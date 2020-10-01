stm написав:Супрун и медреформа действительно прямым текстом говорит что 3 недоздания которые не могут проводить определеное количество операций в год, должны стать одним, сократить штат и смочь делать это количество операций. А всем страждущим надо понять что распыление денег на содержание и оснащение зданий всех которые есть невозможно. Я не могу содержать штат, оплачивать ремонт, свет, отопление и воду просто для красоты и одной операции в год. Точка.
Скажите как рассчитывается необходимое количество операций на здание ?
Подозреваю, количество операций исходит из расчета стоимости операции для 1 пациента по договору со службой здоровья + договор не возможен если нет оснащения и персонала который требуется что бы быть этой больницей. Вот и выходит что только местная власть сможет дать денег на оснащение, что бы больница осталась в строю, ну или бизнес. Больниц действительно станет меньше, но у меня подруга поламала ногу в Черновцах на лыжах до реформы. Мы ездили по 3 сёлам пока нашли открытую травму, а ведь все 3 травмы получили денег, а получи только работающая за пациента, то и диванчик бы появился для пациентов и все страждущие знали бы что за такой помощью тебе пиликать 40км в это конкретное село, но там ты не поцелуешь дверь
Востаннє редагувалось stm в Чет 01 жов, 2020 23:48, всього редагувалось 1 раз.
Позавчера писал о Словакии. При их весьма приличных результатах:
В четверг, 1 октября, из-за резкого увеличения числа заболевших коронавирусом в Словакии вводят режим чрезвычайной ситуации. Такое решение в среду, 30 сентября, принято на заседании правительства страны. По словам премьер-министра Словакии Игоря Матовича, это будет всеобщий режим чрезвычайной ситуации. В частности, с 1 октября в стране вводится обязательное ношение масок не только в помещениях, запрещаются все массовые мероприятия, кроме свадеб, похорон и крестин, а также заседаний государственных и местных органов власти.
В сообщении говорится, что режим ЧП в Чехии введут 5 октября.
Что изменится? В регионах с высоким уровнем заболеваемости на две недели будут закрыты школы. Кроме того, режим чрезвычайного положения позволит привлечь студентов медицинских ВУЗов к борьбе с вирусом, поскольку многие медицинские работники находятся на карантине.
Как отметили в правительстве Чехии, если режим ЧП не вернуть, в стране возможен коллапс медицинской системы, поскольку количество больных Covid-19 стремительно растет.
Ситуация в Чехии По состоянию на день среды, 30 сентября, в Чехии с коронавирусом госпитализированы 976 человек, 173 из них в отделениях интенсивной терапии, 111 - на аппаратах вентиляции легких.
Тракторист написав:следуя вашей логике можно отказаться от половины традиционных прививок, вот только разные забытые инфекции имеют свойство возвращаться...
Столбнячная палочка никуда не исчезала и не забывалась и поэтому не может вернуться, это обычный обитатель кишечника человека, коров и тд. А вот почему и когда эта палочка может вызывать заболевание, это отдельная увлекательная история.
то есиь вы поддерживаете мысль, что отсутствие вакцины от столбняка в Украине это не есть хорошо?...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
stm написав:Подозреваю, количество операций исходит из расчета стоимости операции для 1 пациента по договору со службой здоровья + договор не возможен если нет оснащения и персонала который требуется что бы быть этой больницей. Вот и выходит что только местная власть сможет дать денег на оснащение, что бы больница осталась в строю, ну или бизнес. Больниц действительно станет меньше, но у меня подруга поламала ногу в Черновцах на лыжах до реформы. Мы ездили по 3 сёлам пока нашли открытую травму, а ведь все 3 травмы получили денег, а получи только работающая за пациента, то и диванчик бы появился для пациентов и все страждущие знали бы что за такой помощью тебе пиликать 40км в это конкретное село, но там ты не поцелуешь дверь
Я в общем то предполагал где-то такой ответ. Обратите внимание, что предполагаемая методика расчета не связана с конкретной потребностью населения в операциях. Она жестко привязана к финансированию. Но можно ли тогда осуществляемую минимизацию назвать реформой ? Сокращением штатной структуры под выделяемые средства - да.
Востаннє редагувалось tumos в Чет 01 жов, 2020 23:57, всього редагувалось 1 раз.
хорошо вам рассуждать , а вот солдат из казарм не выпускают в город у них крышу рвет ! И так на сегодня из 90 человек на фирме переболело 9 ,а двое еще болеют . Ни у кого никакой угрозы жизни , все 9 вернулись к обычной работе без последствий ( для работы ) .
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити "
Ученые из США разработали вакцину от коронавируса, которая по предварительным данным, может эффективно защитить от заражения людей пожилого возраста. Об этом в среду, 30 сентября, сообщает Nature, указывая на исследования Эвана Андерсона из Медицинской школы Университета Эмори в Атланте.
Отмечается, что вакцина биотехнологической фирмы Moderna разработанная совместно с Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний США накходится на финальных стадиях испытания. Ее также опробовали на людях старшего возраста. Оказалось, что инъекция препарата провоцирует появление в теле пациентов из группы риска высокого уровня антител против COVID-19.
В исследовании приняли участие 40 человек старше 56 лет. ....... Побочные эффекты наблюдались, но были мягкими или умеренными.