ценишьты предпочтёшь записаться он-лайн,Но ты тут всё обосрёшь, что медреформа не сработала, чтобы ни дай бог, кто-то воспользовался преимуществами мед.реформы.Ведь воспользоваться могут только ты и тебе подобные



Что за поток сознания? Я много раз уже резюмировал претензию к медреформе. Осовременивание отрасли, конечно же, необходимо, но только это денег стоит - бюджет на медицину необходимо было увеличивать, а Супрун завернула в красивую обертку отказ государства от своих социальных обязательств. Вот и все.



Деньги, за которые тебя раньше хоть и с очередями, хоть и в неремонтированных стенах лечили, распилили на фантомные вертолеты Авакова и псевдо-антикоррупционный суд...



Радуйся, пОциент Что за поток сознания? Я много раз уже резюмировал претензию к медреформе. Осовременивание отрасли, конечно же, необходимо, но только это денег стоит - бюджет на медицину необходимо было увеличивать, а Супрун завернула в красивую обертку отказ государства от своих социальных обязательств. Вот и все.Деньги, за которые тебя раньше хоть и с очередями, хоть и в неремонтированных стенах лечили, распилили на фантомные вертолеты Авакова и псевдо-антикоррупционный суд...Радуйся, пОциент

2 девушки сегодня получили пересадку почек от матерей, один пациент получил пересадку лёгких, 2-3 пациента получили пересадки органов от умершего донора с разрешения его родных, в Киеве выписали 2х здоровых близняшек родившихся на 5 месяце и весивших чуть больше 500 и 600 грамм при рождении. Да, то что писал антей69 тоже имеем, но и на что-то достойное нельзя закрывать глаза. 2 девушки сегодня получили пересадку почек от матерей, один пациент получил пересадку лёгких, 2-3 пациента получили пересадки органов от умершего донора с разрешения его родных, в Киеве выписали 2х здоровых близняшек родившихся на 5 месяце и весивших чуть больше 500 и 600 грамм при рождении. Да, то что писал антей69 тоже имеем, но и на что-то достойное нельзя закрывать глаза. stm

Повідомлень: 2563 З нами з: 04.03.15 Подякував: 67 раз. Подякували: 449 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 жов, 2020 20:35 stm написав: 2 девушки сегодня получили пересадку почек от матерей, один пациент получил пересадку лёгких, 2-3 пациента получили пересадки органов от умершего донора с разрешения его родных, в Киеве выписали 2х здоровых близняшек родившихся на 5 месяце и весивших чуть больше 500 и 600 грамм при рождении. Да, то что писал антей69 тоже имеем, но и на что-то достойное нельзя закрывать глаза. 2 девушки сегодня получили пересадку почек от матерей, один пациент получил пересадку лёгких, 2-3 пациента получили пересадки органов от умершего донора с разрешения его родных, в Киеве выписали 2х здоровых близняшек родившихся на 5 месяце и весивших чуть больше 500 и 600 грамм при рождении. Да, то что писал антей69 тоже имеем, но и на что-то достойное нельзя закрывать глаза.



К чему это? Не уверен, что вы понимаете содержания медреформы, если всерьез пытаетесь выдать эти истории успеха за ее результат К чему это? Не уверен, что вы понимаете содержания медреформы, если всерьез пытаетесь выдать эти истории успеха за ее результат zРадио

Повідомлень: 7664 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1389 раз. Подякували: 3150 раз. Профіль 7 5 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 жов, 2020 20:42 Hotab написав: У кацапиков все стабильно , начиная с апреля. Август показал +10% смертности по Москве, и +14% по Питеру. В сравнении с этими же месяцами 2019 года. Не иначе как от страха умирают и дальше. Почему-то боятся , не смотря на то,что все рашаСМИ уверяют, что КОВИД уже побежден, да и что вакцина уже в массах. Какие-то трусливые эти кацапы...

Сентябрь видимо покажут через пару недель.



