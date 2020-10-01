День освобождения Киева в этом году в Пт.,возможно с Пн. в День украинской письменности
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 02 жов, 2020 13:30
День освобождения Киева в этом году в Пт.,возможно с Пн. в День украинской письменности
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: П'ят 02 жов, 2020 13:44
никогда. как здесь написали, 300000 трупов в день - это нужный порог, а до этого мы не дойдем никак
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Додано: П'ят 02 жов, 2020 14:16
Динамо и Шахтер домашние матчи Лиги чемпионов а также сборная в лиге Наций разрешено проводить со зрителями. До 30 % заполняемости трибун. Ура, долой коронобесие!!!
Додано: П'ят 02 жов, 2020 14:17
Изменения которые приняли по зонам, крупные города в красную зону не войдут никак, разве, что только при 100% заполнении всех без исключения больниц.
Додано: П'ят 02 жов, 2020 14:25
Додано: П'ят 02 жов, 2020 14:36
Извините, но здесь возможно что-то не так как по цифрам, так и по срокам.
2,7 млрд выделяли на ковид в июне. Но я так понимаю, это выплаты были задним числом за период от начала карантина и до июня/июля. 1,9 млрд скорее всего на период от августа и до окончания выборов. ИМХО. На выборный процесс, который подразумевает контакт с населением, запрягут большую часть личного состава. А по сути есть дерибан или нет ничего сказать не могу. Хотя в нашем государстве как без него. )
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