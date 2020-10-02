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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1882188318841885>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 262
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 262
Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 18:37

  freeze написав:Петр Порошенко, у которого ранее был найден коронавирус, госпитализирован с двусторонним воспалением лёгких в одну из больниц Киева.

У Порошенко диабет, как отягощающие фактор, его бы семье подготовиться как Кернесу к перелету. Болезнь непредсказуема.
stm
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 18:40

  freeze написав:Петр Порошенко, у которого ранее был найден коронавирус, госпитализирован с двусторонним воспалением лёгких в одну из больниц Киева.

Дякуе, жме руку, и выражае солидарность Трампу :)
Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 18:49

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  stm написав:
  freeze написав:Петр Порошенко, у которого ранее был найден коронавирус, госпитализирован с двусторонним воспалением лёгких в одну из больниц Киева.

У Порошенко диабет, как отягощающие фактор, его бы семье подготовиться как Кернесу к перелету. Болезнь непредсказуема.

всё будет хорошо, украинские президенты почти бессмертны.

Ученые задокументировали иммунный ответ на новый коронавирус SARS-CoV-2 у тех людей, кто никогда с ним не сталкивался. Причем таких людей может быть от 20 до 50 процентов.

Этому необычному явлению посвящен статья в British Medical Journal.

При лечении Covid-19 и введении карантинных мер медики исходят из предположении, что вирус проник в человеческую популяцию, в которой к нему не было иммунитета. Однако уже задокументировано много случаев наличия специфического Т-клеточного иммунитета к болезни у тех, кто не контактировал с вирусом.

По крайней мере, в шести исследованиях сообщалось о реакции Т-клеток (или, по-другому, Т-лимфоцитов, играющих важную роль в иммунном ответе) против SARS-CoV-2 у 20-50% таких людей.
Так, в исследовании образцов донорской крови, полученных в США с 2015 по 2018 год, 50% продемонстрировали различные формы реакции Т-клеток на SARS-CoV-2. В аналогичном исследовании образцов из Нидерландов реакцию обнаружили у двух из 10 человек, не сталкивавшихся с вирусом. В Германии реакцию Т-клеток выявили у трети здоровых доноров (23 из 68). И так далее.

Хотя эти исследования небольшие и еще не дают точных оценок иммунного ответа на SARS-CoV-2, их трудно игнорировать.

Теперь остается выяснить происхождение иммунных ответов. Одна из гипотез объясняет их перекрестным иммунитетом, который сформировался после контакта с другими типами коронавирусов, вызывающих то, что называют простудными заболеваниями.
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 19:07

  Ukrainian написав:
  freeze написав:Петр Порошенко, у которого ранее был найден коронавирус, госпитализирован с двусторонним воспалением лёгких в одну из больниц Киева.

Тимошенко і харьківський мер за кордоном лікувались

Жалеет денег на перелёт?
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 19:41

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  adeges написав:Еще раз - по колву новых случаев в сутки на миллион населения думаю что мы в числе лидеров. Поищу стат


Не в 5 -ці точно, на цьому ж сайті https://www.worldometers.info/coronavirus/ можете переконатись, що дійсно ті країни, що вказав Бывалый попереду.

  Hotab написав:Можете, конечно. Только все страны, в которых более-менее была вспышка, имеют официальн ковидную смертность в 1.5-2 раза ниже, чем избыточную (беспричинную) смертность. Если говорить в сравнении со средней смертностью в этом месяце в прошлые годы


Укрстат не скоро дасть дані, та і не зустрічав по причинам смертності. Але в інших країнах найризикованіша група +80. В нас ця група і так має за рік близько 20% шанси зустріти вічність, що вище за статистичні ризики від ковіду.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 19:46

  Ой+ написав:
  adeges написав:Еще раз - по колву новых случаев в сутки на миллион населения думаю что мы в числе лидеров. Поищу стат


Не в 5 -ці точно, на цьому ж сайті https://www.worldometers.info/coronavirus/ можете переконатись, що дійсно ті країни, що вказав Бывалый попереду.


Там кумулятивная заболеваемость / миллион жителей. Вы оба с Бывалым оспариваете не то, о чем говорит adeges
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 19:51

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  adeges написав:Еще раз - по колву новых случаев в сутки на миллион населения думаю что мы в числе лидеров. Поищу стат

Вы привели правильный сайт, но там же все видно. Так в Аргентине, при схожем количестве населения последние дни больше 12 тысяч новых случаев. Во Франции тоже больше 12 тысяч случаев, а населения там не в 2,5 раза больше. И так в 10 странах, что я привел. Просто делите количество новых кейсов на населения сравниваете с Украиной, даже если считать 35 млн населения.
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 19:56

zРадио
Ми обоє і, можливо навіть ви, можемо співставити стовпчик New Cases/Population. І отримаємо вже наведених Бивалим лідерів по відносному приросту. України в 5-ці нема.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 20:14

Тут ещё надо понимать, а вчера ли насчитали 4600 позитивных. Или это те, 4600 которые сдали тесты своим семейным врачам 10-12 дней назад.
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 20:25

  Ой+ написав:zРадио
Ми обоє і, можливо навіть ви, можемо співставити стовпчик New Cases/Population. І отримаємо вже наведених Бивалим лідерів по відносному приросту. України в 5-ці нема.


Співставити - это сперва отсортировать по Population, затем разделить New Cases / Population, а затем отсортировать от большего к меньшему, и все это в уме? :mrgreen:

Вперед! Можете сколько угодно надувать щеки, как несложно это сделать, намекая на свои продвинутые умственные возможности. А я, тем временем, заурядный кибернетик, отмечу, что вы занимаетесь фигней :mrgreen: Потому что разброс New Cases огромен и далеко не все дни соответствует тренду (у нас, например, на выходные он падает, хотя если посмотреть на 7-дневное скользящее среднее, наиболее точно отражающее направление движения кривой, то падения не было уже в течение 80 дней подряд)
zРадио
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