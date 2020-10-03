Ой+ написав:Але в інших країнах найризикованіша група +80. В нас ця група і так має за рік близько 20% шанси зустріти вічність,
Могу ошибаться, но к возрасту привязываться не стоит. Их 80-летние - это по состоянию здоровья наши 65-70летние. У них Ковид косит тех, а у нас этих. Но косить ему есть кого и у нас, и у них. У нас на руку играет тот момент, что эта прослойка (65-70 лет) очень пассивная, малоподвижная, имеющая мало контактов. Могут месяцами не выходить из дома (двора в селе) как в городе, так и в селе. У них шансы заразиться мизерные. Разве что от детей(внуков) приносящих им раз в неделю пакет с продуктами. Потому у нас эти люди редко болеют Ковид и соответственно не умирают от него. Активная и молодая же часть популяции болеет массово, но легко. Вполне возможно, что уже треть или половина ее и переболела.
Бачу деяке зрушення в свідомості наших вільнолюдей останнім часом, стали уважніше ставитися до масок, багато розмов про захворівших знайомих, тоді як ще пару місяців назад хворі серед знайомих були дуже рідко в кого.
Увага, на форумі порохата цензура. Faceless, поверни вкрадені лайки.
unicdima написав:Бачу деяке зрушення в свідомості наших вільнолюдей останнім часом, стали уважніше ставитися до масок, багато розмов про захворівших знайомих, тоді як ще пару місяців назад хворі серед знайомих були дуже рідко в кого.
Со вчерашней цифрой - 92 умерших от коронавируса за сутки Украина кстати впервые за всё время эпидемии попала по этому показателю в ТОП-10 стран мира. Впереди только Индия, США, пять латиноамериканских стран, Иран и Россия.
Проделали упражнение, и горды собой? Ок, ничего не имею против. Вы захотели потратить время, я - нет. Причем здесь аргумент об уровне владения цифрами - чтобы еще больше гордиться собой? Это, боюсь, уже лишнее.
Тем более, что время вы потратили напрасно - выше я объяснял, почему. С учетом высокого разброса внутринедельных дневных показателей заболеваемости, необходимо брать New Cases за 7 последних дней, а не 1. А еще лучше - накладыть на население тренд по MA7
А при чем тут гордость? Меня просто забавляют такие хамовитые персонажи типа вашей учетки. Когда сказано было раз, повторено два. Нет чтоб признать, что вставлено было зря, начинаете переходить на личности. Наблюдаются явные проблемы и боязнь признать свою очевидную ошибку. А зря ли я потратил время, возможно. Просто в очередной раз увидел вашу бабскую(именно бабскую) истерику. Где вместо признания ошибки или контраргументов идет пустая болтовня. Я привел табличку, где видно что у нас есть еще запас до лидеров. При чем отобразились цифры близкие к рекордным по Украине. Назвал 10 стран где ситуация в относительном плане в данный момент хуже. И в этих странах хуже ситуация и за день и суммарно за три и за семь. Есть еще 10-к стран где ситуация аналогичная. Там действительно уже можно меряться средними. При чем я не утверждаю что мы на 35-м месте. Там завышено общее количество населения, можно убрать государства -карлики. Также мы знаем недостатки нашего тестирования. Но краем уха-глаза знаю, что есть недостатки и в других странах. Так в Аргентине 1-го октября было 6-ро смертей, а 2-го- уже 311. Видно не все в порядке с учетом. Сильные разбеги также были в более развитых Франции и Испании...
Бывалый написав: А при чем тут гордость? Меня просто забавляют такие хамовитые персонажи типа вашей учетки. Когда сказано было раз, повторено два. Нет чтоб признать, что вставлено было зря, начинаете переходить на личности.
Вы путайте критику с хамстом. Причем, сознательно - прикрылись этим
Бывалый написав:Наблюдаются явные проблемы и боязнь признать свою очевидную ошибку.
И где же моя ошибка - покажите. Я вашу описал выше
Бывалый написав:А зря ли я потратил время, возможно. Просто в очередной раз увидел вашу бабскую(именно бабскую) истерику. Где вместо признания ошибки или контраргументов идет пустая болтовня.
Снова гордыня за проделанную работу. Но она - халтурная, продолжаю на этом настаивать
Бывалый написав:Я привел табличку, где видно что у нас есть еще запас до лидеров.
Видно по данным заболеваемости за четверг. А вы проверили, что страны, находящиеся выше нас по New Cases / Population, так же, как и мы, находятся на восходящем тренде, а не низкодящем, или плато? Нет. Так и ответьте - не проверял. Проверяли по ним скорость прироста в сравнении с нашей? Нет. Так и ответьте - не проверял...
Бывалый написав:И в этих странах хуже ситуация и за день и суммарно за три и за семь.
Разговаривал с знакомым врачом из облцентра. Весной коронавирус их по сути и не задел, было около сотни заболевших на весь город, лично заболевших не принимал. Когда заболела медсестра в их больнице, всем делали тест. Сейчас уже больше десятка тяжелых больных отправил в стационар, последнего не хотели брать - мест нет. Врачам уже тесты на каждый чих не делают. У многих заболевших коронавирус трудно отличить от обычной простуды, на тестирование отправляют когда жалуются на потерю нюха. А заболевшие есть уже даже в селе откуда он родом