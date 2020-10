Додано: Чет 01 жов, 2020 20:58

Тракторист написав: sal написав: Хирург обязательно направит на бесплатную прививку от столбняка (3 шт). Но примут и сделают бесплатно только с направлением от семейного(!), т.е. пациент без семейника - иностранец в своей стране.. Хирург обязательно направит на бесплатную(3 шт). Но примут и сделают бесплатно только с направлением от семейного(!), т.е. пациент без семейника - иностранец в своей стране..

вот только вакцин от столбняка в большинстве областей Украины нет уже больше полугода... вот только вакцин от столбняка в большинстве областей Украины нет уже больше полугода...



сколько случаев столбняка было в украине за последние 10 лет? и последние полгода? сколько случаев столбняка было в украине за последние 10 лет? и последние полгода?

