Ну да, ковидиоты, тоесть свихнувшиеся на теме коронавируса, первоначально пытались так называть несвихнувшихся. Но это не мешает назвать ковидиота ковидиотом.
))) Ковидиоты - это устойчивый термин еще с весны, обозначающий людей, которые специально ходят на коронавирусные вечеринки, чтобы заразиться, специально не носят маски, специально не соблюдают социальную дистанцию. Поэтому когда ковидиоты пытаются так назвать людей, которые пытаются соблюдать все мере социальной гигиены, это выглядит супер забавно. Можно быть изобретательнее и не заниматься плагиатом
Бердинских не знает английского, и в гуглопереводчике тоже видать забанили. Вот и не смог понять смысл нового слова.