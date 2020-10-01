Мизантрóп написав:
вовремя
Президент США Дональд Трамп заболел коронавирусом. Также COVID-19 заболела его жена Мелания.
Об этом Трамп написал в своем Twitter.
Так Трампу вакцина уже не поможет, будет вырабатывать иммунитет без вакцины.
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 08:41
Так Трампу вакцина уже не поможет, будет вырабатывать иммунитет без вакцины.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: П'ят 02 жов, 2020 08:46
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Вроде Российская вакцину Спутник5(или как там?) можно колоть после заражения,и помогает.
Life is good.
Додано: П'ят 02 жов, 2020 08:56
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: П'ят 02 жов, 2020 10:14
+ 4633 новых случая
Уверенно вверх, 14 позиция в мире и по вновь обнаруженным коронавирусникам и по умершим за сутки. По умершим за сутки третье место в Европе после Испании и России.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: П'ят 02 жов, 2020 10:29
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Странные цифры по количеству умерших вчера по Аргентине, 3352 чел. Такой цифры за сутки не было ни у кого,даже у стран с гораздо большой численностью населения (США, Индия), с учётом этом цифры за вчера абсолютный рекорд по умершим в мире. Вообщем удивительно
Додано: П'ят 02 жов, 2020 10:50
Re: температура
В обычной поликлинике также давно сидит при входе бабуля и всем входящим измеряет температуру. Пистолет, кстати, показывает только превышение 37-ми. И с ней отправляют домой, и хоть 39.
Додано: П'ят 02 жов, 2020 11:16
Может и административный фактор: цифры в понедельник всегда ниже цифр в четверг. Везде! Мои наблюдения.
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