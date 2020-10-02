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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1882188318841885

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 262
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 262
Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 20:25

Да, мы похоже всего 13-е на вчера. Но ничего, ближайшие недели смогут помочь исправить это досадное недоразумение.
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I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 20:28

Re: Эпидемия коронавируса в мире

montagvide написав:Тут ещё надо понимать, а вчера ли насчитали 4600 позитивных. Или это те, 4600 которые сдали тесты своим семейным врачам 10-12 дней назад.
Не знаю як зараз, але місяць тому дружині по направленню сімейного через 2 дні був результат. А платні в аеропорту всі знайомі, що робили взагалі до 24 годин вкладалися. Тому 10-12 то перебільшення, щодо факту виявлення, хоча носіями цілком могли бути вже в той час.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 20:31

  montagvide написав:Тут ещё надо понимать, а вчера ли насчитали 4600 позитивных. Или это те, 4600 которые сдали тесты своим семейным врачам 10-12 дней назад.


Считается по факту результата, когда тест был сдан это вторично.
Семейный врачи не делают тесты.
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freeze
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 20:32

По Херсону, который аутсайдер по количеству, результат теста на след.день .
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 20:43

Re: Эпидемия коронавируса в мире

По тестам на 1 млн. ми на 109-му місці, чим і в значній мірі завдячуємо відносно кращій статистиці по іншим параметрам. Якби всіх прогнали на ІФА, то з одного боку було значно більше з позитивним результатом, а з другого менший відсоток смертей.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 20:58

  Ой+ написав:Якби всіх прогнали на ІФА, то з одного боку було значно більше з позитивним результатом, а з другого менший відсоток смертей.


ИФА не идёт в статистику
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 21:17

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:ИФА не идёт в статистику


Так і я про це, але повномасштабне тестування ІФА показало би в рази, якщо не в десятки більшу к-ть з антитілами. Може тоді би трохи попустились з переляком.
А то:
Мені (Комаровському) взагалі здається, що тестування на коронавірус у нас із засобу отримання об'єктивної інформації дедалі більше перетворюється на бізнес-проект, причому глобальний, світовий бізнес-проект. І коли всі починають висловлюватися про те, що вакцинація від коронавірусу — це спосіб заробити, то я одразу заперечу: в порівнянні з бізнесом на тест-системах вакцинації і близько не було. https://nv.ua/ukr/opinion/koronavirus-t ... 15094.html
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 21:17

  zРадио написав:
Там кумулятивная заболеваемость / миллион жителей. Вы оба с Бывалым оспариваете не то, о чем говорит adeges


Хоть вы говорите, что любите цифры, но в очередной раз приходится показывать, что цифры это не всегда ваше. С какой кстати решили что я привожу кумулятивно, просто скучно и надо вставить 5 копеек, которые вышли с обращения.
Люди разучились пользоваться калькулятором или при небольшой трансфомировации в ексель поделить столбец на столбец. Я привел 10 стран, где новые кейсы за последний день, последние 3 дня и за последнюю неделю неделю выше в относительных величинах. Вот к примеру за вчера на 100 000 населенияЗображення

Просто там указано 43 млн населения, понятно что меньше, тут вопрос дискуссионный, ну можно накинуть 20-30% к последней цифре.
Бывалый
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 21:23

Бывалый

Проделали упражнение, и горды собой? Ок, ничего не имею против. Вы захотели потратить время, я - нет. Причем здесь аргумент об уровне владения цифрами - чтобы еще больше гордиться собой? :mrgreen: Это, боюсь, уже лишнее.

Тем более, что время вы потратили напрасно - выше я объяснял, почему. С учетом высокого разброса внутринедельных дневных показателей заболеваемости, необходимо брать New Cases за 7 последних дней, а не 1. А еще лучше - накладыть на население тренд по MA7
zРадио
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