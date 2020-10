Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 261 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 12% 32 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 56 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 40 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 15 Найманий працівник, втратив роботу 5% 14 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 15% 40 Всього голосів : 261 Додано: П'ят 02 жов, 2020 17:52 Re: Эпидемия коронавируса в мире https://www.facebook.com/ukrdav/posts/4379294818812200

Период.

- Это развод.

- зае... своими масками.

- Идите на*** с вашим коронавирусом.

- Покажите мне хоть одного реально заболевшего в моем окружении.



Сменился периодом.

- Ой, б***.

- Не Дай Бог!

- У меня вокруг уже куча людей заболели.



Нет. У меня в рабочем окружении, если текущую удаленную работу можно так назвать, пока что появился всего один заболевший. Причем узнал он об этом постфактум сделав анализы. Вот такой страшный коронавирус.



И есть ещё один заболевший которому сказали лечиться дома, ахха-ха.



Ковидиоты продолжают разгонят панику, но на их панику уже мало кто ведётся кроме таких же ковидиотов.



Да, ковидиоты так и не осилили признать что всё то что было весной - было зря. Что всё то что было весной надо было вводить в июле, а может даже в сентябре. Но не ранее. И возможно тогда это помогло бы цифрам - мы бы не видели 4000 в сутки. Но нет, ковидиоты продолжают называть позорными еретиками всех неверующих в их регилию.

Когда вы упражнялись в слабоумии и отваге было 300 случаев в сутки - сегодня уже 4000.



Так вышло.

Мы с вами кретинами сосуществуем в одном обществе и одном пространстве.

Было не триста. Было от единиц до десятков. Была куча территорий где не было ниодного заболевшего. Но пофиг - закрыть все парки, загнать всех пенсионеров сидеть дома, прекратить транспортное сообщение, всем ходить в масках.



Типичный ковидиот, что подтверждается ещё одной идиотской цитатой Когда вы без маски, вы подвергаете опасности дверные ручки, кнопки лифта, поручни в транспорте и слизистую находящихся рядом с вами людей. Нет. У меня в рабочем окружении, если текущую удаленную работу можно так назвать, пока что появился всего один заболевший. Причем узнал он об этом постфактум сделав анализы. Вот такой страшный коронавирус.И есть ещё один заболевший которому сказали лечиться дома, ахха-ха.Ковидиоты продолжают разгонят панику, но на их панику уже мало кто ведётся кроме таких же ковидиотов.Да, ковидиоты так и не осилили признать что всё то что было весной - было зря. Что всё то что было весной надо было вводить в июле, а может даже в сентябре. Но не ранее. И возможно тогда это помогло бы цифрам - мы бы не видели 4000 в сутки. Но нет, ковидиоты продолжают называть позорными еретиками всех неверующих в их регилию.Было не триста. Было от единиц до десятков. Была куча территорий где не было ниодного заболевшего. Но пофиг - закрыть все парки, загнать всех пенсионеров сидеть дома, прекратить транспортное сообщение, всем ходить в масках.Типичный ковидиот, что подтверждается ещё одной идиотской цитатой

Додано: П'ят 02 жов, 2020 18:31 stm написав: zРадio написав:

Вы просто мастер манипуляций! Напомню, что речь шла о медреформе по изменению подходов к финансированию медицины и сокращению скоупа оплачиваемых государством медуслуг.

Вы просто мастер манипуляций! Напомню, что речь шла о медреформе по изменению подходов к финансированию медицины и сокращению скоупа оплачиваемых государством медуслуг.

Супрун и медреформа действительно прямым текстом говорит что 3 недоздания которые не могут проводить определеное количество операций в год, должны стать одним, сократить штат и смочь делать это количество операций.

А всем страждущим надо понять что распыление денег на содержание и оснащение зданий всех которые есть невозможно. Я не могу содержать штат, оплачивать ремонт, свет, отопление и воду просто для красоты и одной операции в год. Точка. Супрун и медреформа действительно прямым текстом говорит что 3 недоздания которые не могут проводить определеное количество операций в год, должны стать одним, сократить штат и смочь делать это количество операций.А всем страждущим надо понять что распыление денег на содержание и оснащение зданий всех которые есть невозможно. Я не могу содержать штат, оплачивать ремонт, свет, отопление и воду просто для красоты и одной операции в год. Точка.

Супрун уже оптимизировала штат настолько, что люди теперь неделями и месяцами попасть к нужному врачу не могут

Супрун уже оптимизировала штат настолько, что люди теперь неделями и месяцами попасть к нужному врачу не могут

Недоздания можно было довести до ума, например, путем эффективного взаимодействия с бизнесом - есть механизмы государственно-частного партнерства. То бишь создать врачам хотя бы норм. условия для работы и повышения квалификации, чтобы они не бежали в другие сферы или из деревни в город, из города - в столицу, и дальше- за границу.

Додано: П'ят 02 жов, 2020 18:52 #Слухи

Тренд этого сезона, болеть коронавирусом.

Уже и Глава Нафтогаза Коболев заболел COVID-19.

Наш источник сообщает, что у Коболева дома собственная «мини клиника» со своим медперсоналом. Такая же ситуация и с Порошенко, который находится под постоянным наблюдением «личного врача».

https://t.me/legitimniy/5351



Зачем врачи, если лечения нет, и "мы пока слишком мало знаем о вирусе"?



Но эту "ылиту" не грех и побрить на бабки Зачем врачи, если лечения нет, и "мы пока слишком мало знаем о вирусе"?Но эту "ылиту" не грех и побрить на бабки Украина - богатая страна!

Додано: П'ят 02 жов, 2020 19:07 Re: Эпидемия коронавируса в мире vitaliy_berdinskikh написав: Ковидиоты продолжают разгонят панику, но на их панику уже мало кто ведётся кроме таких же ковидиотов.

Форумчанин року Повідомлень: 12735 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7192 раз. Подякували: 3361 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 жов, 2020 19:07 Re: Эпидемия коронавируса в мире vitaliy_berdinskikh написав: Ковидиоты продолжают разгонят панику, но на их панику уже мало кто ведётся кроме таких же ковидиотов. Ковидиоты продолжают разгонят панику, но на их панику уже мало кто ведётся кроме таких же ковидиотов.

Учите матчасть



"covidiot

A blend of COVID-19 and idiot, covidiot is a slang insult for someone who disregards healthy and safety guidelines about the novel coronavirus.



Some signs of covidiocy are: not washing your hands regularly, hanging out in groups of people, standing within six feet of a stranger at the grocery, hoarding items like toilet paper and hand sanitizer all to yourself.



