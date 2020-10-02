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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1878187918801881 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 261 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 12% 32 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 56 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 40 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 15 Найманий працівник, втратив роботу 5% 14 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 15% 40 Всього голосів : 261 Додано: П'ят 02 жов, 2020 22:01 Первая крупная партия вакцины от новой коронавирусной инфекции может появиться в Москве в ноябре или декабре. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил мэр столицы Сергей Собянин.



«Я надеюсь, что в ноябре–декабре у нас появится первая крупная партия вакцины, а в конце декабря-январе возможны уже такие масштабы, исчисляемые миллионами», — отметил он.



На данный момент около 6 тыс. человек сделали прививки от коронавируса в столице.

https://m.rosbalt.ru/moscow/2020/10/01/1866138.html ЛАД 2 Повідомлень: 17296 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4551 раз. Подякували: 4230 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 жов, 2020 22:18

По словам Голиковой, сообщает «Интерфакс», в целом картина такова: 23-25% болеют бессимптомно, 75-77% — заболевания с клиническими проявлениями. В том числе около половины — симптомы ОРВИ, 25-27% — доля внебольничных пневмоний.



При этом по степени тяжести ситуация с коронавирусом практически не меняется. Так, тяжелые формы составляют 2,6-2,7%. Чуть возросли легкие формы заболевания — на 1,2%, среднетяжелые — на 1,7%.

https://m.rosbalt.ru/russia/2020/09/29/1865677.html



...чтобы не был повтора ограничений, надо соблюдать масочно-перчаточный режим, держать социальную дистанцию. Голикова подчеркнула: основные причины заболевания коронавирусом в РФ — это участие в массовых мероприятиях и несоблюдение масочного режима. По данным опросов, абсолютное большинство — 80-85% заболевших — говорят, что заболели после массового мероприятия либо из-за отказа от ношения медицинской маски.



Голиков добавила, что основной прирост заболеваемости COVID-19 сейчас наблюдается в Москве. В целом суточный прирост заболеваемости коронавирусом вырос в 1,7 раза. Свободный коечный фонд для коронавирусных больных составляет 31%. «То есть заполняемость коек растет»,

https://m.rosbalt.ru/russia/2020/09/29/1865676.html И ещё немного информации от Голиковой: ЛАД 2 Повідомлень: 17296 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4551 раз. Подякували: 4230 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 жов, 2020 22:19 vitaliy_berdinskikh написав: _Mykola_ написав: Учите матчасть Учите матчасть

Ну да, ковидиоты, тоесть свихнувшиеся на теме коронавируса, первоначально пытались так называть несвихнувшихся. Но это не мешает назвать ковидиота ковидиотом. Ну да, ковидиоты, тоесть свихнувшиеся на теме коронавируса, первоначально пытались так называть несвихнувшихся. Но это не мешает назвать ковидиота ковидиотом.



))) Ковидиоты - это устойчивый термин еще с весны, обозначающий людей, которые специально ходят на коронавирусные вечеринки, чтобы заразиться, специально не носят маски, специально не соблюдают социальную дистанцию.

Поэтому когда ковидиоты пытаются так назвать людей, которые пытаются соблюдать все мере социальной гигиены, это выглядит супер забавно.

Можно быть изобретательнее и не заниматься плагиатом ))) Ковидиоты - это устойчивый термин еще с весны, обозначающий людей, которые специально ходят на коронавирусные вечеринки, чтобы заразиться, специально не носят маски, специально не соблюдают социальную дистанцию.Поэтому когда ковидиоты пытаются так назвать людей, которые пытаются соблюдать все мере социальной гигиены, это выглядит супер забавно.Можно быть изобретательнее и не заниматься плагиатом Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18540 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4454 раз. Подякували: 7172 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 жов, 2020 22:23 Москва.

В столице за минувшие сутки подтверждено 2 тыс. 424 новых случая заболевания коронавирусом. За сутки в Москве госпитализировано 827 человек. (каждого третьего)

Киев.

В Киеве за прошедшие сутки у 447 человек диагностировали коронавирус

В больницы столицы госпитализировали 45 пациентов. Другие — на самоизоляции под контролем врачей.

(каждого 10, обычно каждого восьмого)



В Киеве 45 ежедневно и колапс. В москве 827 ежедневно и не колапс.

