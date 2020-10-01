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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 02 жов, 2020 17:52
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: П'ят 02 жов, 2020 18:12
Нет. У меня в рабочем окружении, если текущую удаленную работу можно так назвать, пока что появился всего один заболевший. Причем узнал он об этом постфактум сделав анализы. Вот такой страшный коронавирус.
И есть ещё один заболевший которому сказали лечиться дома, ахха-ха.
Ковидиоты продолжают разгонят панику, но на их панику уже мало кто ведётся кроме таких же ковидиотов.
Да, ковидиоты так и не осилили признать что всё то что было весной - было зря. Что всё то что было весной надо было вводить в июле, а может даже в сентябре. Но не ранее. И возможно тогда это помогло бы цифрам - мы бы не видели 4000 в сутки. Но нет, ковидиоты продолжают называть позорными еретиками всех неверующих в их регилию.
Было не триста. Было от единиц до десятков. Была куча территорий где не было ниодного заболевшего. Но пофиг - закрыть все парки, загнать всех пенсионеров сидеть дома, прекратить транспортное сообщение, всем ходить в масках.
Типичный ковидиот, что подтверждается ещё одной идиотской цитатой
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: П'ят 02 жов, 2020 18:31
Супрун уже оптимизировала штат настолько, что люди теперь неделями и месяцами попасть к нужному врачу не могут
Недоздания можно было довести до ума, например, путем эффективного взаимодействия с бизнесом - есть механизмы государственно-частного партнерства. То бишь создать врачам хотя бы норм. условия для работы и повышения квалификации, чтобы они не бежали в другие сферы или из деревни в город, из города - в столицу, и дальше- за границу.
Додано: П'ят 02 жов, 2020 18:52
Зачем врачи, если лечения нет, и "мы пока слишком мало знаем о вирусе"?
Но эту "ылиту" не грех и побрить на бабки
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: П'ят 02 жов, 2020 19:07
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Учите матчасть
"covidiot
A blend of COVID-19 and idiot, covidiot is a slang insult for someone who disregards healthy and safety guidelines about the novel coronavirus.
Some signs of covidiocy are: not washing your hands regularly, hanging out in groups of people, standing within six feet of a stranger at the grocery, hoarding items like toilet paper and hand sanitizer all to yourself.
Example: Don’t be a covidiot by visiting the beach today! It’s super crowded."
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