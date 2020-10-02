По словам Голиковой, сообщает «Интерфакс», в целом картина такова: 23-25% болеют бессимптомно, 75-77% — заболевания с клиническими проявлениями. В том числе около половины — симптомы ОРВИ, 25-27% — доля внебольничных пневмоний.
При этом по степени тяжести ситуация с коронавирусом практически не меняется. Так, тяжелые формы составляют 2,6-2,7%. Чуть возросли легкие формы заболевания — на 1,2%, среднетяжелые — на 1,7%.
...чтобы не был повтора ограничений, надо соблюдать масочно-перчаточный режим, держать социальную дистанцию. Голикова подчеркнула: основные причины заболевания коронавирусом в РФ — это участие в массовых мероприятиях и несоблюдение масочного режима. По данным опросов, абсолютное большинство — 80-85% заболевших — говорят, что заболели после массового мероприятия либо из-за отказа от ношения медицинской маски.
Голиков добавила, что основной прирост заболеваемости COVID-19 сейчас наблюдается в Москве. В целом суточный прирост заболеваемости коронавирусом вырос в 1,7 раза. Свободный коечный фонд для коронавирусных больных составляет 31%. «То есть заполняемость коек растет»,
Ну да, ковидиоты, тоесть свихнувшиеся на теме коронавируса, первоначально пытались так называть несвихнувшихся. Но это не мешает назвать ковидиота ковидиотом.
))) Ковидиоты - это устойчивый термин еще с весны, обозначающий людей, которые специально ходят на коронавирусные вечеринки, чтобы заразиться, специально не носят маски, специально не соблюдают социальную дистанцию. Поэтому когда ковидиоты пытаются так назвать людей, которые пытаются соблюдать все мере социальной гигиены, это выглядит супер забавно. Можно быть изобретательнее и не заниматься плагиатом
Москва. В столице за минувшие сутки подтверждено 2 тыс. 424 новых случая заболевания коронавирусом. За сутки в Москве госпитализировано 827 человек. (каждого третьего) Киев. В Киеве за прошедшие сутки у 447 человек диагностировали коронавирус В больницы столицы госпитализировали 45 пациентов. Другие — на самоизоляции под контролем врачей. (каждого 10, обычно каждого восьмого)
В Киеве 45 ежедневно и колапс. В москве 827 ежедневно и не колапс. Я Вот не понимаю почему Степанов и Ко за полгода не сумели сделать так, что бы в Киеве была возможность госпитализировать более 45 человек и не колапс. Да хотя бы 400 человек в сутки и система не падала...
vitaliy_berdinskikh написав:Что всё то что было весной надо было вводить в июле, а может даже в сентябре. Но не ранее. И возможно тогда это помогло бы цифрам - мы бы не видели 4000 в сутки.
Все такие умные задним числом ))) Украина идёт в ЕС, это при Пете еще даже было закреплено в Конституции, поэтому когда весь ЕС вводит карантинные меры, обуславливая свои действия явно потенциальной опасностью коронавируса с недостаточной исследованностью болезни, то Зеленский мог даже не пыжиться в своё мнение. Если бы Зеленский не ввел карантин, его бы Меркель, Макрон и другие наши друзья смешали с какашками, обвинив во всём. Единственный мог фрондить Бацька, который сказал у нас посевная и пох на вирусы, но на то он и Бацька, он один такой в Европе. Да, шведы еще были, но они веками были на своей волне и со своим мнением.
montagvide написав:В Киеве 45 ежедневно и колапс. В москве 827 ежедневно и не колапс. Я Вот не понимаю почему Степанов и Ко за полгода не сумели сделать так, что бы в Киеве была возможность госпитализировать более 45 человек и не колапс. Да хотя бы 400 человек в сутки и система не падала...
В Москве за очень короткий срок показатели выросли в три раза, еще не пришло время забиться больницам. Кроме того, Москва примерно в 4 раза больше Киева, да и денег там крутится во много раз больше. Впрочем выше сказанное никак не оправдывает невнятные и хаотичные действия по КОВИД-фонду команды Зеленского. И собственно Степанов - это далеко не главный человек, командующий распределением финансов, в том числе на здравоохранение.