Додано: П'ят 02 жов, 2020 22:28

vitaliy_berdinskikh написав: Что всё то что было весной надо было вводить в июле, а может даже в сентябре. Но не ранее. И возможно тогда это помогло бы цифрам - мы бы не видели 4000 в сутки. Что всё то что было весной надо было вводить в июле, а может даже в сентябре. Но не ранее. И возможно тогда это помогло бы цифрам - мы бы не видели 4000 в сутки.

Все такие умные задним числом )))Украина идёт в ЕС, это при Пете еще даже было закреплено в Конституции, поэтому когда весь ЕС вводит карантинные меры, обуславливая свои действия явно потенциальной опасностью коронавируса с недостаточной исследованностью болезни, то Зеленский мог даже не пыжиться в своё мнение.Если бы Зеленский не ввел карантин, его бы Меркель, Макрон и другие наши друзья смешали с какашками, обвинив во всём.Единственный мог фрондить Бацька, который сказал у нас посевная и пох на вирусы, но на то он и Бацька, он один такой в Европе.Да, шведы еще были, но они веками были на своей волне и со своим мнением.