Я Вот не понимаю почему Степанов и Ко за полгода не сумели сделать так, что бы в Киеве была возможность госпитализировать более 45 человек и не колапс. Да хотя бы 400 человек в сутки и система не падала... montagvide

Повідомлень: 35 З нами з: 14.12.17 Подякував: 7 раз. Подякували: 10 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 жов, 2020 22:28 vitaliy_berdinskikh написав: Что всё то что было весной надо было вводить в июле, а может даже в сентябре. Но не ранее. И возможно тогда это помогло бы цифрам - мы бы не видели 4000 в сутки. Что всё то что было весной надо было вводить в июле, а может даже в сентябре. Но не ранее. И возможно тогда это помогло бы цифрам - мы бы не видели 4000 в сутки.



Все такие умные задним числом )))

Украина идёт в ЕС, это при Пете еще даже было закреплено в Конституции, поэтому когда весь ЕС вводит карантинные меры, обуславливая свои действия явно потенциальной опасностью коронавируса с недостаточной исследованностью болезни, то Зеленский мог даже не пыжиться в своё мнение.

Если бы Зеленский не ввел карантин, его бы Меркель, Макрон и другие наши друзья смешали с какашками, обвинив во всём.

Единственный мог фрондить Бацька, который сказал у нас посевная и пох на вирусы, но на то он и Бацька, он один такой в Европе.

Да, шведы еще были, но они веками были на своей волне и со своим мнением. Все такие умные задним числом )))Украина идёт в ЕС, это при Пете еще даже было закреплено в Конституции, поэтому когда весь ЕС вводит карантинные меры, обуславливая свои действия явно потенциальной опасностью коронавируса с недостаточной исследованностью болезни, то Зеленский мог даже не пыжиться в своё мнение.Если бы Зеленский не ввел карантин, его бы Меркель, Макрон и другие наши друзья смешали с какашками, обвинив во всём.Единственный мог фрондить Бацька, который сказал у нас посевная и пох на вирусы, но на то он и Бацька, он один такой в Европе.Да, шведы еще были, но они веками были на своей волне и со своим мнением. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18540 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4454 раз. Подякували: 7172 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 жов, 2020 22:32 montagvide написав: В Киеве 45 ежедневно и колапс. В москве 827 ежедневно и не колапс.

Я Вот не понимаю почему Степанов и Ко за полгода не сумели сделать так, что бы в Киеве была возможность госпитализировать более 45 человек и не колапс. Да хотя бы 400 человек в сутки и система не падала... В Киеве 45 ежедневно и колапс. В москве 827 ежедневно и не колапс.Я Вот не понимаю почему Степанов и Ко за полгода не сумели сделать так, что бы в Киеве была возможность госпитализировать более 45 человек и не колапс. Да хотя бы 400 человек в сутки и система не падала...



В Москве за очень короткий срок показатели выросли в три раза, еще не пришло время забиться больницам.

Кроме того, Москва примерно в 4 раза больше Киева, да и денег там крутится во много раз больше.

Впрочем выше сказанное никак не оправдывает невнятные и хаотичные действия по КОВИД-фонду команды Зеленского.

И собственно Степанов - это далеко не главный человек, командующий распределением финансов, в том числе на здравоохранение. В Москве за очень короткий срок показатели выросли в три раза, еще не пришло время забиться больницам.Кроме того, Москва примерно в 4 раза больше Киева, да и денег там крутится во много раз больше.Впрочем выше сказанное никак не оправдывает невнятные и хаотичные действия по КОВИД-фонду команды Зеленского.И собственно Степанов - это далеко не главный человек, командующий распределением финансов, в том числе на здравоохранение. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18540 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4454 раз. Подякували: 7172 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 жов, 2020 22:44



в московії на взльот

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Повідомлень: 9705 З нами з: 01.06.14 Подякував: 200 раз. Подякували: 662 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 жов, 2020 23:30 Re: Эпидемия коронавируса в мире Трампу сделали инъекцию коктейля из антител фирмы Regeneron, сообщил врач



Препарат, согласно некоторым исследователям, может снизить уровень вируса в крови.



Кроме того, Трамп принимает цинк, витамин D, фамотидин, мелатонин и аспирин. Президент чувствует себя утомленным, но он в хорошем настроении.



