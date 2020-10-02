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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1880188118821883 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 262 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 12% 32 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 56 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 16% 41 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 15 Найманий працівник, втратив роботу 5% 14 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 15% 40 Всього голосів : 262 Додано: Суб 03 жов, 2020 10:59 ЛАД написав: Общее число зарегистрированных смертей с коронавирусом в августе составило 7 тыс. 463 человека. Об этом сообщает Росстат.



Из этого числа коронавирус: стал основной причиной смерти у 3 тыс. 222 человек; у 641 человека не обнаружен, но высока вероятность, что смерть наступила именно от него. Еще у 1 тыс. 78 человек коронавирус оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений иного заболевания. У 5 тыс. 522 человек коронавирус не являлся основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие осложнений заболевания.



Всего с апреля по август с коронавирусом (с учетом всех четырех категорий) смертность составила 45 тыс. 663 человек (из них 2 тыс. 825 умерли в апреле, 12 тыс. 669 — в мае, 12 тыс. 335 — в июне, 10 тыс. 371 — в июле и 7 тыс. 463 — в августе).



Доля умерших за этот период составила 4,6% от количества подтвержденных случаев заболевания (995 тыс. 319 человек по состоянию на 31 августа, по данным оперативного штаба правительства).

https://m.rosbalt.ru/russia/2020/10/02/1866354.html



Есть и другая оценка смертности, непонятно по теме аким данным:

В России зафиксирован 1 млн 185 тыс. 231 случай заболевания коронавирусом, из них новых — 8 тыс. 945. За сутки умерли 169 человек, за весь период — 20 тыс. 891.

https://m.rosbalt.ru/moscow/2020/10/01/1866140.html

По этим цифрам смертность 1,8%. Тоже немало. Есть и другая оценка смертности, непонятно по теме аким данным:По этим цифрам смертность 1,8%. Тоже немало.

К сожалению эти цифры вообще не несут никакой инфо.

1. Реальное количество переболевших в разы больше.

2. Реально количество смертей тоже значительно больше, о чем можно судить по разнице между "избыточной смертностью" и официальной ковидной смертностью . На примере той же кацапии.

Но цифры сегодня впечатляют. К сожалению эти цифры вообще не несут никакой инфо.1. Реальное количество переболевших в разы больше.2. Реально количество смертей тоже значительно больше, о чем можно судить по разнице между "избыточной смертностью" и официальной ковидной смертностью . На примере той же кацапии.Но цифры сегодня впечатляют. Hotab

Повідомлень: 3108 З нами з: 15.02.09 Подякував: 121 раз. Подякували: 1130 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 жов, 2020 11:07 freeze написав: Так, записываем очередной рекорд для Украины, + 4633 вновь выявленных коронавирусника и - 92 умерших.

По показателю вновь выявляемых Украина находится в ТОПе в мире уже на 12-ом месте, впервые забрались так высоко.

92 умерших за сутки - это примерно соответствует количеству умерших за весь первый месяц нашего весеннего карантина, и аналогично + 4633 - это было примерно за первый месяц, сейчас за сутки.

Из области познавательной статистики по Украине -

впервые область преодолела рубеж в + 500 за сутки, это Харьковская область

впервые сразу три административных образования преодолели рубеж в + 300, это еще и г.Киев и Одесская область

впервые всего три области показали результат менее + 100 - это Кировоградская, Херсонская и Луганская, остальные области свыше 100. Так, записываем очередной рекорд для Украины, + 4633 вновь выявленных коронавирусника и - 92 умерших.По показателю вновь выявляемых Украина находится в ТОПе в мире уже на 12-ом месте, впервые забрались так высоко.92 умерших за сутки - это примерно соответствует количеству умерших за весь первый месяц нашего весеннего карантина, и аналогично + 4633 - это было примерно за первый месяц, сейчас за сутки.Из области познавательной статистики по Украине -впервые область преодолела рубеж в + 500 за сутки, это Харьковская областьвпервые сразу три административных образования преодолели рубеж в + 300, это еще и г.Киев и Одесская областьвпервые всего три области показали результат менее + 100 - это Кировоградская, Херсонская и Луганская, остальные области свыше 100.



