Общее число зарегистрированных смертей с коронавирусом в августе составило 7 тыс. 463 человека. Об этом сообщает Росстат.



Из этого числа коронавирус: стал основной причиной смерти у 3 тыс. 222 человек; у 641 человека не обнаружен, но высока вероятность, что смерть наступила именно от него. Еще у 1 тыс. 78 человек коронавирус оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений иного заболевания. У 5 тыс. 522 человек коронавирус не являлся основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие осложнений заболевания.



Всего с апреля по август с коронавирусом (с учетом всех четырех категорий) смертность составила 45 тыс. 663 человек (из них 2 тыс. 825 умерли в апреле, 12 тыс. 669 — в мае, 12 тыс. 335 — в июне, 10 тыс. 371 — в июле и 7 тыс. 463 — в августе).



Доля умерших за этот период составила 4,6% от количества подтвержденных случаев заболевания (995 тыс. 319 человек по состоянию на 31 августа, по данным оперативного штаба правительства).