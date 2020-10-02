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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1880188118821883

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 262
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 262
Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 10:59

  ЛАД написав:
Общее число зарегистрированных смертей с коронавирусом в августе составило 7 тыс. 463 человека. Об этом сообщает Росстат.

Из этого числа коронавирус: стал основной причиной смерти у 3 тыс. 222 человек; у 641 человека не обнаружен, но высока вероятность, что смерть наступила именно от него. Еще у 1 тыс. 78 человек коронавирус оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений иного заболевания. У 5 тыс. 522 человек коронавирус не являлся основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие осложнений заболевания.

Всего с апреля по август с коронавирусом (с учетом всех четырех категорий) смертность составила 45 тыс. 663 человек (из них 2 тыс. 825 умерли в апреле, 12 тыс. 669 — в мае, 12 тыс. 335 — в июне, 10 тыс. 371 — в июле и 7 тыс. 463 — в августе).

Доля умерших за этот период составила 4,6% от количества подтвержденных случаев заболевания (995 тыс. 319 человек по состоянию на 31 августа, по данным оперативного штаба правительства).

https://m.rosbalt.ru/russia/2020/10/02/1866354.html

Есть и другая оценка смертности, непонятно по теме аким данным:
В России зафиксирован 1 млн 185 тыс. 231 случай заболевания коронавирусом, из них новых — 8 тыс. 945. За сутки умерли 169 человек, за весь период — 20 тыс. 891.

https://m.rosbalt.ru/moscow/2020/10/01/1866140.html
По этим цифрам смертность 1,8%. Тоже немало.

К сожалению эти цифры вообще не несут никакой инфо.
1. Реальное количество переболевших в разы больше.
2. Реально количество смертей тоже значительно больше, о чем можно судить по разнице между "избыточной смертностью" и официальной ковидной смертностью . На примере той же кацапии.
Но цифры сегодня впечатляют.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 11:07

  freeze написав:Так, записываем очередной рекорд для Украины, + 4633 вновь выявленных коронавирусника и - 92 умерших.
По показателю вновь выявляемых Украина находится в ТОПе в мире уже на 12-ом месте, впервые забрались так высоко.
92 умерших за сутки - это примерно соответствует количеству умерших за весь первый месяц нашего весеннего карантина, и аналогично + 4633 - это было примерно за первый месяц, сейчас за сутки.
Из области познавательной статистики по Украине -
впервые область преодолела рубеж в + 500 за сутки, это Харьковская область
впервые сразу три административных образования преодолели рубеж в + 300, это еще и г.Киев и Одесская область
впервые всего три области показали результат менее + 100 - это Кировоградская, Херсонская и Луганская, остальные области свыше 100.


с учетом количества населения, думаю что мы уверенно в топ-5 (на миллион населения). нет повода не выпить
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adeges
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 11:37

  edvardd написав:Фамотидин это не профилактика, а уже когда...меньше вероятность умереть, для профилактики, совсем другие вещи...


Да кто его точно знает :lol:
Почему улучшает показатели фамотидин и какими путями достоверно на сегодня науке неизвестно. :roll:

"пациенты, принимавшие фамотидин в качестве длительного лечения изжоги\ гастроэзофагиального рефлюкса, переносили коронавирусную инфекцию намного успешнее, чем пациенты, лечившие изжогу другими препаратами (другого или того же класса)."(C)

Возможно положительные результаты связаны и с эффектом приёма в момент заражения.
Востаннє редагувалось freeze в Суб 03 жов, 2020 11:43, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 11:42

  adeges написав:
  freeze написав:Так, записываем очередной рекорд для Украины, + 4633 вновь выявленных коронавирусника и - 92 умерших.
По показателю вновь выявляемых Украина находится в ТОПе в мире уже на 12-ом месте, впервые забрались так высоко.
92 умерших за сутки - это примерно соответствует количеству умерших за весь первый месяц нашего весеннего карантина, и аналогично + 4633 - это было примерно за первый месяц, сейчас за сутки.
Из области познавательной статистики по Украине -
впервые область преодолела рубеж в + 500 за сутки, это Харьковская область
впервые сразу три административных образования преодолели рубеж в + 300, это еще и г.Киев и Одесская область
впервые всего три области показали результат менее + 100 - это Кировоградская, Херсонская и Луганская, остальные области свыше 100.


с учетом количества населения, думаю что мы уверенно в топ-5 (на миллион населения). нет повода не выпить

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Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня Вы2дуры
Мизантрóп
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