У первой леди Меланьи Трамп, у которой также обнаружили коронавирус, отмечен лишь «мягкий кашель и головная боль». Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18540 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4454 раз. Подякували: 7172 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 жов, 2020 23:38 Доктор Трампа сообщил, что его лечат с помощью гипериммунного коктейля компании Regeneron, цинка, витамина D, мелатонина, аспирина и фамотидина zРадио

Повідомлень: 7674 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1394 раз. Подякували: 3162 раз. Профіль 7 5 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 жов, 2020 00:27 freeze написав: montagvide написав: В Киеве 45 ежедневно и колапс. В москве 827 ежедневно и не колапс.

Я Вот не понимаю почему Степанов и Ко за полгода не сумели сделать так, что бы в Киеве была возможность госпитализировать более 45 человек и не колапс. Да хотя бы 400 человек в сутки и система не падала... В Киеве 45 ежедневно и колапс. В москве 827 ежедневно и не колапс.Я Вот не понимаю почему Степанов и Ко за полгода не сумели сделать так, что бы в Киеве была возможность госпитализировать более 45 человек и не колапс. Да хотя бы 400 человек в сутки и система не падала...



В Москве за очень короткий срок показатели выросли в три раза, еще не пришло время забиться больницам.

Кроме того, Москва примерно в 4 раза больше Киева, да и денег там крутится во много раз больше.

Впрочем выше сказанное никак не оправдывает невнятные и хаотичные действия по КОВИД-фонду команды Зеленского.

И собственно Степанов - это далеко не главный человек, командующий распределением финансов, в том числе на здравоохранение. В Москве за очень короткий срок показатели выросли в три раза, еще не пришло время забиться больницам.Кроме того, Москва примерно в 4 раза больше Киева, да и денег там крутится во много раз больше.Впрочем выше сказанное никак не оправдывает невнятные и хаотичные действия по КОВИД-фонду команды Зеленского.И собственно Степанов - это далеко не главный человек, командующий распределением финансов, в том числе на здравоохранение.

Сложно сказать, кто вообще реально занимается распределением средств ковид-фонда. Складывается впечатление, что выделение финансирования из этой лавочки идет неэффективно и в эмоционально-ручном режиме.

К примеру, в сентябре реально обеспокоились ситуацией с возрастающей загрузкой ковидными пациентами клиник Киева. Сунулись в областную больницу - их мягко послали на... Обратились в узкопрофильные центры - история повторилась. Прикинули темпы и поняли, что нужно превентивно начинать разворачивать военный госпиталь под Киевом с хотя бы тысячей коек, оборудованный кислородными магистралями и с мощным подразделением интенсивистов. Но это же какие расходы!!!

Короче, как только прикинули бюджет, идея была моментально похоронена.

Сейчас пытаются добавлять койки то туда, то сюда, по уже принимающим больничкам, но там все кислородные ресурсы задействованы, только баллоны по палатам осталось ворочать, а на это персонала не напасешься, ибо баллон кислорода вылетает в трубу в считанные часы. Сложно сказать, кто вообще реально занимается распределением средств ковид-фонда. Складывается впечатление, что выделение финансирования из этой лавочки идет неэффективно и в эмоционально-ручном режиме.К примеру, в сентябре реально обеспокоились ситуацией с возрастающей загрузкой ковидными пациентами клиник Киева. Сунулись в областную больницу - их мягко послали на... Обратились в узкопрофильные центры - история повторилась. Прикинули темпы и поняли, что нужно превентивно начинать разворачивать военный госпиталь под Киевом с хотя бы тысячей коек, оборудованный кислородными магистралями и с мощным подразделением интенсивистов. Но это же какие расходы!!!Короче, как только прикинули бюджет, идея была моментально похоронена.Сейчас пытаются добавлять койки то туда, то сюда, по уже принимающим больничкам, но там все кислородные ресурсы задействованы, только баллоны по палатам осталось ворочать, а на это персонала не напасешься, ибо баллон кислорода вылетает в трубу в считанные часы. antey1969 1

Повідомлень: 9963 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1184 раз. Подякували: 2744 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1878187918801881 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ П'ят 02 жов, 2020 13:53