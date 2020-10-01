antey1969 написав:Аваков попросил еще 1,9 миллиарда из COVID-фонда на доплаты полицейским. Напоминаю, медицине на текущий месяц из ковид-фонда выделили 4+ ярда, МВД - 3+ ярда. Интрига, кто быстрее освоит бюджет?
antey1969 написав:Аваков попросил еще 1,9 миллиарда из COVID-фонда на доплаты полицейским. Напоминаю, медицине на текущий месяц из ковид-фонда выделили 4+ ярда, МВД - 3+ ярда. Интрига, кто быстрее освоит бюджет?
Извините, но здесь возможно что-то не так как по цифрам, так и по срокам. 2,7 млрд выделяли на ковид в июне. Но я так понимаю, это выплаты были задним числом за период от начала карантина и до июня/июля. 1,9 млрд скорее всего на период от августа и до окончания выборов. ИМХО. На выборный процесс, который подразумевает контакт с населением, запрягут большую часть личного состава. А по сути есть дерибан или нет ничего сказать не могу. Хотя в нашем государстве как без него. )
antey1969 написав:Аваков попросил еще 1,9 миллиарда из COVID-фонда на доплаты полицейским. Напоминаю, медицине на текущий месяц из ковид-фонда выделили 4+ ярда, МВД - 3+ ярда. Интрига, кто быстрее освоит бюджет?
Извините, но здесь возможно что-то не так как по цифрам, так и по срокам. 2,7 млрд выделяли на ковид в июне. Но я так понимаю, это выплаты были задним числом за период от начала карантина и до июня/июля. 1,9 млрд скорее всего на период от августа и до окончания выборов. ИМХО. На выборный процесс, который подразумевает контакт с населением, запрягут большую часть личного состава. А по сути есть дерибан или нет ничего сказать не могу. Хотя в нашем государстве как без него. )
сумма финансирования озвучена не за месяц, а к этому месяцу с начала года
Я вчора писав про те, що скоро хворі самі собі будуть допомагати ....
Читаємо:
"Ми постійно вводимо нові лікарні для лікування хворих на COVID-19, нарощуємо тестування, збільшуємо кількість ліжок з підведеним киснем… Але в будь-якій системі є своя межа. Ми можемо скільки завгодно вводити нові ліжка, підводити кисень, але у нас банально може не вистачити медичних працівників, які надають меддопомогу і рятують", - сказав Максим Степанов.
Нехай тоді мвд і оказує медичні послуги. Що скаже пан Авакян?
Я не Авакян, за него не отвечу, но ваша фраза помогла вспомнить некоторые вещи. В системе МВД есть ведомственная медицинская служба. Поликлиники, больницы, санатории. Допускаю, что кроме выплат полицейским (интересно обходят ли стороной, например, пограничников из системы МВД эти выплаты ?) выделенные средства на ковид могут распределятся в ведомственной медицинской службе. Хотя сомневаюсь, что ведомственные больницы принимают ковид больных. ИМХО.
antey1969 написав:Аваков попросил еще 1,9 миллиарда из COVID-фонда на доплаты полицейским. Напоминаю, медицине в текущем году из ковид-фонда выделили 4+ ярда, МВД - 3+ ярда. Интрига, кто быстрее освоит бюджет?
Я ж говорю: "нью-АТО". Там тоже на МВД и нацгвардию выделяли больше, чем министерству обороны
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