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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1873187418751876

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 261
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
40
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 261
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 20:28

  zРадио написав:
  pesikot написав:
  zРадио написав:Народная примета - адепты "медреформы" остаются таковыми до первого личного соприкосновения с ее результатами...

Ну красиво сказал, вау-эффект :)
Но ты же сам лично не пойдёшь к старому совковому врачу, ты себя ценишь

ты предпочтёшь записаться он-лайн,
Но ты тут всё обосрёшь, что медреформа не сработала, чтобы ни дай бог, кто-то воспользовался преимуществами мед.реформы.
Ведь воспользоваться могут только ты и тебе подобные


Что за поток сознания? Я много раз уже резюмировал претензию к медреформе. Осовременивание отрасли, конечно же, необходимо, но только это денег стоит - бюджет на медицину необходимо было увеличивать, а Супрун завернула в красивую обертку отказ государства от своих социальных обязательств. Вот и все.

Деньги, за которые тебя раньше хоть и с очередями, хоть и в неремонтированных стенах лечили, распилили на фантомные вертолеты Авакова и псевдо-антикоррупционный суд...

Радуйся, пОциент :mrgreen:

2 девушки сегодня получили пересадку почек от матерей, один пациент получил пересадку лёгких, 2-3 пациента получили пересадки органов от умершего донора с разрешения его родных, в Киеве выписали 2х здоровых близняшек родившихся на 5 месяце и весивших чуть больше 500 и 600 грамм при рождении. Да, то что писал антей69 тоже имеем, но и на что-то достойное нельзя закрывать глаза.
stm
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 20:35

  stm написав:2 девушки сегодня получили пересадку почек от матерей, один пациент получил пересадку лёгких, 2-3 пациента получили пересадки органов от умершего донора с разрешения его родных, в Киеве выписали 2х здоровых близняшек родившихся на 5 месяце и весивших чуть больше 500 и 600 грамм при рождении. Да, то что писал антей69 тоже имеем, но и на что-то достойное нельзя закрывать глаза.


К чему это? Не уверен, что вы понимаете содержания медреформы, если всерьез пытаетесь выдать эти истории успеха за ее результат
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 20:42

  Hotab написав:У кацапиков все стабильно , начиная с апреля. Август показал +10% смертности по Москве, и +14% по Питеру. В сравнении с этими же месяцами 2019 года. Не иначе как от страха умирают и дальше. Почему-то боятся , не смотря на то,что все рашаСМИ уверяют, что КОВИД уже побежден, да и что вакцина уже в массах. Какие-то трусливые эти кацапы...
Сентябрь видимо покажут через пару недель.

А что в Украине? Крайняя инфо была +10% июнь 2020 к июню 2019. Июль и август нет цифр?

Це недоотримана мед. допомога страждущим через короною
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 20:58

  Тракторист написав:
  sal написав:Хирург обязательно направит на бесплатную прививку от столбняка (3 шт). Но примут и сделают бесплатно только с направлением от семейного(!), т.е. пациент без семейника - иностранец в своей стране..

вот только вакцин от столбняка в большинстве областей Украины нет уже больше полугода...


сколько случаев столбняка было в украине за последние 10 лет? и последние полгода?
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 21:00

  zРадио написав:
  stm написав:2 девушки сегодня получили пересадку почек от матерей, один пациент получил пересадку лёгких, 2-3 пациента получили пересадки органов от умершего донора с разрешения его родных, в Киеве выписали 2х здоровых близняшек родившихся на 5 месяце и весивших чуть больше 500 и 600 грамм при рождении. Да, то что писал антей69 тоже имеем, но и на что-то достойное нельзя закрывать глаза.


