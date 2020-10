Додано: П'ят 02 жов, 2020 13:44

UA написав: Как думаете, на какую дату Киев выйдет на ужесточение карантина?

До середины ноября дотянут?

До выборов понятно что мульковать будут. Как думаете, на какую дату Киев выйдет на ужесточение карантина?До середины ноября дотянут?До выборов понятно что мульковать будут.



никогда. как здесь написали, 300000 трупов в день - это нужный порог, а до этого мы не дойдем никак никогда. как здесь написали, 300000 трупов в день - это нужный порог, а до этого мы не дойдем никак

It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California