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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1876187718781879

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 261
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
40
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 261
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 13:30

  UA написав:Как думаете, на какую дату Киев выйдет на ужесточение карантина?
До середины ноября дотянут?
До выборов понятно что мульковать будут.

День освобождения Киева в этом году в Пт.,возможно с Пн. в День украинской письменности :lol:
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 13:44

  UA написав:Как думаете, на какую дату Киев выйдет на ужесточение карантина?
До середины ноября дотянут?
До выборов понятно что мульковать будут.


никогда. как здесь написали, 300000 трупов в день - это нужный порог, а до этого мы не дойдем никак
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adeges
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 14:16

Динамо и Шахтер домашние матчи Лиги чемпионов а также сборная в лиге Наций разрешено проводить со зрителями. До 30 % заполняемости трибун. Ура, долой коронобесие!!!
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 14:17

  adeges написав:
  UA написав:Как думаете, на какую дату Киев выйдет на ужесточение карантина?
До середины ноября дотянут?
До выборов понятно что мульковать будут.


никогда. как здесь написали, 300000 трупов в день - это нужный порог, а до этого мы не дойдем никак

Изменения которые приняли по зонам, крупные города в красную зону не войдут никак, разве, что только при 100% заполнении всех без исключения больниц.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 14:25

  antey1969 написав:Аваков попросил еще 1,9 миллиарда из COVID-фонда на доплаты полицейским.
Напоминаю, медицине на текущий месяц из ковид-фонда выделили 4+ ярда, МВД - 3+ ярда. Интрига, кто быстрее освоит бюджет?

А МВД за что????
vetka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 14:36

  antey1969 написав:Аваков попросил еще 1,9 миллиарда из COVID-фонда на доплаты полицейским.
Напоминаю, медицине на текущий месяц из ковид-фонда выделили 4+ ярда, МВД - 3+ ярда. Интрига, кто быстрее освоит бюджет?

Извините, но здесь возможно что-то не так как по цифрам, так и по срокам.
2,7 млрд выделяли на ковид в июне. Но я так понимаю, это выплаты были задним числом за период от начала карантина и до июня/июля. 1,9 млрд скорее всего на период от августа и до окончания выборов. ИМХО. На выборный процесс, который подразумевает контакт с населением, запрягут большую часть личного состава. А по сути есть дерибан или нет ничего сказать не могу. Хотя в нашем государстве как без него. )
tumos
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 14:39

  tumos написав:
  antey1969 написав:Аваков попросил еще 1,9 миллиарда из COVID-фонда на доплаты полицейским.
Напоминаю, медицине на текущий месяц из ковид-фонда выделили 4+ ярда, МВД - 3+ ярда. Интрига, кто быстрее освоит бюджет?

Извините, но здесь возможно что-то не так как по цифрам, так и по срокам.
2,7 млрд выделяли на ковид в июне. Но я так понимаю, это выплаты были задним числом за период от начала карантина и до июня/июля. 1,9 млрд скорее всего на период от августа и до окончания выборов. ИМХО. На выборный процесс, который подразумевает контакт с населением, запрягут большую часть личного состава. А по сути есть дерибан или нет ничего сказать не могу. Хотя в нашем государстве как без него. )

сумма финансирования озвучена не за месяц, а к этому месяцу с начала года
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 14:50

Я вчора писав про те, що скоро хворі самі собі будуть допомагати ....

Читаємо:
"Ми постійно вводимо нові лікарні для лікування хворих на COVID-19, нарощуємо тестування, збільшуємо кількість ліжок з підведеним киснем… Але в будь-якій системі є своя межа.
Ми можемо скільки завгодно вводити нові ліжка, підводити кисень, але у нас банально може не вистачити медичних працівників, які надають меддопомогу і рятують", - сказав Максим Степанов.

Більше читайте тут: https://tsn.ua/coronavirus/u-bud-yakiy- ... 37542.html

Прочитав я і подумав....

мвд з ковід фонду бабки отримують? Так!

Нехай тоді мвд і оказує медичні послуги. Що скаже пан Авакян?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 17:09

  change_pm написав:
Прочитав я і подумав....

мвд з ковід фонду бабки отримують? Так!

Нехай тоді мвд і оказує медичні послуги. Що скаже пан Авакян?


Я не Авакян, за него не отвечу, но ваша фраза помогла вспомнить некоторые вещи.
В системе МВД есть ведомственная медицинская служба. Поликлиники, больницы, санатории. Допускаю, что кроме выплат полицейским (интересно обходят ли стороной, например, пограничников из системы МВД эти выплаты ?) выделенные средства на ковид могут распределятся в ведомственной медицинской службе. Хотя сомневаюсь, что ведомственные больницы принимают ковид больных. ИМХО.
tumos
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 17:32

  antey1969 написав:Аваков попросил еще 1,9 миллиарда из COVID-фонда на доплаты полицейским.
Напоминаю, медицине в текущем году из ковид-фонда выделили 4+ ярда, МВД - 3+ ярда. Интрига, кто быстрее освоит бюджет?

Я ж говорю: "нью-АТО". Там тоже на МВД и нацгвардию выделяли больше, чем министерству обороны :)
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