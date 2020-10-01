Додано: Чет 01 жов, 2020 23:38

tumos написав: stm написав: Супрун и медреформа действительно прямым текстом говорит что 3 недоздания которые не могут проводить определеное количество операций в год, должны стать одним, сократить штат и смочь делать это количество операций.

А всем страждущим надо понять что распыление денег на содержание и оснащение зданий всех которые есть невозможно. Я не могу содержать штат, оплачивать ремонт, свет, отопление и воду просто для красоты и одной операции в год. Точка. Супрун и медреформа действительно прямым текстом говорит что 3 недоздания которые не могут проводить определеное количество операций в год, должны стать одним, сократить штат и смочь делать это количество операций.А всем страждущим надо понять что распыление денег на содержание и оснащение зданий всех которые есть невозможно. Я не могу содержать штат, оплачивать ремонт, свет, отопление и воду просто для красоты и одной операции в год. Точка.

Скажите как рассчитывается необходимое количество операций на здание ? Скажите как рассчитывается необходимое количество операций на здание ?

Подозреваю, количество операций исходит из расчета стоимости операции для 1 пациента по договору со службой здоровья + договор не возможен если нет оснащения и персонала который требуется что бы быть этой больницей. Вот и выходит что только местная власть сможет дать денег на оснащение, что бы больница осталась в строю, ну или бизнес. Больниц действительно станет меньше, но у меня подруга поламала ногу в Черновцах на лыжах до реформы. Мы ездили по 3 сёлам пока нашли открытую травму, а ведь все 3 травмы получили денег, а получи только работающая за пациента, то и диванчик бы появился для пациентов и все страждущие знали бы что за такой помощью тебе пиликать 40км в это конкретное село, но там ты не поцелуешь дверь