К чему это? Не уверен, что вы понимаете содержания медреформы, если всерьез пытаетесь выдать эти истории успеха за ее результат

К чему видеть что-то хорошее в Украине правда ))) многое из перечисленного до этого в Украине было невозможно, мы ехали в Белоруссию, Турцию, РФ и Польшу. Сейчас наши медики могут проводить эти операции, чему предшествовали юридические моменты и изменения в законодательстве, выделенные гранды на оснащение и обучение, что и пугает словом реформы.
stm
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 21:16

  stm написав:
  zРадио написав:
  stm написав:2 девушки сегодня получили пересадку почек от матерей, один пациент получил пересадку лёгких, 2-3 пациента получили пересадки органов от умершего донора с разрешения его родных, в Киеве выписали 2х здоровых близняшек родившихся на 5 месяце и весивших чуть больше 500 и 600 грамм при рождении. Да, то что писал антей69 тоже имеем, но и на что-то достойное нельзя закрывать глаза.


К чему это? Не уверен, что вы понимаете содержания медреформы, если всерьез пытаетесь выдать эти истории успеха за ее результат

К чему видеть что-то хорошее в Украине правда ))) многое из перечисленного до этого в Украине было невозможно, мы ехали в Белоруссию, Турцию, РФ и Польшу. Сейчас наши медики могут проводить эти операции, чему предшествовали юридические моменты и изменения в законодательстве, выделенные гранды на оснащение и обучение, что и пугает словом реформы.


Вы просто мастер манипуляций! Напомню, что речь шла о медреформе по изменению подходов к финансированию медицины и сокращению скоупа оплачиваемых государством медуслуг.

То, что параллельно с этой недореформой развивалась и регуляторика по трансплантации - безусловно, положительный момент. Только упомянутая выше Супрун здесь ни к селу ни к городу. Это заслуга в первую очередь украинских хирургов, прошедших огонь и воду, чтобы пробиться сквозь стену непонимания и безразличия тупых чиновничьих морд
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 21:23

  zРадио написав:
Вы просто мастер манипуляций! Напомню, что речь шла о медреформе по изменению подходов к финансированию медицины и сокращению скоупа оплачиваемых государством медуслуг.

То, что параллельно с этой недореформой развивалась и регуляторика по трансплантации - безусловно, положительный момент. Только упомянутая выше Супрун здесь ни к селу ни к городу. Это заслуга в первую очередь украинских хирургов, прошедших огонь и воду, чтобы пробиться сквозь стену непонимания и безразличия тупых чиновничьих морд

Супрун и медреформа действительно прямым текстом говорит что 3 недоздания которые не могут проводить определеное количество операций в год, должны стать одним, сократить штат и смочь делать это количество операций.
А всем страждущим надо понять что распыление денег на содержание и оснащение зданий всех которые есть невозможно. Я не могу содержать штат, оплачивать ремонт, свет, отопление и воду просто для красоты и одной операции в год. Точка.
stm
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 22:09

  stm написав:Супрун и медреформа действительно прямым текстом говорит что 3 недоздания которые не могут проводить определеное количество операций в год, должны стать одним, сократить штат и смочь делать это количество операций.
А всем страждущим надо понять что распыление денег на содержание и оснащение зданий всех которые есть невозможно. Я не могу содержать штат, оплачивать ремонт, свет, отопление и воду просто для красоты и одной операции в год. Точка.

Скажите как рассчитывается необходимое количество операций на здание ?
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 22:14

  adeges написав:
  Тракторист написав:
  sal написав:Хирург обязательно направит на бесплатную прививку от столбняка (3 шт). Но примут и сделают бесплатно только с направлением от семейного(!), т.е. пациент без семейника - иностранец в своей стране..

вот только вакцин от столбняка в большинстве областей Украины нет уже больше полугода...


сколько случаев столбняка было в украине за последние 10 лет? и последние полгода?

следуя вашей логике можно отказаться от половины традиционных прививок, вот только разные забытые инфекции имеют свойство возвращаться...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 22:30

Тракторист написав:следуя вашей логике можно отказаться от половины традиционных прививок, вот только разные забытые инфекции имеют свойство возвращаться...


Столбнячная палочка никуда не исчезала и не забывалась и поэтому не может вернуться, это обычный обитатель кишечника человека, коров и тд.
А вот почему и когда эта палочка может вызывать заболевание, это отдельная увлекательная история.
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