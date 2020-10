Додано: Суб 03 жов, 2020 11:07

freeze написав: Так, записываем очередной рекорд для Украины, + 4633 вновь выявленных коронавирусника и - 92 умерших.

По показателю вновь выявляемых Украина находится в ТОПе в мире уже на 12-ом месте, впервые забрались так высоко.

92 умерших за сутки - это примерно соответствует количеству умерших за весь первый месяц нашего весеннего карантина, и аналогично + 4633 - это было примерно за первый месяц, сейчас за сутки.

Из области познавательной статистики по Украине -

впервые область преодолела рубеж в + 500 за сутки, это Харьковская область

впервые сразу три административных образования преодолели рубеж в + 300, это еще и г.Киев и Одесская область

с учетом количества населения, думаю что мы уверенно в топ-5 (на миллион населения). нет повода не выпить с учетом количества населения, думаю что мы уверенно в топ-5 (на миллион населения). нет повода не выпить

It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California