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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 03 жов, 2020 18:36
freeze написав:
Петр Порошенко, у которого ранее был найден коронавирус, госпитализирован с двусторонним воспалением лёгких в одну из больниц Киева.
Тимошенко і харьківський мер за кордоном лікувались
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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Додано: Суб 03 жов, 2020 18:37
freeze написав:
Петр Порошенко, у которого ранее был найден коронавирус, госпитализирован с двусторонним воспалением лёгких в одну из больниц Киева.
У Порошенко диабет, как отягощающие фактор, его бы семье подготовиться как Кернесу к перелету. Болезнь непредсказуема.
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Додано: Суб 03 жов, 2020 18:40
freeze написав:
Петр Порошенко, у которого ранее был найден коронавирус, госпитализирован с двусторонним воспалением лёгких в одну из больниц Киева.
Дякуе, жме руку, и выражае солидарность Трампу
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Додано: Суб 03 жов, 2020 18:49
stm написав: freeze написав:
Петр Порошенко, у которого ранее был найден коронавирус, госпитализирован с двусторонним воспалением лёгких в одну из больниц Киева.
У Порошенко диабет, как отягощающие фактор, его бы семье подготовиться как Кернесу к перелету. Болезнь непредсказуема.
всё будет хорошо, украинские президенты почти бессмертны.
Ученые задокументировали иммунный ответ на новый коронавирус SARS-CoV-2 у тех людей, кто никогда с ним не сталкивался. Причем таких людей может быть от 20 до 50 процентов.
Этому необычному явлению посвящен статья в British Medical Journal.
При лечении Covid-19 и введении карантинных мер медики исходят из предположении, что вирус проник в человеческую популяцию, в которой к нему не было иммунитета. Однако уже задокументировано много случаев наличия специфического Т-клеточного иммунитета к болезни у тех, кто не контактировал с вирусом.
По крайней мере, в шести исследованиях сообщалось о реакции Т-клеток (или, по-другому, Т-лимфоцитов, играющих важную роль в иммунном ответе) против SARS-CoV-2 у 20-50% таких людей.
Так, в исследовании образцов донорской крови, полученных в США с 2015 по 2018 год, 50% продемонстрировали различные формы реакции Т-клеток на SARS-CoV-2. В аналогичном исследовании образцов из Нидерландов реакцию обнаружили у двух из 10 человек, не сталкивавшихся с вирусом. В Германии реакцию Т-клеток выявили у трети здоровых доноров (23 из 68). И так далее.
Хотя эти исследования небольшие и еще не дают точных оценок иммунного ответа на SARS-CoV-2, их трудно игнорировать.
Теперь остается выяснить происхождение иммунных ответов. Одна из гипотез объясняет их перекрестным иммунитетом, который сформировался после контакта с другими типами коронавирусов, вызывающих то, что называют простудными заболеваниями.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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Додано: Суб 03 жов, 2020 19:07
Ukrainian написав: freeze написав:
Петр Порошенко, у которого ранее был найден коронавирус, госпитализирован с двусторонним воспалением лёгких в одну из больниц Киева.
Тимошенко і харьківський мер за кордоном лікувались
Жалеет денег на перелёт?
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