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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1875187618771878

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 261
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
40
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 261
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 08:41

  Мизантрóп написав:
  ЛАД написав:
Ученые из США разработали вакцину от коронавируса, которая по предварительным данным, может эффективно защитить от заражения людей пожилого возраста.


вовремя :D
Президент США Дональд Трамп заболел коронавирусом. Также COVID-19 заболела его жена Мелания.
Об этом Трамп написал в своем Twitter.


Так Трампу вакцина уже не поможет, будет вырабатывать иммунитет без вакцины.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 08:46

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Так Трампу вакцина уже не поможет, будет вырабатывать иммунитет без вакцины.

Вроде Российская вакцину Спутник5(или как там?) можно колоть после заражения,и помогает.
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vladus17
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 08:56

  vladus17 написав:
  freeze написав:Так Трампу вакцина уже не поможет, будет вырабатывать иммунитет без вакцины.

Вроде Российская вакцину Спутник5(или как там?) можно колоть после заражения,и помогает.

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Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 10:14

+ 4633 новых случая
Уверенно вверх, 14 позиция в мире и по вновь обнаруженным коронавирусникам и по умершим за сутки. По умершим за сутки третье место в Европе после Испании и России.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 10:17

Мизантрóп
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vladus17
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 10:29

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Странные цифры по количеству умерших вчера по Аргентине, 3352 чел. Такой цифры за сутки не было ни у кого,даже у стран с гораздо большой численностью населения (США, Индия), с учётом этом цифры за вчера абсолютный рекорд по умершим в мире. Вообщем удивительно
Sinbad777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 10:50

Re: температура

  Lady_N написав:не принимают пациентов с температурой и др. признаками ОРВИ для сдачи мазка из зева на Ковид.
При этом в обычной поликлинике врачи-терапевты принимают таких пациентов, сидя в обычной маске, заглядывают им в горло, просят покашлять...
Интересно, это только у нас в стране?

В обычной поликлинике также давно сидит при входе бабуля и всем входящим измеряет температуру. Пистолет, кстати, показывает только превышение 37-ми. И с ней отправляют домой, и хоть 39.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 11:16

  Sinbad777 написав:Странные цифры по количеству умерших вчера по Аргентине, 3352 чел. Такой цифры за сутки не было ни у кого,даже у стран с гораздо большой численностью населения (США, Индия), с учётом этом цифры за вчера абсолютный рекорд по умершим в мире. Вообщем удивительно

Может и административный фактор: цифры в понедельник всегда ниже цифр в четверг. Везде! Мои наблюдения.
Renee
 
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