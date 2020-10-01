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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1874187518761877

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 261
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
40
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 261
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 23:35

Никогда не подозревал, что на финфоруме столько высококлассных специалистов в медицине. :)

Тем временем:
В Верховной Раде приняли решение отменить пленарные заседания в четверг и пятницу, 1 и 2 октября. Причиной этого стало массовое заболевание народных депутатов коронавирусом.

По предварительным данным, за последние несколько дней Covid-19 подхватили до 10 нардепов. Заседаний так же не будет и на следующей неделе.

https://kurs.com.ua/novost/220158-rada-otmenila-vse-zasedanija-na-blizhaishie-dni
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 23:38

  tumos написав:
  stm написав:Супрун и медреформа действительно прямым текстом говорит что 3 недоздания которые не могут проводить определеное количество операций в год, должны стать одним, сократить штат и смочь делать это количество операций.
А всем страждущим надо понять что распыление денег на содержание и оснащение зданий всех которые есть невозможно. Я не могу содержать штат, оплачивать ремонт, свет, отопление и воду просто для красоты и одной операции в год. Точка.

Скажите как рассчитывается необходимое количество операций на здание ?

Подозреваю, количество операций исходит из расчета стоимости операции для 1 пациента по договору со службой здоровья + договор не возможен если нет оснащения и персонала который требуется что бы быть этой больницей. Вот и выходит что только местная власть сможет дать денег на оснащение, что бы больница осталась в строю, ну или бизнес. Больниц действительно станет меньше, но у меня подруга поламала ногу в Черновцах на лыжах до реформы. Мы ездили по 3 сёлам пока нашли открытую травму, а ведь все 3 травмы получили денег, а получи только работающая за пациента, то и диванчик бы появился для пациентов и все страждущие знали бы что за такой помощью тебе пиликать 40км в это конкретное село, но там ты не поцелуешь дверь :)
Востаннє редагувалось stm в Чет 01 жов, 2020 23:48, всього редагувалось 1 раз.
stm
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 23:40

  ЛАД написав:Никогда не подозревал, что на финфоруме столько высококлассных специалистов в медицине. :)

Тем временем:
В Верховной Раде приняли решение отменить пленарные заседания в четверг и пятницу, 1 и 2 октября. Причиной этого стало массовое заболевание народных депутатов коронавирусом.

По предварительным данным, за последние несколько дней Covid-19 подхватили до 10 нардепов. Заседаний так же не будет и на следующей неделе.

https://kurs.com.ua/novost/220158-rada-otmenila-vse-zasedanija-na-blizhaishie-dni

Неудивительно.
Это бл*дюжник и завёз сюда вирус. И распространяет больше всех.
Корона, не подкачай! Докажи, что ты не просто грипп!

Пока это корону никак не характеризует. Депутанам лишь бы не работать, и похайпиться
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Чет 01 жов, 2020 23:45, всього редагувалось 1 раз.
Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 23:42

Позавчера писал о Словакии.
При их весьма приличных результатах:
В четверг, 1 октября, из-за резкого увеличения числа заболевших коронавирусом в Словакии вводят режим чрезвычайной ситуации. Такое решение в среду, 30 сентября, принято на заседании правительства страны.
По словам премьер-министра Словакии Игоря Матовича, это будет всеобщий режим чрезвычайной ситуации. В частности, с 1 октября в стране вводится обязательное ношение масок не только в помещениях, запрещаются все массовые мероприятия, кроме свадеб, похорон и крестин, а также заседаний государственных и местных органов власти.

https://kurs.com.ua/novost/220249-slovakija-vvodit-rezhim-chrezvichainoi-situacii.
И о Чехии:
В сообщении говорится, что режим ЧП в Чехии введут 5 октября.

Что изменится?
В регионах с высоким уровнем заболеваемости на две недели будут закрыты школы. Кроме того, режим чрезвычайного положения позволит привлечь студентов медицинских ВУЗов к борьбе с вирусом, поскольку многие медицинские работники находятся на карантине.

Как отметили в правительстве Чехии, если режим ЧП не вернуть, в стране возможен коллапс медицинской системы, поскольку количество больных Covid-19 стремительно растет.

Ситуация в Чехии
По состоянию на день среды, 30 сентября, в Чехии с коронавирусом госпитализированы 976 человек, 173 из них в отделениях интенсивной терапии, 111 - на аппаратах вентиляции легких.

https://kurs.com.ua/novost/220384-v-chehii-snova-vvedut-rezhim-chp
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 23:51

  freeze написав:
Тракторист написав:следуя вашей логике можно отказаться от половины традиционных прививок, вот только разные забытые инфекции имеют свойство возвращаться...


Столбнячная палочка никуда не исчезала и не забывалась и поэтому не может вернуться, это обычный обитатель кишечника человека, коров и тд.
А вот почему и когда эта палочка может вызывать заболевание, это отдельная увлекательная история.

то есиь вы поддерживаете мысль, что отсутствие вакцины от столбняка в Украине это не есть хорошо?...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 23:54

  stm написав:Подозреваю, количество операций исходит из расчета стоимости операции для 1 пациента по договору со службой здоровья + договор не возможен если нет оснащения и персонала который требуется что бы быть этой больницей. Вот и выходит что только местная власть сможет дать денег на оснащение, что бы больница осталась в строю, ну или бизнес. Больниц действительно станет меньше, но у меня подруга поламала ногу в Черновцах на лыжах до реформы. Мы ездили по 3 сёлам пока нашли открытую травму, а ведь все 3 травмы получили денег, а получи только работающая за пациента, то и диванчик бы появился для пациентов и все страждущие знали бы что за такой помощью тебе пиликать 40км в это конкретное село, но там ты не поцелуешь дверь :)


Я в общем то предполагал где-то такой ответ. Обратите внимание, что предполагаемая методика расчета не связана с конкретной потребностью населения в операциях. Она жестко привязана к финансированию. Но можно ли тогда осуществляемую минимизацию назвать реформой ? Сокращением штатной структуры под выделяемые средства - да.
Востаннє редагувалось tumos в Чет 01 жов, 2020 23:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 23:56

Re: Эпидемия коронавируса в мире

хорошо вам рассуждать , а вот солдат из казарм не выпускают в город у них крышу рвет !
И так на сегодня из 90 человек на фирме переболело 9 ,а двое еще болеют . Ни у кого никакой угрозы жизни , все 9 вернулись к обычной работе без последствий ( для работы :) ) .
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити "
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 00:10

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Тракторист написав:то есиь вы поддерживаете мысль, что отсутствие вакцины от столбняка в Украине это не есть хорошо?...


Вроде с вакцинами от столбняка проблем нет, есть проблема с анатоксином для экстренной профилактики.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 00:19

Ученые из США разработали вакцину от коронавируса, которая по предварительным данным, может эффективно защитить от заражения людей пожилого возраста. Об этом в среду, 30 сентября, сообщает Nature, указывая на исследования Эвана Андерсона из Медицинской школы Университета Эмори в Атланте.

Отмечается, что вакцина биотехнологической фирмы Moderna разработанная совместно с Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний США накходится на финальных стадиях испытания. Ее также опробовали на людях старшего возраста. Оказалось, что инъекция препарата провоцирует появление в теле пациентов из группы риска высокого уровня антител против COVID-19.

В исследовании приняли участие 40 человек старше 56 лет.
.......
Побочные эффекты наблюдались, но были мягкими или умеренными.

https://kurs.com.ua/novost/220809-v-ssha-razrabotali-vakcinu-ot-covid-19-dlja-pozhilih
ЛАД
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Чет 01 жов, 2020 15:45
ЛОБ

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