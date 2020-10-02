Общее число зарегистрированных смертей с коронавирусом в августе составило 7 тыс. 463 человека. Об этом сообщает Росстат.
Из этого числа коронавирус: стал основной причиной смерти у 3 тыс. 222 человек; у 641 человека не обнаружен, но высока вероятность, что смерть наступила именно от него. Еще у 1 тыс. 78 человек коронавирус оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений иного заболевания. У 5 тыс. 522 человек коронавирус не являлся основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие осложнений заболевания.
Всего с апреля по август с коронавирусом (с учетом всех четырех категорий) смертность составила 45 тыс. 663 человек (из них 2 тыс. 825 умерли в апреле, 12 тыс. 669 — в мае, 12 тыс. 335 — в июне, 10 тыс. 371 — в июле и 7 тыс. 463 — в августе).
Доля умерших за этот период составила 4,6% от количества подтвержденных случаев заболевания (995 тыс. 319 человек по состоянию на 31 августа, по данным оперативного штаба правительства).
К сожалению эти цифры вообще не несут никакой инфо. 1. Реальное количество переболевших в разы больше. 2. Реально количество смертей тоже значительно больше, о чем можно судить по разнице между "избыточной смертностью" и официальной ковидной смертностью . На примере той же кацапии. Но цифры сегодня впечатляют.
freeze написав:Так, записываем очередной рекорд для Украины, + 4633 вновь выявленных коронавирусника и - 92 умерших. По показателю вновь выявляемых Украина находится в ТОПе в мире уже на 12-ом месте, впервые забрались так высоко. 92 умерших за сутки - это примерно соответствует количеству умерших за весь первый месяц нашего весеннего карантина, и аналогично + 4633 - это было примерно за первый месяц, сейчас за сутки. Из области познавательной статистики по Украине - впервые область преодолела рубеж в + 500 за сутки, это Харьковская область впервые сразу три административных образования преодолели рубеж в + 300, это еще и г.Киев и Одесская область впервые всего три области показали результат менее + 100 - это Кировоградская, Херсонская и Луганская, остальные области свыше 100.
с учетом количества населения, думаю что мы уверенно в топ-5 (на миллион населения). нет повода не выпить
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
edvardd написав:Фамотидин это не профилактика, а уже когда...меньше вероятность умереть, для профилактики, совсем другие вещи...
Да кто его точно знает Почему улучшает показатели фамотидин и какими путями достоверно на сегодня науке неизвестно.
"пациенты, принимавшие фамотидин в качестве длительного лечения изжоги\ гастроэзофагиального рефлюкса, переносили коронавирусную инфекцию намного успешнее, чем пациенты, лечившие изжогу другими препаратами (другого или того же класса)."(C)
Возможно положительные результаты связаны и с эффектом приёма в момент заражения.
Востаннє редагувалось freeze в Суб 03 жов, 2020 11:43, всього редагувалось 1 раз.
freeze написав:Так, записываем очередной рекорд для Украины, + 4633 вновь выявленных коронавирусника и - 92 умерших. По показателю вновь выявляемых Украина находится в ТОПе в мире уже на 12-ом месте, впервые забрались так высоко. 92 умерших за сутки - это примерно соответствует количеству умерших за весь первый месяц нашего весеннего карантина, и аналогично + 4633 - это было примерно за первый месяц, сейчас за сутки. Из области познавательной статистики по Украине - впервые область преодолела рубеж в + 500 за сутки, это Харьковская область впервые сразу три административных образования преодолели рубеж в + 300, это еще и г.Киев и Одесская область впервые всего три области показали результат менее + 100 - это Кировоградская, Херсонская и Луганская, остальные области свыше 100.
с учетом количества населения, думаю что мы уверенно в топ-5 (на миллион населения). нет повода не выпить
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