Ученые задокументировали иммунный ответ на новый коронавирус SARS-CoV-2 у тех людей, кто никогда с ним не сталкивался. Причем таких людей может быть от 20 до 50 процентов.



Этому необычному явлению посвящен статья в British Medical Journal.



При лечении Covid-19 и введении карантинных мер медики исходят из предположении, что вирус проник в человеческую популяцию, в которой к нему не было иммунитета. Однако уже задокументировано много случаев наличия специфического Т-клеточного иммунитета к болезни у тех, кто не контактировал с вирусом.



По крайней мере, в шести исследованиях сообщалось о реакции Т-клеток (или, по-другому, Т-лимфоцитов, играющих важную роль в иммунном ответе) против SARS-CoV-2 у 20-50% таких людей.

Так, в исследовании образцов донорской крови, полученных в США с 2015 по 2018 год, 50% продемонстрировали различные формы реакции Т-клеток на SARS-CoV-2. В аналогичном исследовании образцов из Нидерландов реакцию обнаружили у двух из 10 человек, не сталкивавшихся с вирусом. В Германии реакцию Т-клеток выявили у трети здоровых доноров (23 из 68). И так далее.



Хотя эти исследования небольшие и еще не дают точных оценок иммунного ответа на SARS-CoV-2, их трудно игнорировать.



Теперь остается выяснить происхождение иммунных ответов. Одна из гипотез объясняет их перекрестным иммунитетом, который сформировался после контакта с другими типами коронавирусов, вызывающих то, что называют простудными заболеваниями.