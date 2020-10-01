Период. - Это развод. - зае... своими масками. - Идите на*** с вашим коронавирусом. - Покажите мне хоть одного реально заболевшего в моем окружении.
Сменился периодом. - Ой, б***. - Не Дай Бог! - У меня вокруг уже куча людей заболели.
Нет. У меня в рабочем окружении, если текущую удаленную работу можно так назвать, пока что появился всего один заболевший. Причем узнал он об этом постфактум сделав анализы. Вот такой страшный коронавирус.
И есть ещё один заболевший которому сказали лечиться дома, ахха-ха.
Ковидиоты продолжают разгонят панику, но на их панику уже мало кто ведётся кроме таких же ковидиотов.
Да, ковидиоты так и не осилили признать что всё то что было весной - было зря. Что всё то что было весной надо было вводить в июле, а может даже в сентябре. Но не ранее. И возможно тогда это помогло бы цифрам - мы бы не видели 4000 в сутки. Но нет, ковидиоты продолжают называть позорными еретиками всех неверующих в их регилию.
Когда вы упражнялись в слабоумии и отваге было 300 случаев в сутки - сегодня уже 4000.
Так вышло. Мы с вами кретинами сосуществуем в одном обществе и одном пространстве.
Было не триста. Было от единиц до десятков. Была куча территорий где не было ниодного заболевшего. Но пофиг - закрыть все парки, загнать всех пенсионеров сидеть дома, прекратить транспортное сообщение, всем ходить в масках.
Типичный ковидиот, что подтверждается ещё одной идиотской цитатой
Когда вы без маски, вы подвергаете опасности дверные ручки, кнопки лифта, поручни в транспорте и слизистую находящихся рядом с вами людей.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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zРадио написав: Вы просто мастер манипуляций! Напомню, что речь шла о медреформе по изменению подходов к финансированию медицины и сокращению скоупа оплачиваемых государством медуслуг.
Супрун и медреформа действительно прямым текстом говорит что 3 недоздания которые не могут проводить определеное количество операций в год, должны стать одним, сократить штат и смочь делать это количество операций. А всем страждущим надо понять что распыление денег на содержание и оснащение зданий всех которые есть невозможно. Я не могу содержать штат, оплачивать ремонт, свет, отопление и воду просто для красоты и одной операции в год. Точка.
Супрун уже оптимизировала штат настолько, что люди теперь неделями и месяцами попасть к нужному врачу не могут Недоздания можно было довести до ума, например, путем эффективного взаимодействия с бизнесом - есть механизмы государственно-частного партнерства. То бишь создать врачам хотя бы норм. условия для работы и повышения квалификации, чтобы они не бежали в другие сферы или из деревни в город, из города - в столицу, и дальше- за границу.
#Слухи Тренд этого сезона, болеть коронавирусом. Уже и Глава Нафтогаза Коболев заболел COVID-19. Наш источник сообщает, что у Коболева дома собственная «мини клиника» со своим медперсоналом. Такая же ситуация и с Порошенко, который находится под постоянным наблюдением «личного врача».
vitaliy_berdinskikh написав:Ковидиоты продолжают разгонят панику, но на их панику уже мало кто ведётся кроме таких же ковидиотов.
Учите матчасть
"covidiot A blend of COVID-19 and idiot, covidiot is a slang insult for someone who disregards healthy and safety guidelines about the novel coronavirus.
Some signs of covidiocy are: not washing your hands regularly, hanging out in groups of people, standing within six feet of a stranger at the grocery, hoarding items like toilet paper and hand sanitizer all to yourself.
Example: Don’t be a covidiot by visiting the beach today! It’s super crowded."
З 2 жовтня в аптеках України вже доступна перша партія вакцин від грипу, наступна буде за два тижні
"Перша партія (30 360 доз) трьохвалентної вакцини "Джісі Флю" (Південна Корея) пройшла лабораторний контроль і відсьогодні доступна у продажу. Також до України вже завезено 45 000 доз трьохвалентної вакцини "Інфлувак" (Нідерланди). Після лабораторного контролю вона надійде у продаж", – повідомили у пресслужбі Центру громадського здоров’я.
За даними ЦГЗ, чотирьохвалентна вакцина "Ваксігрип Тетра" (Франція) буде в продажу орієнтовно через два тижні.
Состояние зараженного коронавирусом американского лидера Дональда Трампа ухудшилось. У 74-летнего президента появились кашель и температура, пишет Vanity Fair со ссылкой на республиканцев, которые находятся «в тесном контакте с Белым домом».
Болезнь у его жены Меланьи проходит без симптомов, уточняет СМИ.
Общее число зарегистрированных смертей с коронавирусом в августе составило 7 тыс. 463 человека. Об этом сообщает Росстат.
Из этого числа коронавирус: стал основной причиной смерти у 3 тыс. 222 человек; у 641 человека не обнаружен, но высока вероятность, что смерть наступила именно от него. Еще у 1 тыс. 78 человек коронавирус оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений иного заболевания. У 5 тыс. 522 человек коронавирус не являлся основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие осложнений заболевания.
Всего с апреля по август с коронавирусом (с учетом всех четырех категорий) смертность составила 45 тыс. 663 человек (из них 2 тыс. 825 умерли в апреле, 12 тыс. 669 — в мае, 12 тыс. 335 — в июне, 10 тыс. 371 — в июле и 7 тыс. 463 — в августе).
Доля умерших за этот период составила 4,6% от количества подтвержденных случаев заболевания (995 тыс. 319 человек по состоянию на 31 августа, по данным оперативного штаба правительства).