freeze написав:Петр Порошенко, у которого ранее был найден коронавирус, госпитализирован с двусторонним воспалением лёгких в одну из больниц Киева.
У Порошенко диабет, как отягощающие фактор, его бы семье подготовиться как Кернесу к перелету. Болезнь непредсказуема.
всё будет хорошо, украинские президенты почти бессмертны.
Ученые задокументировали иммунный ответ на новый коронавирус SARS-CoV-2 у тех людей, кто никогда с ним не сталкивался. Причем таких людей может быть от 20 до 50 процентов.
Этому необычному явлению посвящен статья в British Medical Journal.
При лечении Covid-19 и введении карантинных мер медики исходят из предположении, что вирус проник в человеческую популяцию, в которой к нему не было иммунитета. Однако уже задокументировано много случаев наличия специфического Т-клеточного иммунитета к болезни у тех, кто не контактировал с вирусом.
По крайней мере, в шести исследованиях сообщалось о реакции Т-клеток (или, по-другому, Т-лимфоцитов, играющих важную роль в иммунном ответе) против SARS-CoV-2 у 20-50% таких людей. Так, в исследовании образцов донорской крови, полученных в США с 2015 по 2018 год, 50% продемонстрировали различные формы реакции Т-клеток на SARS-CoV-2. В аналогичном исследовании образцов из Нидерландов реакцию обнаружили у двух из 10 человек, не сталкивавшихся с вирусом. В Германии реакцию Т-клеток выявили у трети здоровых доноров (23 из 68). И так далее.
Хотя эти исследования небольшие и еще не дают точных оценок иммунного ответа на SARS-CoV-2, их трудно игнорировать.
Теперь остается выяснить происхождение иммунных ответов. Одна из гипотез объясняет их перекрестным иммунитетом, который сформировался после контакта с другими типами коронавирусов, вызывающих то, что называют простудными заболеваниями.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Hotab написав:Можете, конечно. Только все страны, в которых более-менее была вспышка, имеют официальн ковидную смертность в 1.5-2 раза ниже, чем избыточную (беспричинную) смертность. Если говорить в сравнении со средней смертностью в этом месяце в прошлые годы
Укрстат не скоро дасть дані, та і не зустрічав по причинам смертності. Але в інших країнах найризикованіша група +80. В нас ця група і так має за рік близько 20% шанси зустріти вічність, що вище за статистичні ризики від ковіду.
adeges написав:Еще раз - по колву новых случаев в сутки на миллион населения думаю что мы в числе лидеров. Поищу стат
Вы привели правильный сайт, но там же все видно. Так в Аргентине, при схожем количестве населения последние дни больше 12 тысяч новых случаев. Во Франции тоже больше 12 тысяч случаев, а населения там не в 2,5 раза больше. И так в 10 странах, что я привел. Просто делите количество новых кейсов на населения сравниваете с Украиной, даже если считать 35 млн населения.
Ой+ написав:zРадио Ми обоє і, можливо навіть ви, можемо співставити стовпчик New Cases/Population. І отримаємо вже наведених Бивалим лідерів по відносному приросту. України в 5-ці нема.
Співставити - это сперва отсортировать по Population, затем разделить New Cases / Population, а затем отсортировать от большего к меньшему, и все это в уме?
Вперед! Можете сколько угодно надувать щеки, как несложно это сделать, намекая на свои продвинутые умственные возможности. А я, тем временем, заурядный кибернетик, отмечу, что вы занимаетесь фигней Потому что разброс New Cases огромен и далеко не все дни соответствует тренду (у нас, например, на выходные он падает, хотя если посмотреть на 7-дневное скользящее среднее, наиболее точно отражающее направление движения кривой, то падения не было уже в течение 80 дней подряд)