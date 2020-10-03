Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1884188518861887 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 262 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 12% 32 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 56 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 16% 41 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 15 Найманий працівник, втратив роботу 5% 14 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 15% 40 Всього голосів : 262 Додано: Нед 04 жов, 2020 12:43 vitaliy_berdinskikh написав: кто-то на украинском финансовом форуме: "Украина наверное входит в пятерку лидеров по заболевшим"





Британия: "hold my bear"

https://www.standard.co.uk/news/uk/uk-c ... 62736.html кто-то на украинском финансовом форуме: "Украина наверное входит в пятерку лидеров по заболевшим"Британия: "hold my bear"



Медведя подержать?



Украина - UKraine

Британия - UK

Совпадение?

2 страны - 1 народ! Медведя подержать?Украина - UKraineБритания - UKСовпадение?2 страны - 1 народ! Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12744 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7204 раз. Подякували: 3363 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 жов, 2020 12:56 zРадио

Научитесь сливаться красивей, по мужски.

1. Я утверждаю и утверждал что по относительному числу новых случаев нам далеко до 5-ки.

2. Я не утверждал что у нас динамика, по которой мы в какой-то момент не окажемся в первой пятерке. Не делал прогнозов и я не знаю будущего.

3. Вы упрекнули меня что я считаю аккумулятивно, хотя изначально об этом речь не шла. Вместо признания своей ошибки начинаете говорить о динамике и средней.

4. Вам надо посчитать среднюю-вперед может докажете мою неправоту. Я никакими дальнейшими расчетами не собираюсь заниматься. Я посмотрел 10 стран, посмотрел их графики у них средняя хуже. Динамика, где-как. Еще ряд стран спорно.

5. zРадио написав: И где же моя ошибка - покажите. Я вашу описал выше И где же моя ошибка - покажите. Я вашу описал выше zРадио написав: Там кумулятивная заболеваемость / миллион жителей. Вы оба с Бывалым оспариваете не то, о чем говорит adeges Там кумулятивная заболеваемость / миллион жителей. Вы оба с Бывалым оспариваете не то, о чем говорит adeges

Вы что пьете? раз не помните когда и что писали, на этом откланиваюсь. Научитесь сливаться красивей, по мужски.1. Я утверждаю и утверждал что по относительному числу новых случаев нам далеко до 5-ки.2. Я не утверждал что у нас динамика, по которой мы в какой-то момент не окажемся в первой пятерке. Не делал прогнозов и я не знаю будущего.3. Вы упрекнули меня что я считаю аккумулятивно, хотя изначально об этом речь не шла. Вместо признания своей ошибки начинаете говорить о динамике и средней.4. Вам надо посчитать среднюю-вперед может докажете мою неправоту. Я никакими дальнейшими расчетами не собираюсь заниматься. Я посмотрел 10 стран, посмотрел их графики у них средняя хуже. Динамика, где-как. Еще ряд стран спорно.5.Вы что пьете? раз не помните когда и что писали, на этом откланиваюсь. Бывалый

Повідомлень: 1559 З нами з: 10.09.11 Подякував: 473 раз. Подякували: 468 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 жов, 2020 13:09 Круто! https://news-turk.ru/2020/09/30/proezd- ... vozmozhen/

Проезд в транспорте без HES кода будет невозможен



Туречина... Туречина... change_pm Повідомлень: 2386 З нами з: 03.02.16 Подякував: 66 раз. Подякували: 537 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 жов, 2020 13:48 change_pm

Ванную что у нас по аналогии запретят поход в АТБ)) Sinbad777 Повідомлень: 100 З нами з: 09.05.16 Подякував: 44 раз. Подякували: 13 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 жов, 2020 14:40 Re: Эпидемия коронавируса в мире Сегодня сообщили, что человек, с которым я был на двух встречах в среду, в пятницу заболел. И я подумал, что не зря выглядел на встречах идиотом в респираторе в отличие от остальных 10 человек It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California adeges Повідомлень: 3468 З нами з: 14.03.06 Подякував: 223 раз. Подякували: 528 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 жов, 2020 15:16 vitaliy_berdinskikh написав: _Mykola_ написав: https://www.facebook.com/ukrdav/posts/4379294818812200 https://www.facebook.com/ukrdav/posts/4379294818812200

Период.

- Это развод.

- зае... своими масками.

- Идите на*** с вашим коронавирусом.

