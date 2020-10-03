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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1883188418851886

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 262
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 262
Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 07:26

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ой+ написав:Але в інших країнах найризикованіша група +80. В нас ця група і так має за рік близько 20% шанси зустріти вічність,

Могу ошибаться, но к возрасту привязываться не стоит. Их 80-летние - это по состоянию здоровья наши 65-70летние. У них Ковид косит тех, а у нас этих. Но косить ему есть кого и у нас, и у них.
У нас на руку играет тот момент, что эта прослойка (65-70 лет) очень пассивная, малоподвижная, имеющая мало контактов. Могут месяцами не выходить из дома (двора в селе) как в городе, так и в селе. У них шансы заразиться мизерные. Разве что от детей(внуков) приносящих им раз в неделю пакет с продуктами. Потому у нас эти люди редко болеют Ковид и соответственно не умирают от него.
Активная и молодая же часть популяции болеет массово, но легко. Вполне возможно, что уже треть или половина ее и переболела.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 09:00

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Бачу деяке зрушення в свідомості наших вільнолюдей останнім часом, стали уважніше ставитися до масок, багато розмов про захворівших знайомих, тоді як ще пару місяців назад хворі серед знайомих були дуже рідко в кого.
Увага, на форумі порохата цензура.
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unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 09:55

  unicdima написав:Бачу деяке зрушення в свідомості наших вільнолюдей останнім часом, стали уважніше ставитися до масок, багато розмов про захворівших знайомих, тоді як ще пару місяців назад хворі серед знайомих були дуже рідко в кого.


достаточно красочно сказано на эту тему
https://www.youtube.com/watch?v=gw5X5z0RVgo
с 42м20с
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 09:57

Со вчерашней цифрой - 92 умерших от коронавируса за сутки Украина кстати впервые за всё время эпидемии попала по этому показателю в ТОП-10 стран мира.
Впереди только Индия, США, пять латиноамериканских стран, Иран и Россия.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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