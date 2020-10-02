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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1878187918801881

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 261
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
40
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 261
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 22:01

Первая крупная партия вакцины от новой коронавирусной инфекции может появиться в Москве в ноябре или декабре. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Я надеюсь, что в ноябре–декабре у нас появится первая крупная партия вакцины, а в конце декабря-январе возможны уже такие масштабы, исчисляемые миллионами», — отметил он.

На данный момент около 6 тыс. человек сделали прививки от коронавируса в столице.

https://m.rosbalt.ru/moscow/2020/10/01/1866138.html
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 22:18

И ещё немного информации от Голиковой:
По словам Голиковой, сообщает «Интерфакс», в целом картина такова: 23-25% болеют бессимптомно, 75-77% — заболевания с клиническими проявлениями. В том числе около половины — симптомы ОРВИ, 25-27% — доля внебольничных пневмоний.

При этом по степени тяжести ситуация с коронавирусом практически не меняется. Так, тяжелые формы составляют 2,6-2,7%. Чуть возросли легкие формы заболевания — на 1,2%, среднетяжелые — на 1,7%.

https://m.rosbalt.ru/russia/2020/09/29/1865677.html

...чтобы не был повтора ограничений, надо соблюдать масочно-перчаточный режим, держать социальную дистанцию. Голикова подчеркнула: основные причины заболевания коронавирусом в РФ — это участие в массовых мероприятиях и несоблюдение масочного режима. По данным опросов, абсолютное большинство — 80-85% заболевших — говорят, что заболели после массового мероприятия либо из-за отказа от ношения медицинской маски.

Голиков добавила, что основной прирост заболеваемости COVID-19 сейчас наблюдается в Москве. В целом суточный прирост заболеваемости коронавирусом вырос в 1,7 раза. Свободный коечный фонд для коронавирусных больных составляет 31%. «То есть заполняемость коек растет»,

https://m.rosbalt.ru/russia/2020/09/29/1865676.html
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 22:19

  vitaliy_berdinskikh написав:
  _Mykola_ написав:Учите матчасть

Ну да, ковидиоты, тоесть свихнувшиеся на теме коронавируса, первоначально пытались так называть несвихнувшихся. Но это не мешает назвать ковидиота ковидиотом.


))) Ковидиоты - это устойчивый термин еще с весны, обозначающий людей, которые специально ходят на коронавирусные вечеринки, чтобы заразиться, специально не носят маски, специально не соблюдают социальную дистанцию.
Поэтому когда ковидиоты пытаются так назвать людей, которые пытаются соблюдать все мере социальной гигиены, это выглядит супер забавно. :lol:
Можно быть изобретательнее и не заниматься плагиатом :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 22:23

Москва.
В столице за минувшие сутки подтверждено 2 тыс. 424 новых случая заболевания коронавирусом. За сутки в Москве госпитализировано 827 человек. (каждого третьего)
Киев.
В Киеве за прошедшие сутки у 447 человек диагностировали коронавирус
В больницы столицы госпитализировали 45 пациентов. Другие — на самоизоляции под контролем врачей.
(каждого 10, обычно каждого восьмого)

В Киеве 45 ежедневно и колапс. В москве 827 ежедневно и не колапс.
Я Вот не понимаю почему Степанов и Ко за полгода не сумели сделать так, что бы в Киеве была возможность госпитализировать более 45 человек и не колапс. Да хотя бы 400 человек в сутки и система не падала...
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 22:28

  vitaliy_berdinskikh написав:Что всё то что было весной надо было вводить в июле, а может даже в сентябре. Но не ранее. И возможно тогда это помогло бы цифрам - мы бы не видели 4000 в сутки.


Все такие умные задним числом )))
Украина идёт в ЕС, это при Пете еще даже было закреплено в Конституции, поэтому когда весь ЕС вводит карантинные меры, обуславливая свои действия явно потенциальной опасностью коронавируса с недостаточной исследованностью болезни, то Зеленский мог даже не пыжиться в своё мнение.
Если бы Зеленский не ввел карантин, его бы Меркель, Макрон и другие наши друзья смешали с какашками, обвинив во всём.
Единственный мог фрондить Бацька, который сказал у нас посевная и пох на вирусы, но на то он и Бацька, он один такой в Европе.
Да, шведы еще были, но они веками были на своей волне и со своим мнением.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 22:32

  montagvide написав:В Киеве 45 ежедневно и колапс. В москве 827 ежедневно и не колапс.
Я Вот не понимаю почему Степанов и Ко за полгода не сумели сделать так, что бы в Киеве была возможность госпитализировать более 45 человек и не колапс. Да хотя бы 400 человек в сутки и система не падала...


В Москве за очень короткий срок показатели выросли в три раза, еще не пришло время забиться больницам.
Кроме того, Москва примерно в 4 раза больше Киева, да и денег там крутится во много раз больше.
Впрочем выше сказанное никак не оправдывает невнятные и хаотичные действия по КОВИД-фонду команды Зеленского.
И собственно Степанов - это далеко не главный человек, командующий распределением финансов, в том числе на здравоохранение.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 22:44

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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 23:30

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Трампу сделали инъекцию коктейля из антител фирмы Regeneron, сообщил врач

Препарат, согласно некоторым исследователям, может снизить уровень вируса в крови.

Кроме того, Трамп принимает цинк, витамин D, фамотидин, мелатонин и аспирин. Президент чувствует себя утомленным, но он в хорошем настроении.

У первой леди Меланьи Трамп, у которой также обнаружили коронавирус, отмечен лишь «мягкий кашель и головная боль».
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 23:38

Доктор Трампа сообщил, что его лечат с помощью гипериммунного коктейля компании Regeneron, цинка, витамина D, мелатонина, аспирина и фамотидина
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 00:27

  freeze написав:
  montagvide написав:В Киеве 45 ежедневно и колапс. В москве 827 ежедневно и не колапс.
Я Вот не понимаю почему Степанов и Ко за полгода не сумели сделать так, что бы в Киеве была возможность госпитализировать более 45 человек и не колапс. Да хотя бы 400 человек в сутки и система не падала...


В Москве за очень короткий срок показатели выросли в три раза, еще не пришло время забиться больницам.
Кроме того, Москва примерно в 4 раза больше Киева, да и денег там крутится во много раз больше.
Впрочем выше сказанное никак не оправдывает невнятные и хаотичные действия по КОВИД-фонду команды Зеленского.
И собственно Степанов - это далеко не главный человек, командующий распределением финансов, в том числе на здравоохранение.

Сложно сказать, кто вообще реально занимается распределением средств ковид-фонда. Складывается впечатление, что выделение финансирования из этой лавочки идет неэффективно и в эмоционально-ручном режиме.
К примеру, в сентябре реально обеспокоились ситуацией с возрастающей загрузкой ковидными пациентами клиник Киева. Сунулись в областную больницу - их мягко послали на... Обратились в узкопрофильные центры - история повторилась. Прикинули темпы и поняли, что нужно превентивно начинать разворачивать военный госпиталь под Киевом с хотя бы тысячей коек, оборудованный кислородными магистралями и с мощным подразделением интенсивистов. Но это же какие расходы!!!
Короче, как только прикинули бюджет, идея была моментально похоронена.
Сейчас пытаются добавлять койки то туда, то сюда, по уже принимающим больничкам, но там все кислородные ресурсы задействованы, только баллоны по палатам осталось ворочать, а на это персонала не напасешься, ибо баллон кислорода вылетает в трубу в считанные часы.
antey1969
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