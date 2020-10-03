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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1884188518861887

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 262
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 262
Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 12:43

  vitaliy_berdinskikh написав:кто-то на украинском финансовом форуме: "Украина наверное входит в пятерку лидеров по заболевшим"


Британия: "hold my bear"
https://www.standard.co.uk/news/uk/uk-c ... 62736.html


Медведя подержать? :)

Украина - UKraine
Британия - UK
Совпадение?
2 страны - 1 народ! :)
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 12:56

zРадио
Научитесь сливаться красивей, по мужски.
1. Я утверждаю и утверждал что по относительному числу новых случаев нам далеко до 5-ки.
2. Я не утверждал что у нас динамика, по которой мы в какой-то момент не окажемся в первой пятерке. Не делал прогнозов и я не знаю будущего.
3. Вы упрекнули меня что я считаю аккумулятивно, хотя изначально об этом речь не шла. Вместо признания своей ошибки начинаете говорить о динамике и средней.
4. Вам надо посчитать среднюю-вперед может докажете мою неправоту. Я никакими дальнейшими расчетами не собираюсь заниматься. Я посмотрел 10 стран, посмотрел их графики у них средняя хуже. Динамика, где-как. Еще ряд стран спорно.
5.
  zРадио написав:И где же моя ошибка - покажите. Я вашу описал выше
  zРадио написав:Там кумулятивная заболеваемость / миллион жителей. Вы оба с Бывалым оспариваете не то, о чем говорит adeges

Вы что пьете? раз не помните когда и что писали, на этом откланиваюсь.
Бывалый
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 13:09

Круто!

https://news-turk.ru/2020/09/30/proezd- ... vozmozhen/
Проезд в транспорте без HES кода будет невозможен


Туречина...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 13:48

change_pm
Ванную что у нас по аналогии запретят поход в АТБ))
Sinbad777
 
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П'ят 02 жов, 2020 13:53
ЛОБ

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