А что в Украине? Крайняя инфо была +10% июнь 2020 к июню 2019. Июль и август нет цифр? У кацапиков все стабильно , начиная с апреля. Август показал +10% смертности по Москве, и +14% по Питеру. В сравнении с этими же месяцами 2019 года. Не иначе как от страха умирают и дальше. Почему-то боятся , не смотря на то,что все рашаСМИ уверяют, что КОВИД уже побежден, да и что вакцина уже в массах. Какие-то трусливые эти кацапы...Сентябрь видимо покажут через пару недель.А что в Украине? Крайняя инфо была +10% июнь 2020 к июню 2019. Июль и август нет цифр?

Це недоотримана мед. допомога страждущим через короною Це недоотримана мед. допомога страждущим через короною https://fi202x.blogspot.com/ flyman

Повідомлень: 21790 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1177 раз. Подякували: 1589 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 жов, 2020 20:58 Тракторист написав: sal написав: Хирург обязательно направит на бесплатную прививку от столбняка (3 шт). Но примут и сделают бесплатно только с направлением от семейного(!), т.е. пациент без семейника - иностранец в своей стране.. Хирург обязательно направит на бесплатную(3 шт). Но примут и сделают бесплатно только с направлением от семейного(!), т.е. пациент без семейника - иностранец в своей стране..

вот только вакцин от столбняка в большинстве областей Украины нет уже больше полугода... вот только вакцин от столбняка в большинстве областей Украины нет уже больше полугода...



сколько случаев столбняка было в украине за последние 10 лет? и последние полгода? сколько случаев столбняка было в украине за последние 10 лет? и последние полгода? It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California adeges Повідомлень: 3454 З нами з: 14.03.06 Подякував: 222 раз. Подякували: 522 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 жов, 2020 21:00 zРадио написав: stm написав: 2 девушки сегодня получили пересадку почек от матерей, один пациент получил пересадку лёгких, 2-3 пациента получили пересадки органов от умершего донора с разрешения его родных, в Киеве выписали 2х здоровых близняшек родившихся на 5 месяце и весивших чуть больше 500 и 600 грамм при рождении. Да, то что писал антей69 тоже имеем, но и на что-то достойное нельзя закрывать глаза. 2 девушки сегодня получили пересадку почек от матерей, один пациент получил пересадку лёгких, 2-3 пациента получили пересадки органов от умершего донора с разрешения его родных, в Киеве выписали 2х здоровых близняшек родившихся на 5 месяце и весивших чуть больше 500 и 600 грамм при рождении. Да, то что писал антей69 тоже имеем, но и на что-то достойное нельзя закрывать глаза.



К чему это? Не уверен, что вы понимаете содержания медреформы, если всерьез пытаетесь выдать эти истории успеха за ее результат К чему это? Не уверен, что вы понимаете содержания медреформы, если всерьез пытаетесь выдать эти истории успеха за ее результат

К чему видеть что-то хорошее в Украине правда ))) многое из перечисленного до этого в Украине было невозможно, мы ехали в Белоруссию, Турцию, РФ и Польшу. Сейчас наши медики могут проводить эти операции, чему предшествовали юридические моменты и изменения в законодательстве, выделенные гранды на оснащение и обучение, что и пугает словом реформы. К чему видеть что-то хорошее в Украине правда ))) многое из перечисленного до этого в Украине было невозможно, мы ехали в Белоруссию, Турцию, РФ и Польшу. Сейчас наши медики могут проводить эти операции, чему предшествовали юридические моменты и изменения в законодательстве, выделенные гранды на оснащение и обучение, что и пугает словом реформы. stm

Повідомлень: 2563 З нами з: 04.03.15 Подякував: 67 раз. Подякували: 449 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 жов, 2020 21:16 stm написав: zРадио написав: stm написав: 2 девушки сегодня получили пересадку почек от матерей, один пациент получил пересадку лёгких, 2-3 пациента получили пересадки органов от умершего донора с разрешения его родных, в Киеве выписали 2х здоровых близняшек родившихся на 5 месяце и весивших чуть больше 500 и 600 грамм при рождении. Да, то что писал антей69 тоже имеем, но и на что-то достойное нельзя закрывать глаза. 2 девушки сегодня получили пересадку почек от матерей, один пациент получил пересадку лёгких, 2-3 пациента получили пересадки органов от умершего донора с разрешения его родных, в Киеве выписали 2х здоровых близняшек родившихся на 5 месяце и весивших чуть больше 500 и 600 грамм при рождении. Да, то что писал антей69 тоже имеем, но и на что-то достойное нельзя закрывать глаза.



