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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1876187718781879

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 261
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
40
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 261
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 13:30

  UA написав:Как думаете, на какую дату Киев выйдет на ужесточение карантина?
До середины ноября дотянут?
До выборов понятно что мульковать будут.

День освобождения Киева в этом году в Пт.,возможно с Пн. в День украинской письменности :lol:
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 13:44

  UA написав:Как думаете, на какую дату Киев выйдет на ужесточение карантина?
До середины ноября дотянут?
До выборов понятно что мульковать будут.


никогда. как здесь написали, 300000 трупов в день - это нужный порог, а до этого мы не дойдем никак
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adeges
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 14:16

Динамо и Шахтер домашние матчи Лиги чемпионов а также сборная в лиге Наций разрешено проводить со зрителями. До 30 % заполняемости трибун. Ура, долой коронобесие!!!
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 14:17

  adeges написав:
  UA написав:Как думаете, на какую дату Киев выйдет на ужесточение карантина?
До середины ноября дотянут?
До выборов понятно что мульковать будут.


никогда. как здесь написали, 300000 трупов в день - это нужный порог, а до этого мы не дойдем никак

Изменения которые приняли по зонам, крупные города в красную зону не войдут никак, разве, что только при 100% заполнении всех без исключения больниц.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 14:25

  antey1969 написав:Аваков попросил еще 1,9 миллиарда из COVID-фонда на доплаты полицейским.
Напоминаю, медицине на текущий месяц из ковид-фонда выделили 4+ ярда, МВД - 3+ ярда. Интрига, кто быстрее освоит бюджет?

А МВД за что????
vetka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 14:36

  antey1969 написав:Аваков попросил еще 1,9 миллиарда из COVID-фонда на доплаты полицейским.
Напоминаю, медицине на текущий месяц из ковид-фонда выделили 4+ ярда, МВД - 3+ ярда. Интрига, кто быстрее освоит бюджет?

Извините, но здесь возможно что-то не так как по цифрам, так и по срокам.
2,7 млрд выделяли на ковид в июне. Но я так понимаю, это выплаты были задним числом за период от начала карантина и до июня/июля. 1,9 млрд скорее всего на период от августа и до окончания выборов. ИМХО. На выборный процесс, который подразумевает контакт с населением, запрягут большую часть личного состава. А по сути есть дерибан или нет ничего сказать не могу. Хотя в нашем государстве как без него. )
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П'ят 02 жов, 2020 13:53
ЛОБ

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