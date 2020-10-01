Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1876187718781879 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 261 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 12% 32 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 56 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 40 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 15 Найманий працівник, втратив роботу 5% 14 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 15% 40 Всього голосів : 261 Додано: П'ят 02 жов, 2020 13:30 UA написав: Как думаете, на какую дату Киев выйдет на ужесточение карантина?

До середины ноября дотянут?

До выборов понятно что мульковать будут. Как думаете, на какую дату Киев выйдет на ужесточение карантина?До середины ноября дотянут?До выборов понятно что мульковать будут.

День освобождения Киева в этом году в Пт.,возможно с Пн. в День украинской письменности День освобождения Киева в этом году в Пт.,возможно с Пн. в День украинской письменности Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)

Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня Мизантрóп

Повідомлень: 4607 З нами з: 03.12.14 Подякував: 624 раз. Подякували: 786 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 жов, 2020 13:44 UA написав: Как думаете, на какую дату Киев выйдет на ужесточение карантина?

До середины ноября дотянут?

До выборов понятно что мульковать будут. Как думаете, на какую дату Киев выйдет на ужесточение карантина?До середины ноября дотянут?До выборов понятно что мульковать будут.



никогда. как здесь написали, 300000 трупов в день - это нужный порог, а до этого мы не дойдем никак никогда. как здесь написали, 300000 трупов в день - это нужный порог, а до этого мы не дойдем никак It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California adeges Повідомлень: 3455 З нами з: 14.03.06 Подякував: 222 раз. Подякували: 522 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 жов, 2020 14:16 Динамо и Шахтер домашние матчи Лиги чемпионов а также сборная в лиге Наций разрешено проводить со зрителями. До 30 % заполняемости трибун. Ура, долой коронобесие!!! Пенсионер

Повідомлень: 1804 З нами з: 13.10.08 Подякував: 53 раз. Подякували: 211 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 жов, 2020 14:17 adeges написав: UA написав: Как думаете, на какую дату Киев выйдет на ужесточение карантина?

До середины ноября дотянут?

До выборов понятно что мульковать будут. Как думаете, на какую дату Киев выйдет на ужесточение карантина?До середины ноября дотянут?До выборов понятно что мульковать будут.



никогда. как здесь написали, 300000 трупов в день - это нужный порог, а до этого мы не дойдем никак никогда. как здесь написали, 300000 трупов в день - это нужный порог, а до этого мы не дойдем никак

Изменения которые приняли по зонам, крупные города в красную зону не войдут никак, разве, что только при 100% заполнении всех без исключения больниц. Изменения которые приняли по зонам, крупные города в красную зону не войдут никак, разве, что только при 100% заполнении всех без исключения больниц. _Mykola_ Повідомлень: 3948 З нами з: 09.02.09 Подякував: 565 раз. Подякували: 545 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 жов, 2020 14:25 antey1969 написав: Аваков попросил еще 1,9 миллиарда из COVID-фонда на доплаты полицейским.

Напоминаю, медицине на текущий месяц из ковид-фонда выделили 4+ ярда, МВД - 3+ ярда. Интрига, кто быстрее освоит бюджет? Аваков попросил еще 1,9 миллиарда из COVID-фонда на доплаты полицейским.Напоминаю, медицине на текущий месяц из ковид-фонда выделили 4+ ярда, МВД - 3+ ярда. Интрига, кто быстрее освоит бюджет?

А МВД за что???? А МВД за что???? vetka Повідомлень: 6551 З нами з: 04.03.14 Подякував: 408 раз. Подякували: 1100 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 жов, 2020 14:36 antey1969 написав: Аваков попросил еще 1,9 миллиарда из COVID-фонда на доплаты полицейским.

Напоминаю, медицине на текущий месяц из ковид-фонда выделили 4+ ярда, МВД - 3+ ярда. Интрига, кто быстрее освоит бюджет? Аваков попросил еще 1,9 миллиарда из COVID-фонда на доплаты полицейским.Напоминаю, медицине на текущий месяц из ковид-фонда выделили 4+ ярда, МВД - 3+ ярда. Интрига, кто быстрее освоит бюджет?

Извините, но здесь возможно что-то не так как по цифрам, так и по срокам.

2,7 млрд выделяли на ковид в июне. Но я так понимаю, это выплаты были задним числом за период от начала карантина и до июня/июля. 1,9 млрд скорее всего на период от августа и до окончания выборов. ИМХО. На выборный процесс, который подразумевает контакт с населением, запрягут большую часть личного состава. А по сути есть дерибан или нет ничего сказать не могу. Хотя в нашем государстве как без него. ) Извините, но здесь возможно что-то не так как по цифрам, так и по срокам.2,7 млрд выделяли на ковид в июне. Но я так понимаю, это выплаты были задним числом за период от начала карантина и до июня/июля. 1,9 млрд скорее всего на период от августа и до окончания выборов. ИМХО. На выборный процесс, который подразумевает контакт с населением, запрягут большую часть личного состава. А по сути есть дерибан или нет ничего сказать не могу. Хотя в нашем государстве как без него. ) tumos Повідомлень: 1201 З нами з: 12.03.09 Подякував: 8 раз. Подякували: 96 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1876187718781879 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7241 1655808

ЛОБ П'ят 02 жов, 2020 13:53