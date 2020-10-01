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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 02 жов, 2020 22:01
https://m.rosbalt.ru/moscow/2020/10/01/1866138.html
Первая крупная партия вакцины от новой коронавирусной инфекции может появиться в Москве в ноябре или декабре. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил мэр столицы Сергей Собянин.
«Я надеюсь, что в ноябре–декабре у нас появится первая крупная партия вакцины, а в конце декабря-январе возможны уже такие масштабы, исчисляемые миллионами», — отметил он.
На данный момент около 6 тыс. человек сделали прививки от коронавируса в столице.
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П'ят 02 жов, 2020 13:53
ЛОБ
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