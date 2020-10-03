Додано: Нед 04 жов, 2020 10:55

zРадио написав: Бывалый



Проделали упражнение, и горды собой? Ок, ничего не имею против. Вы захотели потратить время, я - нет. Причем здесь аргумент об уровне владения цифрами - чтобы еще больше гордиться собой? Это, боюсь, уже лишнее.



Тем более, что время вы потратили напрасно - выше я объяснял, почему. С учетом высокого разброса внутринедельных дневных показателей заболеваемости, необходимо брать New Cases за 7 последних дней, а не 1. А еще лучше - накладыть на население тренд по MA7 Проделали упражнение, и горды собой? Ок, ничего не имею против. Вы захотели потратить время, я - нет. Причем здесь аргумент об уровне владения цифрами - чтобы еще больше гордиться собой?Это, боюсь, уже лишнее.Тем более, что время вы потратили напрасно - выше я объяснял, почему. С учетом высокого разброса внутринедельных дневных показателей заболеваемости, необходимо брать New Cases за 7 последних дней, а не 1. А еще лучше - накладыть на население тренд по MA7

А при чем тут гордость? Меня просто забавляют такие хамовитые персонажи типа вашей учетки. Когда сказано было раз, повторено два. Нет чтоб признать, что вставлено было зря, начинаете переходить на личности. Наблюдаются явные проблемы и боязнь признать свою очевидную ошибку.А зря ли я потратил время, возможно. Просто в очередной раз увидел вашу бабскую(именно бабскую) истерику. Где вместо признания ошибки или контраргументов идет пустая болтовня.Я привел табличку, где видно что у нас есть еще запас до лидеров. При чем отобразились цифры близкие к рекордным по Украине. Назвал 10 стран где ситуация в относительном плане в данный момент хуже. И в этих странах хуже ситуация и за день и суммарно за три и за семь. Есть еще 10-к стран где ситуация аналогичная. Там действительно уже можно меряться средними. При чем я не утверждаю что мы на 35-м месте. Там завышено общее количество населения, можно убрать государства -карлики.Также мы знаем недостатки нашего тестирования. Но краем уха-глаза знаю, что есть недостатки и в других странах. Так в Аргентине 1-го октября было 6-ро смертей, а 2-го- уже 311. Видно не все в порядке с учетом. Сильные разбеги также были в более развитых Франции и Испании...