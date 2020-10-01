Мизантрóп написав:
вовремя
Президент США Дональд Трамп заболел коронавирусом. Также COVID-19 заболела его жена Мелания.
Об этом Трамп написал в своем Twitter.
Так Трампу вакцина уже не поможет, будет вырабатывать иммунитет без вакцины.
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 08:41
Так Трампу вакцина уже не поможет, будет вырабатывать иммунитет без вакцины.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: П'ят 02 жов, 2020 08:46
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Вроде Российская вакцину Спутник5(или как там?) можно колоть после заражения,и помогает.
Life is good.
Додано: П'ят 02 жов, 2020 08:56
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
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