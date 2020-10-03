Ой+ написав:Але в інших країнах найризикованіша група +80. В нас ця група і так має за рік близько 20% шанси зустріти вічність,
Могу ошибаться, но к возрасту привязываться не стоит. Их 80-летние - это по состоянию здоровья наши 65-70летние. У них Ковид косит тех, а у нас этих. Но косить ему есть кого и у нас, и у них. У нас на руку играет тот момент, что эта прослойка (65-70 лет) очень пассивная, малоподвижная, имеющая мало контактов. Могут месяцами не выходить из дома (двора в селе) как в городе, так и в селе. У них шансы заразиться мизерные. Разве что от детей(внуков) приносящих им раз в неделю пакет с продуктами. Потому у нас эти люди редко болеют Ковид и соответственно не умирают от него. Активная и молодая же часть популяции болеет массово, но легко. Вполне возможно, что уже треть или половина ее и переболела.
Бачу деяке зрушення в свідомості наших вільнолюдей останнім часом, стали уважніше ставитися до масок, багато розмов про захворівших знайомих, тоді як ще пару місяців назад хворі серед знайомих були дуже рідко в кого.
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unicdima написав:Бачу деяке зрушення в свідомості наших вільнолюдей останнім часом, стали уважніше ставитися до масок, багато розмов про захворівших знайомих, тоді як ще пару місяців назад хворі серед знайомих були дуже рідко в кого.
Со вчерашней цифрой - 92 умерших от коронавируса за сутки Украина кстати впервые за всё время эпидемии попала по этому показателю в ТОП-10 стран мира. Впереди только Индия, США, пять латиноамериканских стран, Иран и Россия.