- Покажите мне хоть одного реально заболевшего в моем окружении.



Сменился периодом.

- Ой, б***.

- Не Дай Бог!

- У меня вокруг уже куча людей заболели.



Нет. У меня в рабочем окружении, если текущую удаленную работу можно так назвать, пока что появился всего один заболевший. Причем узнал он об этом постфактум сделав анализы. Вот такой страшный коронавирус.



И есть ещё один заболевший которому сказали лечиться дома, ахха-ха.



Ковидиоты продолжают разгонят панику, но на их панику уже мало кто ведётся кроме таких же ковидиотов.



Да, ковидиоты так и не осилили признать что всё то что было весной - было зря. Что всё то что было весной надо было вводить в июле, а может даже в сентябре. Но не ранее. И возможно тогда это помогло бы цифрам - мы бы не видели 4000 в сутки. Но нет, ковидиоты продолжают называть позорными еретиками всех неверующих в их регилию.

Когда вы упражнялись в слабоумии и отваге было 300 случаев в сутки - сегодня уже 4000.



Так вышло.

Мы с вами кретинами сосуществуем в одном обществе и одном пространстве.

Было не триста. Было от единиц до десятков. Была куча территорий где не было ниодного заболевшего. Но пофиг - закрыть все парки, загнать всех пенсионеров сидеть дома, прекратить транспортное сообщение, всем ходить в масках.



Типичный ковидиот, что подтверждается ещё одной идиотской цитатой Когда вы без маски, вы подвергаете опасности дверные ручки, кнопки лифта, поручни в транспорте и слизистую находящихся рядом с вами людей. Нет. У меня в рабочем окружении, если текущую удаленную работу можно так назвать, пока что появился всего один заболевший. Причем узнал он об этом постфактум сделав анализы. Вот такой страшный коронавирус.И есть ещё один заболевший которому сказали лечиться дома, ахха-ха.Ковидиоты продолжают разгонят панику, но на их панику уже мало кто ведётся кроме таких же ковидиотов.Да, ковидиоты так и не осилили признать что всё то что было весной - было зря. Что всё то что было весной надо было вводить в июле, а может даже в сентябре. Но не ранее. И возможно тогда это помогло бы цифрам - мы бы не видели 4000 в сутки. Но нет, ковидиоты продолжают называть позорными еретиками всех неверующих в их регилию.Было не триста. Было от единиц до десятков. Была куча территорий где не было ниодного заболевшего. Но пофиг - закрыть все парки, загнать всех пенсионеров сидеть дома, прекратить транспортное сообщение, всем ходить в масках.Типичный ковидиот, что подтверждается ещё одной идиотской цитатой

почти как у вас две точки работы, два офиса так сказать, но больных и выздровевших во всем моем окружении уже более 12 человек, и сейчас двое болееют, именно по этому вообще не страшно, заболеть, не хочеться конечно, но то что все перенесли как грипп радует, кто чуть доольше с температурой помучился, один алкаш вообще не помнит что бы болел, но антитела есть, на границе при везде в Польшу проверяли. Дальше больше считать смысла нет, переноситься как обычный "грипп". Но такой истерии при обычном грипе не было и маски никто не рекомендовал носить. Теперь мне окончательно понятно что раздули проблему из ничего...

Пора уже делать от гриппа прививку, погуглите я еще не смотрел ваксигрипп обы, но колю себе сам в ляшку или в дорзальную часть плеча. , почти как у вас две точки работы, два офиса так сказать, но больных и выздровевших во всем моем окружении уже более 12 человек, и сейчас двое болееют, именно по этому вообще не страшно, заболеть, не хочеться конечно, но то что все перенесли как грипп радует, кто чуть доольше с температурой помучился, один алкаш вообще не помнит что бы болел, но антитела есть, на границе при везде в Польшу проверяли. Дальше больше считать смысла нет, переноситься как обычный "грипп". Но такой истерии при обычном грипе не было и маски никто не рекомендовал носить. Теперь мне окончательно понятно что раздули проблему из ничего...Пора уже делать от гриппа прививку, погуглите я еще не смотрел ваксигрипп обы, но колю себе сам в ляшку или в дорзальную часть плеча. , як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити " yama Повідомлень: 2752 З нами з: 12.08.17 Подякував: 5266 раз. Подякували: 566 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1884188518861887 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ П'ят 02 жов, 2020 13:53