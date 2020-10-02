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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 03 жов, 2020 20:25
Да, мы похоже всего 13-е на вчера. Но ничего, ближайшие недели смогут помочь исправить это досадное недоразумение.
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Додано: Суб 03 жов, 2020 20:28
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Не знаю як зараз, але місяць тому дружині по направленню сімейного через 2 дні був результат. А платні в аеропорту всі знайомі, що робили взагалі до 24 годин вкладалися. Тому 10-12 то перебільшення, щодо факту виявлення, хоча носіями цілком могли бути вже в той час.
Додано: Суб 03 жов, 2020 20:31
Считается по факту результата, когда тест был сдан это вторично.
Семейный врачи не делают тесты.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Суб 03 жов, 2020 20:32
По Херсону, который аутсайдер по количеству, результат теста на след.день .
Додано: Суб 03 жов, 2020 20:43
Re: Эпидемия коронавируса в мире
По тестам на 1 млн. ми на 109-му місці, чим і в значній мірі завдячуємо відносно кращій статистиці по іншим параметрам. Якби всіх прогнали на ІФА, то з одного боку було значно більше з позитивним результатом, а з другого менший відсоток смертей.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Суб 03 жов, 2020 20:58
ИФА не идёт в статистику
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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