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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1879188018811882

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 261
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
40
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 261
Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 01:30

  freeze написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  _Mykola_ написав:Учите матчасть

Ну да, ковидиоты, тоесть свихнувшиеся на теме коронавируса, первоначально пытались так называть несвихнувшихся. Но это не мешает назвать ковидиота ковидиотом.


))) Ковидиоты - это устойчивый термин еще с весны, обозначающий людей, которые специально ходят на коронавирусные вечеринки, чтобы заразиться, специально не носят маски, специально не соблюдают социальную дистанцию.
Поэтому когда ковидиоты пытаются так назвать людей, которые пытаются соблюдать все мере социальной гигиены, это выглядит супер забавно. :lol:
Можно быть изобретательнее и не заниматься плагиатом :lol:

Бердинских не знает английского, и в гуглопереводчике тоже видать забанили. ;)
Вот и не смог понять смысл нового слова. :D
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 01:55

Трампа госпитализировали в Военный медицинский центр Уолтера Рида. Возможно, это не более, чем протокольные меры безопасности. Но всякое может быть
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 04:16

  zРадио написав:Трампа госпитализировали в Военный медицинский центр Уолтера Рида. Возможно, это не более, чем протокольные меры безопасности. Но всякое может быть

В британського лідера ситуація по серйозніша була, і нічого одужав. Я думаю наступного тижня Трамп буде як «огурчик». Це більше схоже на ПР хід перед виборами.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 09:26

  Ukrainian написав:
  zРадио написав:Трампа госпитализировали в Военный медицинский центр Уолтера Рида. Возможно, это не более, чем протокольные меры безопасности. Но всякое может быть

В британського лідера ситуація по серйозніша була, і нічого одужав. Я думаю наступного тижня Трамп буде як «огурчик». Це більше схоже на ПР хід перед виборами.


Точно. Ведь ковида нет
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 09:40

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Трампу стали давать препарат ремдесивир, заявил врач президента Шон Конли.

"Президент чувствует себя очень хорошо, ему не нужен дополнительный кислород, но после консультаций со специалистами мы решили начать терапию с помощью ремдесивира", - говорится в меморандуме, который подписал Конли и распространил Белый дом.
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 09:48

  Ukrainian написав:Це більше схоже на ПР хід перед виборами.


Для Трампа это пиар со знаком минус. Долгие месяцы корил демократов за принимаемые их представителями в регионах карантинные меры, отказывался одевать маску, и вдруг сам оказался в госпитале, и с маской на лице идёт к госпиталю смиренно как зайчик.
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 10:02

Так, записываем очередной рекорд для Украины, + 4633 вновь выявленных коронавирусника и - 92 умерших.
По показателю вновь выявляемых Украина находится в ТОПе в мире уже на 12-ом месте, впервые забрались так высоко.
92 умерших за сутки - это примерно соответствует количеству умерших за весь первый месяц нашего весеннего карантина, и аналогично + 4633 - это было примерно за первый месяц, сейчас за сутки.
Из области познавательной статистики по Украине -
впервые область преодолела рубеж в + 500 за сутки, это Харьковская область
впервые сразу три административных образования преодолели рубеж в + 300, это еще и г.Киев и Одесская область
впервые всего три области показали результат менее + 100 - это Кировоградская, Херсонская и Луганская, остальные области свыше 100.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 10:06

  freeze написав:Трампу сделали инъекцию коктейля из антител фирмы Regeneron, сообщил врач

Препарат, согласно некоторым исследователям, может снизить уровень вируса в крови.

Кроме того, Трамп принимает цинк, витамин D, фамотидин, мелатонин и аспирин. Президент чувствует себя утомленным, но он в хорошем настроении.

У первой леди Меланьи Трамп, у которой также обнаружили коронавирус, отмечен лишь «мягкий кашель и головная боль».

аспирин - это он зря...
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 10:13

  edvardd написав:
  freeze написав:Трампу сделали инъекцию коктейля из антител фирмы Regeneron, сообщил врач

Препарат, согласно некоторым исследователям, может снизить уровень вируса в крови.

Кроме того, Трамп принимает цинк, витамин D, фамотидин, мелатонин и аспирин. Президент чувствует себя утомленным, но он в хорошем настроении.

У первой леди Меланьи Трамп, у которой также обнаружили коронавирус, отмечен лишь «мягкий кашель и головная боль».

аспирин - это он зря...


Фамотидин у нас стоит 17 грн за упаковку, попью-ка я его, доктор рекомендовал как-то для снижения кислотности желудочного сока и в целях профилактики в весенний и осенний период принимать кислотоснижающий препарат, буду убивать двух зайцев :lol: Раз Трамп глотает :roll:

http://pharma.net.ua/publications/artic ... -famotidin
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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