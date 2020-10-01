Додано: П'ят 02 жов, 2020 18:12

Период.

- Это развод.

- зае... своими масками.

- Идите на*** с вашим коронавирусом.

- Покажите мне хоть одного реально заболевшего в моем окружении.



Сменился периодом.

- Ой, б***.

- Не Дай Бог!

- У меня вокруг уже куча людей заболели.

Когда вы упражнялись в слабоумии и отваге было 300 случаев в сутки - сегодня уже 4000.



Так вышло.

Мы с вами кретинами сосуществуем в одном обществе и одном пространстве.

Когда вы без маски, вы подвергаете опасности дверные ручки, кнопки лифта, поручни в транспорте и слизистую находящихся рядом с вами людей.

Нет. У меня в рабочем окружении, если текущую удаленную работу можно так назвать, пока что появился всего один заболевший. Причем узнал он об этом постфактум сделав анализы. Вот такой страшный коронавирус.И есть ещё один заболевший которому сказали лечиться дома, ахха-ха.Ковидиоты продолжают разгонят панику, но на их панику уже мало кто ведётся кроме таких же ковидиотов.Да, ковидиоты так и не осилили признать что всё то что было весной - было зря. Что всё то что было весной надо было вводить в июле, а может даже в сентябре. Но не ранее. И возможно тогда это помогло бы цифрам - мы бы не видели 4000 в сутки. Но нет, ковидиоты продолжают называть позорными еретиками всех неверующих в их регилию.Было не триста. Было от единиц до десятков. Была куча территорий где не было ниодного заболевшего. Но пофиг - закрыть все парки, загнать всех пенсионеров сидеть дома, прекратить транспортное сообщение, всем ходить в масках.Типичный ковидиот, что подтверждается ещё одной идиотской цитатой