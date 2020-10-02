Додано: Суб 03 жов, 2020 20:43

По тестам на 1 млн. ми на 109-му місці, чим і в значній мірі завдячуємо відносно кращій статистиці по іншим параметрам. Якби всіх прогнали на ІФА, то з одного боку було значно більше з позитивним результатом, а з другого менший відсоток смертей.

Не так добре з грошима, як погано без них.