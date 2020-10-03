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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1885188618871888>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 262
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 262
Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 12:43

  vitaliy_berdinskikh написав:кто-то на украинском финансовом форуме: "Украина наверное входит в пятерку лидеров по заболевшим"


Британия: "hold my bear"
https://www.standard.co.uk/news/uk/uk-c ... 62736.html


Медведя подержать? :)

Украина - UKraine
Британия - UK
Совпадение?
2 страны - 1 народ! :)
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 12:56

zРадио
Научитесь сливаться красивей, по мужски.
1. Я утверждаю и утверждал что по относительному числу новых случаев нам далеко до 5-ки.
2. Я не утверждал что у нас динамика, по которой мы в какой-то момент не окажемся в первой пятерке. Не делал прогнозов и я не знаю будущего.
3. Вы упрекнули меня что я считаю аккумулятивно, хотя изначально об этом речь не шла. Вместо признания своей ошибки начинаете говорить о динамике и средней.
4. Вам надо посчитать среднюю-вперед может докажете мою неправоту. Я никакими дальнейшими расчетами не собираюсь заниматься. Я посмотрел 10 стран, посмотрел их графики у них средняя хуже. Динамика, где-как. Еще ряд стран спорно.
5.
  zРадио написав:И где же моя ошибка - покажите. Я вашу описал выше
  zРадио написав:Там кумулятивная заболеваемость / миллион жителей. Вы оба с Бывалым оспариваете не то, о чем говорит adeges

Вы что пьете? раз не помните когда и что писали, на этом откланиваюсь.
Бывалый
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Круто!

https://news-turk.ru/2020/09/30/proezd- ... vozmozhen/
Проезд в транспорте без HES кода будет невозможен


Туречина...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 13:48

change_pm
Ванную что у нас по аналогии запретят поход в АТБ))
Sinbad777
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 14:40

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Сегодня сообщили, что человек, с которым я был на двух встречах в среду, в пятницу заболел. И я подумал, что не зря выглядел на встречах идиотом в респираторе в отличие от остальных 10 человек
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 15:16

  vitaliy_berdinskikh написав:
  _Mykola_ написав:https://www.facebook.com/ukrdav/posts/4379294818812200

Период.
- Это развод.
- зае... своими масками.
- Идите на*** с вашим коронавирусом.
- Покажите мне хоть одного реально заболевшего в моем окружении.

Сменился периодом.
- Ой, б***.
- Не Дай Бог!
- У меня вокруг уже куча людей заболели.


Нет. У меня в рабочем окружении, если текущую удаленную работу можно так назвать, пока что появился всего один заболевший. Причем узнал он об этом постфактум сделав анализы. Вот такой страшный коронавирус.

И есть ещё один заболевший которому сказали лечиться дома, ахха-ха. :mrgreen:

Ковидиоты продолжают разгонят панику, но на их панику уже мало кто ведётся кроме таких же ковидиотов.

Да, ковидиоты так и не осилили признать что всё то что было весной - было зря. Что всё то что было весной надо было вводить в июле, а может даже в сентябре. Но не ранее. И возможно тогда это помогло бы цифрам - мы бы не видели 4000 в сутки. Но нет, ковидиоты продолжают называть позорными еретиками всех неверующих в их регилию. :evil:
Когда вы упражнялись в слабоумии и отваге было 300 случаев в сутки - сегодня уже 4000.

Так вышло.
Мы с вами кретинами сосуществуем в одном обществе и одном пространстве.

Было не триста. Было от единиц до десятков. Была куча территорий где не было ниодного заболевшего. Но пофиг - закрыть все парки, загнать всех пенсионеров сидеть дома, прекратить транспортное сообщение, всем ходить в масках.

Типичный ковидиот, что подтверждается ещё одной идиотской цитатой
Когда вы без маски, вы подвергаете опасности дверные ручки, кнопки лифта, поручни в транспорте и слизистую находящихся рядом с вами людей.

почти как у вас две точки работы, два офиса так сказать, но больных и выздровевших во всем моем окружении уже более 12 человек, и сейчас двое болееют, именно по этому вообще не страшно заболеть , не хочеться конечно, но то что все перенесли как грипп радует, кто чуть доольше с температурой помучился, один алкаш вообще не помнит что бы болел, но антитела есть, на границе при везде в Польшу проверяли. Дальше больше считать смысла нет, переноситься как обычный "грипп". Но такой истерии при обычном грипе не было и маски никто не рекомендовал носить. Теперь мне окончательно понятно что раздули проблему из ничего...
Пора уже делать от гриппа прививку, погуглите я еще не смотрел ваксигрипп обычно колю себе сам в ляшку или в дорзальную часть плеча. ,
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити "
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 15:23

  freeze написав:З 2 жовтня в аптеках України вже доступна перша партія вакцин від грипу, наступна буде за два тижні

"Перша партія (30 360 доз) трьохвалентної вакцини "Джісі Флю" (Південна Корея) пройшла лабораторний контроль і відсьогодні доступна у продажу. Також до України вже завезено 45 000 доз трьохвалентної вакцини "Інфлувак" (Нідерланди). Після лабораторного контролю вона надійде у продаж", – повідомили у пресслужбі Центру громадського здоров’я.

 За даними ЦГЗ, чотирьохвалентна вакцина "Ваксігрип Тетра" (Франція) буде в продажу орієнтовно через два тижні.

не правду говорит только что проверил во Львове Нету 4е надворе если что
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити "
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 15:24

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Зображення
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити "
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 15:46

  Sinbad777 написав:change_pm
Ванную что у нас по аналогии запретят поход в АТБ))

мне пофиг мне до него 3 км

а вообще сколько уже можно д-р-очить на цыфры ворлд метр и прочее, вам еще не надоело всем?? обычная простуда а столько внимания
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити "
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 15:51

  yama написав:обычная простуда а столько внимания

Не обычная, а с высокой заражаемостью.
Zebra
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