К чему это? Не уверен, что вы понимаете содержания медреформы, если всерьез пытаетесь выдать эти истории успеха за ее результат К чему это? Не уверен, что вы понимаете содержания медреформы, если всерьез пытаетесь выдать эти истории успеха за ее результат

К чему видеть что-то хорошее в Украине правда ))) многое из перечисленного до этого в Украине было невозможно, мы ехали в Белоруссию, Турцию, РФ и Польшу. Сейчас наши медики могут проводить эти операции, чему предшествовали юридические моменты и изменения в законодательстве, выделенные гранды на оснащение и обучение, что и пугает словом реформы. К чему видеть что-то хорошее в Украине правда ))) многое из перечисленного до этого в Украине было невозможно, мы ехали в Белоруссию, Турцию, РФ и Польшу. Сейчас наши медики могут проводить эти операции, чему предшествовали юридические моменты и изменения в законодательстве, выделенные гранды на оснащение и обучение, что и пугает словом реформы.



Вы просто мастер манипуляций! Напомню, что речь шла о медреформе по изменению подходов к финансированию медицины и сокращению скоупа оплачиваемых государством медуслуг.



То, что параллельно с этой недореформой развивалась и регуляторика по трансплантации - безусловно, положительный момент. Только упомянутая выше Супрун здесь ни к селу ни к городу. Это заслуга в первую очередь украинских хирургов, прошедших огонь и воду, чтобы пробиться сквозь стену непонимания и безразличия тупых чиновничьих морд Вы просто мастер манипуляций! Напомню, что речь шла о медреформе по изменению подходов к финансированию медицины и сокращению скоупа оплачиваемых государством медуслуг.То, что параллельно с этой недореформой развивалась и регуляторика по трансплантации - безусловно, положительный момент. Только упомянутая выше Супрун здесь ни к селу ни к городу. Это заслуга в первую очередь украинских хирургов, прошедших огонь и воду, чтобы пробиться сквозь стену непонимания и безразличия тупых чиновничьих морд zРадио

Повідомлень: 7664 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1389 раз. Подякували: 3150 раз. Профіль 7 5 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 жов, 2020 21:23 zРадио написав:

Вы просто мастер манипуляций! Напомню, что речь шла о медреформе по изменению подходов к финансированию медицины и сокращению скоупа оплачиваемых государством медуслуг.



То, что параллельно с этой недореформой развивалась и регуляторика по трансплантации - безусловно, положительный момент. Только упомянутая выше Супрун здесь ни к селу ни к городу. Это заслуга в первую очередь украинских хирургов, прошедших огонь и воду, чтобы пробиться сквозь стену непонимания и безразличия тупых чиновничьих морд Вы просто мастер манипуляций! Напомню, что речь шла о медреформе по изменению подходов к финансированию медицины и сокращению скоупа оплачиваемых государством медуслуг.То, что параллельно с этой недореформой развивалась и регуляторика по трансплантации - безусловно, положительный момент. Только упомянутая выше Супрун здесь ни к селу ни к городу. Это заслуга в первую очередь украинских хирургов, прошедших огонь и воду, чтобы пробиться сквозь стену непонимания и безразличия тупых чиновничьих морд

Супрун и медреформа действительно прямым текстом говорит что 3 недоздания которые не могут проводить определеное количество операций в год, должны стать одним, сократить штат и смочь делать это количество операций.

А всем страждущим надо понять что распыление денег на содержание и оснащение зданий всех которые есть невозможно. Я не могу содержать штат, оплачивать ремонт, свет, отопление и воду просто для красоты и одной операции в год. Точка. Супрун и медреформа действительно прямым текстом говорит что 3 недоздания которые не могут проводить определеное количество операций в год, должны стать одним, сократить штат и смочь делать это количество операций.А всем страждущим надо понять что распыление денег на содержание и оснащение зданий всех которые есть невозможно. Я не могу содержать штат, оплачивать ремонт, свет, отопление и воду просто для красоты и одной операции в год. Точка. stm

Повідомлень: 2563 З нами з: 04.03.15 Подякував: 67 раз. Подякували: 449 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1873187418751876 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Чет 01 жов, 2020 15:45