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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1877187818791880

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 261
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
40
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 261
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 17:52

Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://www.facebook.com/ukrdav/posts/4379294818812200
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 18:12

  _Mykola_ написав:https://www.facebook.com/ukrdav/posts/4379294818812200

Период.
- Это развод.
- зае... своими масками.
- Идите на*** с вашим коронавирусом.
- Покажите мне хоть одного реально заболевшего в моем окружении.

Сменился периодом.
- Ой, б***.
- Не Дай Бог!
- У меня вокруг уже куча людей заболели.


Нет. У меня в рабочем окружении, если текущую удаленную работу можно так назвать, пока что появился всего один заболевший. Причем узнал он об этом постфактум сделав анализы. Вот такой страшный коронавирус.

И есть ещё один заболевший которому сказали лечиться дома, ахха-ха. :mrgreen:

Ковидиоты продолжают разгонят панику, но на их панику уже мало кто ведётся кроме таких же ковидиотов.

Да, ковидиоты так и не осилили признать что всё то что было весной - было зря. Что всё то что было весной надо было вводить в июле, а может даже в сентябре. Но не ранее. И возможно тогда это помогло бы цифрам - мы бы не видели 4000 в сутки. Но нет, ковидиоты продолжают называть позорными еретиками всех неверующих в их регилию. :evil:
Когда вы упражнялись в слабоумии и отваге было 300 случаев в сутки - сегодня уже 4000.

Так вышло.
Мы с вами кретинами сосуществуем в одном обществе и одном пространстве.

Было не триста. Было от единиц до десятков. Была куча территорий где не было ниодного заболевшего. Но пофиг - закрыть все парки, загнать всех пенсионеров сидеть дома, прекратить транспортное сообщение, всем ходить в масках.

Типичный ковидиот, что подтверждается ещё одной идиотской цитатой
Когда вы без маски, вы подвергаете опасности дверные ручки, кнопки лифта, поручни в транспорте и слизистую находящихся рядом с вами людей.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 18:31

  stm написав:
  zРадио написав:
Вы просто мастер манипуляций! Напомню, что речь шла о медреформе по изменению подходов к финансированию медицины и сокращению скоупа оплачиваемых государством медуслуг.

Супрун и медреформа действительно прямым текстом говорит что 3 недоздания которые не могут проводить определеное количество операций в год, должны стать одним, сократить штат и смочь делать это количество операций.
А всем страждущим надо понять что распыление денег на содержание и оснащение зданий всех которые есть невозможно. Я не могу содержать штат, оплачивать ремонт, свет, отопление и воду просто для красоты и одной операции в год. Точка.

Супрун уже оптимизировала штат настолько, что люди теперь неделями и месяцами попасть к нужному врачу не могут :evil:
Недоздания можно было довести до ума, например, путем эффективного взаимодействия с бизнесом - есть механизмы государственно-частного партнерства. То бишь создать врачам хотя бы норм. условия для работы и повышения квалификации, чтобы они не бежали в другие сферы или из деревни в город, из города - в столицу, и дальше- за границу.
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 18:52

#Слухи
Тренд этого сезона, болеть коронавирусом.
Уже и Глава Нафтогаза Коболев заболел COVID-19.
Наш источник сообщает, что у Коболева дома собственная «мини клиника» со своим медперсоналом. Такая же ситуация и с Порошенко, который находится под постоянным наблюдением «личного врача».

https://t.me/legitimniy/5351

Зачем врачи, если лечения нет, и "мы пока слишком мало знаем о вирусе"?

Но эту "ылиту" не грех и побрить на бабки :lol:
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 19:07

Re: Эпидемия коронавируса в мире

:lol: :lol: :roll:
  vitaliy_berdinskikh написав:Ковидиоты продолжают разгонят панику, но на их панику уже мало кто ведётся кроме таких же ковидиотов.

Учите матчасть :mrgreen: :lol:

"covidiot
A blend of COVID-19 and idiot, covidiot is a slang insult for someone who disregards healthy and safety guidelines about the novel coronavirus.

Some signs of covidiocy are: not washing your hands regularly, hanging out in groups of people, standing within six feet of a stranger at the grocery, hoarding items like toilet paper and hand sanitizer all to yourself.

Example: Don’t be a covidiot by visiting the beach today! It’s super crowded."
_Mykola_
 
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