с учетом количества населения, думаю что мы уверенно в топ-5 (на миллион населения). нет повода не выпить с учетом количества населения, думаю что мы уверенно в топ-5 (на миллион населения). нет повода не выпить It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California adeges Повідомлень: 3461 З нами з: 14.03.06 Подякував: 222 раз. Подякували: 526 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 жов, 2020 11:37 edvardd написав: Фамотидин это не профилактика, а уже когда...меньше вероятность умереть, для профилактики, совсем другие вещи... Фамотидин это не профилактика, а уже когда...меньше вероятность умереть, для профилактики, совсем другие вещи...



Да кто его точно знает

Почему улучшает показатели фамотидин и какими путями достоверно на сегодня науке неизвестно.



"пациенты, принимавшие фамотидин в качестве длительного лечения изжоги\ гастроэзофагиального рефлюкса, переносили коронавирусную инфекцию намного успешнее, чем пациенты, лечившие изжогу другими препаратами (другого или того же класса)."(C)



Возможно положительные результаты связаны и с эффектом приёма в момент заражения. Да кто его точно знаетПочему улучшает показатели фамотидин и какими путями достоверно на сегодня науке неизвестно."пациенты, принимавшие фамотидин\ гастроэзофагиального рефлюкса, переносили коронавирусную инфекцию намного успешнее, чем пациенты, лечившие изжогу другими препаратами (другого или того же класса)."(C)Возможно положительные результаты связаны и с эффектом приёма в момент заражения. Востаннє редагувалось freeze в Суб 03 жов, 2020 11:43, всього редагувалось 1 раз. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18545 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4454 раз. Подякували: 7174 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 жов, 2020 11:42 adeges написав: freeze написав: Так, записываем очередной рекорд для Украины, + 4633 вновь выявленных коронавирусника и - 92 умерших.

По показателю вновь выявляемых Украина находится в ТОПе в мире уже на 12-ом месте, впервые забрались так высоко.

92 умерших за сутки - это примерно соответствует количеству умерших за весь первый месяц нашего весеннего карантина, и аналогично + 4633 - это было примерно за первый месяц, сейчас за сутки.

Из области познавательной статистики по Украине -

впервые область преодолела рубеж в + 500 за сутки, это Харьковская область

впервые сразу три административных образования преодолели рубеж в + 300, это еще и г.Киев и Одесская область

впервые всего три области показали результат менее + 100 - это Кировоградская, Херсонская и Луганская, остальные области свыше 100. Так, записываем очередной рекорд для Украины, + 4633 вновь выявленных коронавирусника и - 92 умерших.По показателю вновь выявляемых Украина находится в ТОПе в мире уже на 12-ом месте, впервые забрались так высоко.92 умерших за сутки - это примерно соответствует количеству умерших за весь первый месяц нашего весеннего карантина, и аналогично + 4633 - это было примерно за первый месяц, сейчас за сутки.Из области познавательной статистики по Украине -впервые область преодолела рубеж в + 500 за сутки, это Харьковская областьвпервые сразу три административных образования преодолели рубеж в + 300, это еще и г.Киев и Одесская областьвпервые всего три области показали результат менее + 100 - это Кировоградская, Херсонская и Луганская, остальные области свыше 100.



с учетом количества населения, думаю что мы уверенно в топ-5 (на миллион населения). нет повода не выпить с учетом количества населения, думаю что мы уверенно в топ-5 (на миллион населения). нет повода не выпить

Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)

Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня Вы2дуры Мизантрóп

Повідомлень: 4608 З нами з: 03.12.14 Подякував: 631 раз. Подякували: 786 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата #<1 ... 1880188118821883 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7241 1656395

ЛОБ П'ят 02 жов, 2020 13:53