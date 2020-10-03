Додано: Нед 04 жов, 2020 12:56

zРадио написав: И где же моя ошибка - покажите. Я вашу описал выше И где же моя ошибка - покажите. Я вашу описал выше

zРадио написав: Там кумулятивная заболеваемость / миллион жителей. Вы оба с Бывалым оспариваете не то, о чем говорит adeges Там кумулятивная заболеваемость / миллион жителей. Вы оба с Бывалым оспариваете не то, о чем говорит adeges

Научитесь сливаться красивей, по мужски.1. Я утверждаю и утверждал что по относительному числу новых случаев нам далеко до 5-ки.2. Я не утверждал что у нас динамика, по которой мы в какой-то момент не окажемся в первой пятерке. Не делал прогнозов и я не знаю будущего.3. Вы упрекнули меня что я считаю аккумулятивно, хотя изначально об этом речь не шла. Вместо признания своей ошибки начинаете говорить о динамике и средней.4. Вам надо посчитать среднюю-вперед может докажете мою неправоту. Я никакими дальнейшими расчетами не собираюсь заниматься. Я посмотрел 10 стран, посмотрел их графики у них средняя хуже. Динамика, где-как. Еще ряд стран спорно.5.Вы что пьете? раз не помните когда и что писали, на этом откланиваюсь.