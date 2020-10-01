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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1878187918801881

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 261
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
40
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 261
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 22:01

Первая крупная партия вакцины от новой коронавирусной инфекции может появиться в Москве в ноябре или декабре. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Я надеюсь, что в ноябре–декабре у нас появится первая крупная партия вакцины, а в конце декабря-январе возможны уже такие масштабы, исчисляемые миллионами», — отметил он.

На данный момент около 6 тыс. человек сделали прививки от коронавируса в столице.

https://m.rosbalt.ru/moscow/2020/10/01/1866138.html
ЛАД
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