zРадио Научитесь сливаться красивей, по мужски. 1. Я утверждаю и утверждал что по относительному числу новых случаев нам далеко до 5-ки. 2. Я не утверждал что у нас динамика, по которой мы в какой-то момент не окажемся в первой пятерке. Не делал прогнозов и я не знаю будущего. 3. Вы упрекнули меня что я считаю аккумулятивно, хотя изначально об этом речь не шла. Вместо признания своей ошибки начинаете говорить о динамике и средней. 4. Вам надо посчитать среднюю-вперед может докажете мою неправоту. Я никакими дальнейшими расчетами не собираюсь заниматься. Я посмотрел 10 стран, посмотрел их графики у них средняя хуже. Динамика, где-как. Еще ряд стран спорно. 5.
zРадио написав:И где же моя ошибка - покажите. Я вашу описал выше
zРадио написав:Там кумулятивная заболеваемость / миллион жителей. Вы оба с Бывалым оспариваете не то, о чем говорит adeges
Вы что пьете? раз не помните когда и что писали, на этом откланиваюсь.
Период. - Это развод. - зае... своими масками. - Идите на*** с вашим коронавирусом. - Покажите мне хоть одного реально заболевшего в моем окружении.
Сменился периодом. - Ой, б***. - Не Дай Бог! - У меня вокруг уже куча людей заболели.
Нет. У меня в рабочем окружении, если текущую удаленную работу можно так назвать, пока что появился всего один заболевший. Причем узнал он об этом постфактум сделав анализы. Вот такой страшный коронавирус.
И есть ещё один заболевший которому сказали лечиться дома, ахха-ха.
Ковидиоты продолжают разгонят панику, но на их панику уже мало кто ведётся кроме таких же ковидиотов.
Да, ковидиоты так и не осилили признать что всё то что было весной - было зря. Что всё то что было весной надо было вводить в июле, а может даже в сентябре. Но не ранее. И возможно тогда это помогло бы цифрам - мы бы не видели 4000 в сутки. Но нет, ковидиоты продолжают называть позорными еретиками всех неверующих в их регилию.
Когда вы упражнялись в слабоумии и отваге было 300 случаев в сутки - сегодня уже 4000.
Так вышло. Мы с вами кретинами сосуществуем в одном обществе и одном пространстве.
Было не триста. Было от единиц до десятков. Была куча территорий где не было ниодного заболевшего. Но пофиг - закрыть все парки, загнать всех пенсионеров сидеть дома, прекратить транспортное сообщение, всем ходить в масках.
Типичный ковидиот, что подтверждается ещё одной идиотской цитатой
Когда вы без маски, вы подвергаете опасности дверные ручки, кнопки лифта, поручни в транспорте и слизистую находящихся рядом с вами людей.
почти как у вас две точки работы, два офиса так сказать, но больных и выздровевших во всем моем окружении уже более 12 человек, и сейчас двое болееют, именно по этому вообще не страшно заболеть , не хочеться конечно, но то что все перенесли как грипп радует, кто чуть доольше с температурой помучился, один алкаш вообще не помнит что бы болел, но антитела есть, на границе при везде в Польшу проверяли. Дальше больше считать смысла нет, переноситься как обычный "грипп". Но такой истерии при обычном грипе не было и маски никто не рекомендовал носить. Теперь мне окончательно понятно что раздули проблему из ничего... Пора уже делать от гриппа прививку, погуглите я еще не смотрел ваксигрипп обычно колю себе сам в ляшку или в дорзальную часть плеча. ,
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити "
freeze написав:З 2 жовтня в аптеках України вже доступна перша партія вакцин від грипу, наступна буде за два тижні
"Перша партія (30 360 доз) трьохвалентної вакцини "Джісі Флю" (Південна Корея) пройшла лабораторний контроль і відсьогодні доступна у продажу. Також до України вже завезено 45 000 доз трьохвалентної вакцини "Інфлувак" (Нідерланди). Після лабораторного контролю вона надійде у продаж", – повідомили у пресслужбі Центру громадського здоров’я.
За даними ЦГЗ, чотирьохвалентна вакцина "Ваксігрип Тетра" (Франція) буде в продажу орієнтовно через два тижні.
не правду говорит только что проверил во Львове Нету 4е надворе если что
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити "