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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 03 жов, 2020 20:25
Да, мы похоже всего 13-е на вчера. Но ничего, ближайшие недели смогут помочь исправить это досадное недоразумение.
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Додано: Суб 03 жов, 2020 20:28
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Не знаю як зараз, але місяць тому дружині по направленню сімейного через 2 дні був результат. А платні в аеропорту всі знайомі, що робили взагалі до 24 годин вкладалися. Тому 10-12 то перебільшення, щодо факту виявлення, хоча носіями цілком могли бути вже в той час.
Додано: Суб 03 жов, 2020 20:31
Считается по факту результата, когда тест был сдан это вторично.
Семейный врачи не делают тесты.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Суб 03 жов, 2020 20:32
По Херсону, который аутсайдер по количеству, результат теста на след.день .
Додано: Суб 03 жов, 2020 20:43
Re: Эпидемия коронавируса в мире
По тестам на 1 млн. ми на 109-му місці, чим і в значній мірі завдячуємо відносно кращій статистиці по іншим параметрам. Якби всіх прогнали на ІФА, то з одного боку було значно більше з позитивним результатом, а з другого менший відсоток смертей.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Суб 03 жов, 2020 20:58
ИФА не идёт в статистику
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Суб 03 жов, 2020 21:17
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Так і я про це, але повномасштабне тестування ІФА показало би в рази, якщо не в десятки більшу к-ть з антитілами. Може тоді би трохи попустились з переляком.
А то:
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Суб 03 жов, 2020 21:17
Хоть вы говорите, что любите цифры, но в очередной раз приходится показывать, что цифры это не всегда ваше. С какой кстати решили что я привожу кумулятивно, просто скучно и надо вставить 5 копеек, которые вышли с обращения.
Люди разучились пользоваться калькулятором или при небольшой трансфомировации в ексель поделить столбец на столбец. Я привел 10 стран, где новые кейсы за последний день, последние 3 дня и за последнюю неделю неделю выше в относительных величинах. Вот к примеру за вчера на 100 000 населения
Просто там указано 43 млн населения, понятно что меньше, тут вопрос дискуссионный, ну можно накинуть 20-30% к последней цифре.
Додано: Суб 03 жов, 2020 21:23
Бывалый
Проделали упражнение, и горды собой? Ок, ничего не имею против. Вы захотели потратить время, я - нет. Причем здесь аргумент об уровне владения цифрами - чтобы еще больше гордиться собой? Это, боюсь, уже лишнее.
Тем более, что время вы потратили напрасно - выше я объяснял, почему. С учетом высокого разброса внутринедельных дневных показателей заболеваемости, необходимо брать New Cases за 7 последних дней, а не 1. А еще лучше - накладыть на население тренд по MA7
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