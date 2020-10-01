antey1969 написав:Аваков попросил еще 1,9 миллиарда из COVID-фонда на доплаты полицейским. Напоминаю, медицине на текущий месяц из ковид-фонда выделили 4+ ярда, МВД - 3+ ярда. Интрига, кто быстрее освоит бюджет?
antey1969 написав:Аваков попросил еще 1,9 миллиарда из COVID-фонда на доплаты полицейским. Напоминаю, медицине на текущий месяц из ковид-фонда выделили 4+ ярда, МВД - 3+ ярда. Интрига, кто быстрее освоит бюджет?
Извините, но здесь возможно что-то не так как по цифрам, так и по срокам. 2,7 млрд выделяли на ковид в июне. Но я так понимаю, это выплаты были задним числом за период от начала карантина и до июня/июля. 1,9 млрд скорее всего на период от августа и до окончания выборов. ИМХО. На выборный процесс, который подразумевает контакт с населением, запрягут большую часть личного состава. А по сути есть дерибан или нет ничего сказать не могу. Хотя в нашем государстве как без него. )
antey1969 написав:Аваков попросил еще 1,9 миллиарда из COVID-фонда на доплаты полицейским. Напоминаю, медицине на текущий месяц из ковид-фонда выделили 4+ ярда, МВД - 3+ ярда. Интрига, кто быстрее освоит бюджет?
Извините, но здесь возможно что-то не так как по цифрам, так и по срокам. 2,7 млрд выделяли на ковид в июне. Но я так понимаю, это выплаты были задним числом за период от начала карантина и до июня/июля. 1,9 млрд скорее всего на период от августа и до окончания выборов. ИМХО. На выборный процесс, который подразумевает контакт с населением, запрягут большую часть личного состава. А по сути есть дерибан или нет ничего сказать не могу. Хотя в нашем государстве как без него. )
сумма финансирования озвучена не за месяц, а к этому месяцу с начала года
Я вчора писав про те, що скоро хворі самі собі будуть допомагати ....
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"Ми постійно вводимо нові лікарні для лікування хворих на COVID-19, нарощуємо тестування, збільшуємо кількість ліжок з підведеним киснем… Але в будь-якій системі є своя межа. Ми можемо скільки завгодно вводити нові ліжка, підводити кисень, але у нас банально може не вистачити медичних працівників, які надають меддопомогу і рятують", - сказав Максим Степанов.